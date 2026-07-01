ГОЛОВНЯ ГАВРИИЛ

ГОЛОВНЯ ГАВРИИЛ - священник, певчий (бас) Придворной капеллы, уставщик, переписчик нотных Ирмологиев.

Служил при дворе с 1738 года. В 1742 году отправился на Украину для набора ко двору новых певчих, в их числе привез в Санкт-Петербург альта Григория Сковороду. В 1743 году Головня отпущен от двора в город Глухов для женитьбы на дочери умершего священника церкви во имя святой Анастасии. В 1744 году Головня рукоположен в иерея глуховской церкви. Грамота, выданная от имени императрицы Елизаветы Петровны , повелевает Головне «быть священником вместо умершего тестя впредь, когда от двора отпущен будет, а до той поры, когда рукоположен будет, нанять к той церкви викария» (ЦГИА Украины. Ф. 1219. Оп. 2. Д. 1702). Возвратился в Санкт-Петербург в 1747 году; оставался там и в следующем году, когда двор находился в Москве . В 1778 году уволился от придворной службы с чином уставщика.

Головней были составлены и написаны 2 Ирмология, предназначенные для печатания: в 1752 (ЦНБ АНУ. Ф. 557. № 351) и в 1762 годах (РНБ. ОЛДП. F-511). На Ирмологии киевского собрания имеется надпись: «Ирмологий, или Чинное пение по знаменному киевскому и наречию великоросскому, написано в царствующем граде Санкт-Петербурге придворным певчим Гавриилом Головнею в лето от Р. Х. 1752». В 1767 году Ирмологий был представлен в Святейший Синод, а оттуда передан для «освидетельствования» синодальным иподиаконам Петру Андрееву и Сергею Максимову, которые эту рукопись отклонили. По просьбе Головни Ирмологий был возвращен ему для исправления. В 1768 году Головня 2 раза обращался с прошением в Синод о печатании Ирмология сначала на казенный, а после отказа - на собственный счет в типографии АН. Однако Ирмологий так и не был напечатан, поскольку в 1769 году печатание нотных книг взяли в свои руки синодальные певчие и иподиаконы (Петр Андреев, Иван Тимофеев, Сергей Попов, Сергей Любимов, Иван Никитин). В 1772 году в Москве были впервые изданы нотные Ирмологий и Обиход, составленные этими певчими. В том же году Головня выходит в Синод с новым предложением: представить «ко изъяснению тех (московских печатных книг.- Ред.) нотнаго пения азбуку, дабы обучающемуся юношеству вразумительнее было узнавать тех нот имена, чрез что в голосе положение и партесному пению начатки, то есть сольмизации». Азбуку Головни послали в Москву, но ее не приняли: в ответе было сказано, что требуется азбука простого, а не партесного пения и что такую уже составили синодальные иподиаконы и певчие. В 1772 году последовало окончательное решение: «Понеже вышеупоминаемые нотные азбуки обе российскому юношеству обучающемуся нотного пения полезными могут быть, того ради приказали: обе оныя азбуки в Московской типографии в силу присланного из Святаго Синода указа напечатать». Азбука одноголосного пения, составленная Головней, вошла в Сокращенный Обиход, напечатанный в 1778 году.