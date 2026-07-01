Голубая дивизия

Голуба`я диви`зия — испанское добровольческое формирование, участвовавшее в Великой Отечественной войне 1941—1945 в составе германской армии (250-я пехотная дивизия вермахта). Командующие — генерал А. Муньос Грандес, с декабря 1942 — генерал Э. Эстебан-Инфантес. Название получила по голубым рубашкам — форменной одежде Испанской фаланги, хотя по прибытии в Германию испанцам выдали немецкую форму с отличительным нарукавным знаком. Решение об отправке добровольцев Ф. Франко принял сразу же после нападения Германии на СССР, при этом Испания официально не вступила во Вторую мировую войну. Состав дивизии комплектовался из добровольцев-фалангистов и кадровых военных. Помимо ненависти к СССР, помогавшему республиканцам в Гражданской войне в Испании 1936—1939, у добровольцев были и иные мотивы: они получали ежемесячное жалование, их семьям выплачивались пособия, служба в армии для новобранцев сокращалась с 2 лет до 6 месяцев и т. д. Набор был объявлен 24 июня 1941, в июле дивизия (численностью 18 693 человека) была отправлена через Францию в Германию, с октября 1941 участвовала в боях в районе Новгорода (Волховский фронт), а в августе 1942 переброшена под Ленинград. Неоднократно пополнялась: всего через нее прошло 45—50 тыс. человек. По разным оценкам, потери составили погибшими около 4—5 тыс. человек, ранеными более 8 тыс., пленными более 300 (выжившие военнопленные репатриированы в 1954). Особенно большие потери понесла в январе-феврале 1943 во время наступления Красной армии на Ленинградском и Волховском фронтах (см. Операция «Искра»). Под дипломатическим давлением США и Великобритании была отозвана в октябре 1943, но до марта 1944 в составе вермахта оставался «Голубой легион» (около 2 тыс. человек). Лит.: Пожарская С. П. «Голубая дивизия» на советско-германском фронте (1941—1943) // Вопросы истории. 1969. № 8; Елпатьевский А. В. Голубая дивизия , военнопленные и интернированные испанцы в СССР. М., 2015; Moreno Juliá X. La División Azul — sangre española en Rusia, 1941—1945. Barcelona, 2015.