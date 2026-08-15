ГОЛСУОРСИ ДЖОН

ГОЛСУОРСИ ДЖОН - английский писатель.

Ро­дил­ся в ари­сто­кра­тической се­мье. Окон­чил шко­лу в Хар­роу, юри­дический факультет Окс­форд­ско­го университета (1890). Со­вер­шил мор­ское кру­го­свет­ное пу­те­ше­ст­вие (1890-1892 годы). Де­бю­ти­ро­вал сборник рас­ска­зов «Со сто­ро­ны че­ты­рёх вет­ров» («From the four winds», 1897); пер­вые ро­ма­ны - «Джос­лин» («Jo­ce­lyn», 1898), «Вил­ла Ру­бейн» («Vil­la Rubein», 1900) опуб­ли­ко­ва­ны под псевдонимом Джон Синд­жон (John Sinjohn). В сборнике рас­ска­зов «Че­ло­век из Де­во­на» («Man of Devon», 1901, русский перевод 1910) впер­вые по­яв­ля­ет­ся один из пред­ста­ви­те­лей се­мьи Фор­сай­тов - ге­ро­ев бу­ду­щей эпо­пеи Голсуорси.

Из­вест­ность при­нес­ли ро­ма­ны «Ост­ров фа­ри­се­ев» («The island Pha­risees», 1904, русский перевод 1916), а так­же «Соб­ст­вен­ник» («The man of property», 1906; в русском переводе - «В ми­ре соб­ст­вен­ни­ков», 1910), став­ший пер­вым в три­ло­гии «Са­га о Фор­сай­тах» [«The Forsyte saga», в русском переводе - «Ска­за­ние о Фор­сай­тах», 1930; те­ле­се­риа­лы 1967, 2002; вклю­ча­ет так­же ро­ма­ны «В пет­ле» («In chancery», 1920), «Сда­ёт­ся вна­ём» («To let», 1921)]. К три­ло­гии при­мы­ка­ют но­вел­лы - «По­след­нее ле­то Фор­сай­та» («In­dian sum­mer of a Forsyte», 1918), «Про­бу­ж­де­ние» («Awakening», 1920). Ле­то­пись жиз­ни трёх по­ко­ле­ний се­мей­ст­ва Фор­сай­тов, до­бив­ших­ся за­мет­но­го по­ло­же­ния в со­ци­аль­ной ие­рар­хии , од­но­вре­мен­но яв­ля­ет­ся па­но­ра­мой английского об­ще­ст­ва кон­ца XIX - 1-й четверти XX веков. Ис­то­рия Фор­сай­тов бы­ла про­дол­же­на в три­ло­гии «Со­вре­мен­ная ко­ме­дия » [«A mo­dern comedy», 1930, русский перевод 1987; вклю­ча­ет ро­ма­ны «Бе­лая обезь­я­на» («The white monkey», 1924), «Се­реб­ря­ная лож­ка» («The silver spoon», 1926), «Ле­бе­ди­ная песнь» («Swan song», 1928), а так­же две но­вел­лы - «Идил­лия» («A silent wooing»), «Встре­чи» («Passes by», обе 1927)]. В цик­ле о Фор­сай­тах Голсуорси пока­зыва­ет, как пе­ре­даю­щие­ся из по­коления в по­ко­ле­ние ро­до­вые чер­ты - за­бо­та о пре­ум­но­же­нии соб­ст­вен­но­сти, прак­ти­цизм, не­ук­лон­ное со­блю­де­ние се­мей­ных ус­то­ев - всту­па­ют в про­ти­во­ре­чие со стрем­ле­ни­ем к под­лин­но­му сча­стью, кра­со­те, ис­крен­но­сти. Тре­тья три­ло­гия Голсуорси - «Ко­нец гла­вы» [«End of the chapter», 1934; вклю­ча­ет ро­ма­ны «Де­вуш­ка ждёт» («Maid in waiting», 1931), «Цве­ту­щая пус­ты­ня» («Flowering wilderness», 1932), «Че­рез ре­ку» («Over the river», 1933)] - вос­про­из­во­дит ис­то­рию ста­рин­но­го ари­сто­кра­тического ро­да Чэр­ре­лов, со­стоя­ще­го в род­ст­ве с Фор­сай­та­ми, но пред­став­ляю­ще­го со­бой бо­лее ста­рый, тра­ди­ци­он­ный тип се­мьи.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Голсуорси: со­ци­аль­но-бы­то­вые, про­ни­зан­ные ост­ры­ми со­слов­ны­ми про­ти­во­ре­чия­ми ро­ма­ны – «Усадь­ба» («The country house», 1907), «Брат­ст­во» («Fraternity», 1909), «Пат­ри­ций» («The patrician», 1911), «Фри­лен­ды» («The Free­lands», 1915); дра­мы - «Се­реб­ря­ная ко­роб­ка» («The silver box», 1906, русский перевод 1925), «Борь­ба» («Strife», 1909, русский перевод 1918).

Но­бе­лев­ская премия (1932).