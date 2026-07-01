Головнин, Александр Васильевич

Головни`н, Александр Васильевич (25.03[06.04].1821, Санкт-Петербург — 03[15].11.1886, Санкт-Петербург) — российский государственный деятель, действительный тайный советник (1879). Из дворян. Сын В. М. Головнина. Окончил Царскосельский лицей (см. Александровский лицей ) с большой золотой медалью (1839). С 1840 на службе в канцелярии императрицы Александры Федоровны по управлению учебными и благотворительными заведениями, в 1843—1848 — в министерстве внутренних дел. В 1848 назначен чиновником особых поручений при Главном морском штабе, в 1850 командирован в распоряжение генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича. Занимал видное место среди «константиновцев» — либеральных бюрократов из Морского министерства, сыгравших важнейшую роль при подготовке и проведении реформ конца 1850-х — начала 1860-х. Статс-секретарь (1859). С декабря 1861 управляющий Министерством народного просвещения, в 1862—1866 — министр народного просвещения. Член Государственного совета (1862). В период управления министер­ством Г. вдвое выросли бюджетные ассигнования на народное образование; принят либеральный университетский устав (1863), предоставивший права самоуправления университетам; изданы устав для гимназий и прогимназий (1864) и положение о начальных народных училищах (1864); создана сеть учительских семинарий для народных школ, отличавшихся демократическим составом учащихся и преподавателей. Покушение Д. В. Каракозова на императора Александра II 4 апреля 1866 вызвало со стороны консерваторов обвинения Г. в превращении учебных заведений в рассадники революционной крамолы и привело к отставке его с поста министра. После отставки примыкал к либеральной оппозиции контрреформам в Государственном совете. Соч.: Записки для немногих. СПб., 2004; Материалы для жизнеописания царевича и великого князя Константина Николаевича. СПб., 2006. Лит.: Стаферова Е. Л. А. В. Головнин и либеральные реформы в просвещении (первая половина 1860-х гг.). М., 2007; Шевырев А. П. Русский флот после Крымской войны: либеральная бюрократия и морские реформы. М., 1990.