ГОЛУБАЯ РОЗА
ГОЛУБАЯ РОЗА - группа российских художников-символистов.
Получила название от одноименной выставки, организованной издателем журнала «Золотое руно» меценатом и художником Н.П. Рябушинским в Москве в марте - апреле 1907 года; в ней участвовали 16 живописцев, графиков и скульпторов (в основном выпускники МУЖВЗ). Название, возможно, принадлежало В.Я. Брюсову (или возникло под влиянием одноименного стихотворения К.Д. Бальмонта) и символизировало романтическую тоску по неведомому и недостижимому, по аналогии с «голубым цветком» Новалиса; оно указывало и на преемственность с выставкой «Алая роза». Своими предтечами мастера «Голубой розы» считали М.А. Врубеля и В.Э. Борисова-Мусатова. Ядро группы составляли саратовцы П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, П.С. Уткин. Изысканный колоризм и декоративность (Рябушинский, А.В. Фонвизин), черты стилизаторства и примитивизма (А.А. Арапов, Н.П. Крымов), мистические мотивы (В.Д. и Н.Д. Милиоти, Уткин), ориентализм (М.С. Сарьян, Кузнецов) и театральность (С.Ю. Судейкин, Н.Н. Сапунов), пластическое выражение ускользающего настроения (П.И. Бромирский, Матвеев), утончённая графичность (В.П. Дриттенпрейс, Н.П. Феофилактов) служили «дематериализации» природы и овеществлению образов сна, мечты, миража, радужного видения «неземной» красоты, отличая творчество мастеров «Голубой розы» от ретроспективизма «Мира искусства».
Художники «Голубой розы» впоследствии участвовали в выставке «Венок» (декабрь 1907 - январь 1908 годов), в салонах «Золотого руна» (1908-1910 годы); оказали влияние на развитие примитивизма «Бубнового валета», «Ослиного хвоста» и символистской тенденции «Союза молодёжи». Ретроспективные выставки «Голубой розы» состоялись в Москве в 1925, 1988, 1999 и 2006 годах.
Иллюстрации:
«Голубая роза». Н.Д. Милиоти. Эскиз декоративного панно. 1910-е годы. Частное собрание (Москва). Архив БРЭ.