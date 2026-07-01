ГОЛЬТИСОН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГОЛЬТИСОН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - духовный композитор, певец (тенор), хоровой дирижер и музыкальный писатель.

До перехода в Православие Михель Хацкельвич.

Родился в семье военного фельдшера. С 9-летнего возраста в течение 16 лет пел в санкт-петербургской синагоге. В 1894 года поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию в класс пения профессора С. И. Габеля. В 90-х годах увлекся православным церковным пением. Вместе с другом, воспитанником Придворной певческой капеллы и будущим регентом народного хора при Троицкой церкви в Санкт-Петербурге И. А. Смолиным, начал знакомиться с певческой литературой, затем перешел к серьезному изучению православного богослужебного пения под наблюдением Ю. К. Арнольда. Гольтисон принимал участие в службах консерваторского церковного хора в качестве регента-репетитора, в эти же годы стал регентом хора в Александровской общине сестер милосердия Красного Креста. По окончании консерватории в 1901 году по классу пения (посещал также занятия класса теории композиции профессора Н. Ф. Соловьёва) Гольтисон пел 2 года в одном из частных оперных театров Санкт-Петербурга, но главным в карьере певца стало участие в вокальных квартетах, смешанном (1901-1910 годы) и мужском (1902-1914 годы), причем последним он сам руководил. Гольтисон часто совершал гастрольные поездки по городам России, участвовал в различных концертах в столице, приглашался на записи компанией «Граммофон».

Из церковных песнопений Гольтисон опубликовал с июля 1901 года (дата выхода 1-го песнопения «Верую») по ноябрь 1913 года (дата выхода последнего песнопения «Да исправится молитва моя» № 2) Литургию святого Иоанна Златоуста (заупокойную) и 53 духовно-музыкальных сочинения. Являясь сотрудником журнала «Музыка и пение», Гольтисон занимался подготовкой и изданием наследия композиторов конца XVIII - 1-й половины XIX века и найденных им, в частности в монастырях, новых материалов. Под редакцией Гольтисона опубликованы произведения А. Л. Веделя, С. А. Дегтярёва, Дж. Сарти, протоиерея Петра Турчанинова, архимандрита Феофана (Александрова), священника Василия Старорусского, А. П. Есаулова, П. Кочановского и некоторых других.

В 1907 году Гольтисон выступил с проектом по увековечению памяти Д. С. Бортнянского, протоиерея П. Турчанинова и А. Ф. Львова, войдя в состав Временного комитета в качестве секретаря. Гольтисон писал статьи на современные темы и из истории церковнопевческого искусства, публиковавшиеся в журнале «Музыка и пение» под псевдонимами М. Г., Музыкант и Magon, в 1907-1914 годах был редактором этого издания. Как регент Гольтисон приобрел достаточную известность благодаря 15-летней работе в Александровской общине Красного Креста и выступлениям на концертной эстраде с хором В. В. Певцовой и Сампсониевским народным хором. 14 и 15 мая 1911 года Гольтисон вместе с А. А. Архангельским, И. Я. Тёрновым, М. Ф. Гривским (впоследствии священник) и И. И. Тульчиевым участвовал (как регент и певец) в 2 концертах на первом народном певческом празднике в Пскове.

Творчество Гольтисона часто получало противоречивые оценки современников. Если в провинции его сочинения принимали, то в столицах на них появлялись резко отрицательные отзывы (например, На суд общества // ХРД. 1910. № 4. С. 81-83). Д. С. Семёнов, один из знатоков православного церковного пения, писал, что «беспристрастный наблюдатель, видевший в духовно-музыкальных сочинениях прежде всего не музыку, а средство для возбуждения религиозно-молитвенного чувства, отнес бы сочинения Гольтисона к школе А. Архангельского, к подражанию его «Милость мира» и причастным». Обращения к народному стилю, по мнению Семёнова, выглядели у Гольтисона как псевдонародные, искусственные («Воскресение Христово видевше») в сравнении с «простыми хорами его херувимских, «Ныне отпущаеши» и др.». При этом он отмечал, что сочинения Гольтисона были популярны в столичных, архиерейских, городских и сельских хорах.

Архив:

РГИА С.-Петербурга. Ф. 361. Оп. 1. № 999 [личн. дело по С.-Петерб. консерватории].

Музыкальные сочинения:

Изд. автора (для смеш. и однородн. хора): «Верую», «Богородице Дево», «Ныне отпущаеши». 1901;

«Воскресение Христово видевше», «Уст Твоих», «Слава… Единородный», Блаженны, «Приидите, поклонимся», «Святый Боже», «Благословен грядый», «Видехом», «Да исполнятся», «Буди имя Господне» (№ 3-7 болгарского распева), «Апостоле Христу Богу», «Возлег на перси Учителя Христа», «Кто ны разлучит» (монастырского напева), Херувимская № 2, Херувимская № 3, «Хвалите имя Господне» № 2, «Ныне отпущаеши» № 3, «Взбранной Воеводе», «Тебе поем», «Многая лета», «Да возрадуется душа», «Объятия Отча» (дьячковского напева), «Ныне вся исполнишася света», «Душе моя», «За любовь Господню», «Правило веры», «Христу нас ради». 1907-1912;

Изд. П. Юргенсона (для смеш. хора): «Ныне отпущаеши» № 1, «Богородице Дево», «Верую», «Доколе, Господи», «Молитву пролию», Херувимская № 1, «Ныне отпущаеши» № 2, «Радуйся, Богослове», «Приидите, поклонимся», «Господи, спаси благочестивыя… Святый Боже»;

Литургия св. Иоанна Златоуста (заупокойная) для муж. хора. 1902-1905;

Изд. ж. «Нар. образование» (для смеш. хора): «Да исправится молитва моя» (№ 17), «Хвалите имя Господне» (№ 18). 1903;

Изд. ж. «Музыка и пение»: «Достойно есть» (на заупокойной литургии для смеш. хора). 1906;

«Отца и Сына» (для муж. хора). 1910;

Изд. Н. Иванова (для смеш. хора): «Господи, спаси… Святый Боже» № 3, «Хвалите имя Господне» № 4. 1913;

Изд-во «Аккорд» (для смеш. хора): «Вкусите и видите» № 1, «Благослови, душе моя, Господа» № 1 (на всенощной), Херувимская № 4, «Милость мира» № 1 (знаменного распева), «Взбранной Воеводе» № 2, «Хвалите имя Господне» № 3, Блаженны № 2, «Достойно есть» № 2, «С нами Бог», «Благий рабе верный» (дьячковского напева), Многолетие № 2, «Да исправится молитва моя» № 2. 1913.

Музыкальные сочинения, изданные под редакцией Гольтисона:

Историческая хрестоматия церковного пения. СПб., [1908/09]. Вып. 7; [1909/10]. Вып. 8; [1913]. Вып. 9; [1912]. Вып. 10; [1913]. Вып. 11;

Сб. духовно-муз. соч. старых и новых авторов. СПб., [1908]. Вып. 1; [1909]. Вып. 2;

Сб. духовно-муз. сочинений старых и неизвестных авторов в легкой обработке. СПб., [1910?]. Кн. 1;

Избр. соч. Ломакина, Кочановского, Старорусского, Строкина и архим. Феофана. СПб., 1912;

Сб. великопостных песнопений разн. авт. СПб., 1913;

Ведель А. Л. Всенощная. СПб., б. г.;

Литургия св. Иоанна Златоуста. СПб., б. г.;

Турчанинов П., прот. Духовно-муз. соч. в 3 вып. СПб., [1909-1911];

Феофан (Александров), архим. Всенощное бдение. СПб., [1911].

Некрологи:

Музыка и пение. 1913/14. № 5;

РМГ. 1914. № 9. Стб. 235;

Биржевые ведомости. 1914. № 14009 (17 февр.).