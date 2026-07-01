Гольштейн (нем. Holstein)

Гольште`йн (нем. Holstein) — южная часть немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн. Получил название от одного из проживавших на этой территории саксонских племен, хольстен (старосакс. Holsten — «жители леса»). Первое известное на сегодняшний день свидетельство относится к 1076 и встречается у Адама Бременского. Одно из саксонских племен фигурирует под именем «Holcetae». Граница между Г. и Шлезвигом сформировалась еще во времена Карла Великого, проходя по рекам Айдер и Левензау, и была зафиксирована в соответствующем договоре между франками и датчанами. Между 1261 и 1360 графство Г. было разделено графом фон Шауэнбург-Гольштейн на несколько наследных земель. Самой важной из них была линия Гольштейн-Рендсбург, а дольше всего существовавшая, до 1640, Гольштейн-Пиннеберг. Гольштинско-Рендсбургская линия прервалась в 1459. Сословия Шлезвига и Г. выбрали герцогом Шлезвигским и графом Голштинским датского короля Кристиана I. В то же время претензии представителя Шауенбург из линии Гольштейн-Пиннеберг Отто II остались без внимания. Граф-ство продолжало оставаться частью Священной Римской империи и в 1474 было преобразовано императором Фридрихом III в герцогство. Вплоть до Австро-прусско-датской войны 1864 эти земли находились в личной унии с датским королев-ством. С 1522 в Г. начинает активно распространяться Реформация, что привело к принятию в 1542 лютеранских т. н. «церковных правил» (Kirchenordnungen) и секуляризации части монастырей в пользу властей. Как и в других землях, в раннее Новое время в Г. проходили ведовские процессы , особенный всплеск которых наблюдался в 1600—1640 и 1660—1670-х. В качестве герцога Священной Римской империи датский король Кристиан IV участвовал в Тридцатилетней войне, что привело к разорению Г. в 1627. В 1665 был учрежден университет Кристиана-Альбрехта в Киле, но этот акт был основан на имперской привилегии. В XVIII в. возник т. н. «готторпский вопрос», который был разрешен Царскосельским трактатом, подписанным императрицей Екатериной II, согласно которому Павел I, наследник российского престола, являвшийся одновременно гольштейн-готторпским герцогом, отказывался в пользу Дании от наследства в обмен на графства Ольденбург и Дельменхорст, переходившие Фридриху I Ольденбургскому. Несмотря на связи с империей, Г. политически и экономическим был ориентирован на датское королевство. Однако в 1815 Г. вошел в состав Германского союза, в то время как Шлезвиг остался под политическим влиянием датской короны. С 1848 по 1851 последовала Датско-прусская война, в ходе которой в решающем сражении при Идштадте 25 июля 1850 датская корона одержала верх над сторонниками сближения с Германией. После 1867, по результатам Австро-прус- ско-датской войны, Г. вошел в состав провинции Шлезвиг-Гольштейн, подчиненной Пруссии. В ходе Второй мировой войны Г. был сильно разрушен военными бомбардировками. Тем не менее, после 1945 эта область быстро восстановилась, во многом благодаря миграции из Померании и бывшей территории Восточной Пруссии. Основными центрами были города с высокой степенью индустриализации — Киль и Альтона. В результате этого процесса к концу десятилетия население Г. удвоилось. Около 60 % современных жителей Г. являются членами евангелической Церкви. Лит.: Albrectsen E. Herredømmet over Sønderjylland 1375—1404: studier over Hertugdømmets lensforhold og indre opbygning på dronning Margrethes tid. København, 1981; Bohn R. Geschichte Schleswig-Holsteins. München, 2006; Geschichte Schleswig-Holsteins / Hrsg. U. Lange. Neumünster, 2003; Hedemann-Heespen P. v. Die Herzogtümer Schleswig-Holstein und die Neuzeit. Kiel, 1926.