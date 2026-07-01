ГОЛОВНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ГОЛОВНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1879), почетный член Пе­тербургской Академии наук (1861).

Дво­ря­нин. Сын В.М. Го­лов­ни­на. Окон­чил Цар­ско­сель­ский ли­цей (1839). Сек­ре­тарь Осо­бен­ной кан­це­ля­рии ми­ни­ст­ра внутренних дел (1843-1848 годы). Член-уч­ре­ди­тель РГО (1845), в 1845-1848 годах его сек­ре­тарь. В 1850-1859 годах со­сто­ял при великом князе Кон­стан­ти­не Ни­ко­лае­ви­че . В 1853-1859 годах ре­дак­ти­ро­вал журнал «Мор­ской сбор­ник», пре­вра­тил его фак­ти­че­ски в ор­ган «ли­бе­раль­ных бю­ро­кра­тов». Убе­ж­дён­ный сто­рон­ник от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва. В 1857 году дал воль­ную кре­по­ст­ным сво­его име­ния в селе Гу­лын­ки Прон­ско­го уезда Ря­зан­ской губернии, од­на­ко кре­сть­я­не от­ка­за­лись от пре­до­став­лен­ной им во­ли, опа­са­ясь ли­шить­ся по­кро­ви­тель­ст­ва по­ме­щи­ка. Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке про­ек­та (ут­вер­ждён в 1860 году) пре­об­ра­зо­ва­ния Морского министерства. Статс-сек­ре­тарь (1859). Член Главного прав­ле­ния учи­лищ Министерства народного про­све­ще­ния (МНП) (1859-1861 годы). Член Государственного со­ве­та (1862).

Ми­нистр народного про­све­ще­ния [6(18).12.1862-14(26).4.1866; управ­лял министерством с 25.12.1861(6.1.1862 года)]. Пре­об­ра­зо­вал МНП по об­раз­цу Морского министерства: со­кра­тил лич­ный со­став ве­дом­ст­ва, рас­ши­рил пол­но­мо­чия ру­ко­во­ди­те­лей на­учных уч­ре­ж­де­ний и по­пе­чи­те­лей учеб­ных ок­ру­гов. По ини­ци­ати­ве Головнина в 1862 году вы­пу­ск­ни­ки уни­вер­си­те­тов, го­то­вив­шие­ся к про­фес­сор­ско­му зва­нию, по­лу­чи­ли воз­мож­ность трёх­лет­ней ста­жи­ров­ки в западноевропейских уни­верси­те­тах. Вы­сту­пал за раз­но­об­ра­зие форм ор­га­ни­за­ции на­чаль­ных школ и со­хра­не­ние их при­над­леж­но­сти не­сколь­ким ве­дом­ст­вам. Счи­тал не­об­хо­ди­мым пре­дос­та­вить пра­во уч­ре­ж­де­ния на­чаль­ных народных учи­лищ и гим­на­зий об­ще­ст­вам, со­сло­ви­ям и ча­ст­ным ли­цам, соз­дать ре­аль­ные гим­на­зии. Под­дер­жи­вал сто­рон­ни­ков ав­то­но­мии уни­вер­си­те­тов, пред­ла­гал уве­ли­чить ко­ли­че­ст­во ка­федр в них, по­вы­сить ок­ла­ды пре­по­да­ва­те­лей. Взгля­ды Головнина бы­ли реа­ли­зо­ва­ны в под­го­тов­лен­ных под его ру­ко­во­дством По­ло­же­нии о на­чаль­ных народных учи­ли­щах [при­ня­то в 1864 году, дей­ст­во­ва­ло (с из­ме­не­ния­ми 1874 года) до 1918 года], Ус­та­ве гим­на­зий и про­гим­на­зий (1864, дей­ст­во­вал до 1871 года) и Об­щем ус­та­ве им­пе­ра­тор­ских российских уни­вер­си­те­тов (1863; дей­ст­во­вал до 1884 года). Головнин вы­сту­пал за рас­ши­ре­ние спе­циа­ли­за­ции в на­учной дея­тель­но­сти (в 1864 году уве­личе­но чис­ло раз­ря­дов ма­ги­ст­ров и док­то­ров). По хо­да­тай­ст­ву Головнина пе­ред императором Алек­сан­дром II на ба­зе Ри­шель­ев­ско­го ли­цея от­крыт Но­во­рос­сий­ский университет в Одес­се (1865).

Головнин по­ощ­рял, а ино­гда ини­ции­ро­вал об­су­ж­де­ние в пе­рио­дической пе­ча­ти под­го­тов­лен­ных в МНП за­ко­но­про­ек­тов или осу­ще­ст­в­лён­ных министерством ме­ро­прия­тий. Ини­циа­тор соз­да­ния газеты «Го­лос» (1863), по на­стоя­нию Головнина её ре­дак­тор А.А. Кра­ев­ский до 1866 года по­лу­чал не­глас­ные суб­си­дии от пра­ви­тель­ст­ва. При уча­стии Головнина МНП ста­ло из­да­вать сбор­ни­ки официальных до­ку­мен­тов и ма­те­риа­лов, бро­шю­ры, разъ­яс­няв­шие суть пред­при­ня­тых министерством мер или из­ла­гав­шие его по­зи­цию по опре­де­лён­ным про­бле­мам. Головнин вы­сту­пал сто­рон­ни­ком «бла­го­ра­зум­ной сво­бо­ды пе­чат­но­го сло­ва и весь­ма уме­рен­ной цен­зу­ры», счи­тал, что пред­ва­ри­тель­ная цен­зу­ра долж­на быть по­сте­пен­но за­ме­не­на «взы­ска­ния­ми по су­ду». По рас­по­ря­же­нию Головнина МНП вме­сто за­пре­ще­ния отдельных пуб­ли­ка­ций го­то­ви­ло оп­ро­вер­же­ния на них. Головнин про­дол­жил под­го­тов­ку цен­зур­ной ре­фор­мы. По ини­циа­ти­ве Головнина в ве­де­ние МВД пе­ре­шёл кон­троль за уже вы­пу­щен­ны­ми из­да­ния­ми (март 1862 года). Счи­тая (как и его пред­ше­ст­вен­ни­ки на по­сту ми­ни­ст­ра Е.П. Ко­ва­лев­ский и Е.В. Пу­тя­тин), что МНП , «вслед­ст­вие обя­зан­но­сти по­кро­ви­тель­ст­во­вать ли­те­ра­ту­ре, не мо­жет быть её стро­гим судь­ёй», Головнин на­сто­ял на пе­ре­да­че всей цен­зу­ры из МНП в МВД (1863). Был от­прав­лен в от­став­ку по­сле то­го, как его оче­ред­ной все­под­дан­ней­ший док­лад под­верг­ся кри­ти­ке соз­дан­ной для его рас­смот­ре­ния ко­мис­си­ей (от­ме­ти­ла, что до­пу­щен­ная МНП по­ле­ми­ка во­круг пред­при­ня­тых им ре­форм по­дор­ва­ла ав­то­ри­тет ве­дом­ст­ва и др.).

Головнин - сто­рон­ник ев­ро­пеи­за­ции Рос­сии, мед­лен­но­го ре­фор­ми­ро­ва­ния са­мо­дер­жа­вия в сто­ро­ну кон­сти­ту­ци­он­ной мо­нар­хии. Ав­тор мно­го­численных ру­ко­пис­ных за­пи­сок, рас­про­стра­няв­ших­ся в кру­гу выс­шей бю­ро­кра­тии. В 1869 году вы­сту­пил за соз­да­ние объ­е­ди­нён­но­го пра­ви­тель­ст­ва, вклю­че­ние в Государственный со­вет (его за­се­да­ния пред­ла­гал сде­лать пуб­лич­ны­ми) пред­ста­ви­те­лей земств с на­де­ле­ни­ем их за­ко­но­дательными пол­но­мо­чия­ми и пра­вом ут­вер­жде­ния государственного бюд­же­та. В за­пис­ке М.Т. Ло­рис-Ме­ли­ко­ву (1880) Головнин, стре­мясь най­ти спо­со­бы про­ти­во­дей­ст­вия ре­во­люционным иде­ям (их рас­про­стра­не­ние свя­зы­вал с от­ка­зом пра­ви­тель­ст­ва от ре­форм), пред­ло­жил пред­при­нять ряд мер по обес­пе­че­нию кре­сть­ян зем­лёй, а так­же под­чи­нить на­чаль­ные шко­лы Си­но­ду.

В име­нии Гу­лын­ки соз­дал шко­лу для маль­чи­ков (1863) и жен­ское училище (1870), по­стро­ил храм (1865), боль­ни­цу с ро­диль­ным при­ютом (1867) и 2 библиотеки (в 1869-1870 годах пе­ре­дал шко­лу, училище, боль­ни­цу и бибилотеки в ве­де­ние уезд­но­го зем­ст­ва с круп­ным ка­пи­та­лом на их со­дер­жа­ние). Из­дал со­чи­не­ния от­ца. Со­ста­вил «Ма­те­риа­лы для жиз­не­опи­са­ния…» великого князя Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча, со­брал кол­лек­цию до­ку­мен­тов по ис­то­рии цар­ст­во­ва­ния императора Алек­сан­д­ра II (не опубликованы, хра­нят­ся в РНБ). Ав­тор вос­по­ми­на­ний «За­пис­ки для не­мно­гих» (опубликованы в 2004 году с не­боль­ши­ми со­кра­ще­ния­ми), ко­то­рые яв­ля­ют­ся цен­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии государственного ап­па­ра­та и российской внутренней по­ли­ти­ки 1850-1870-х годов.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1876) и др.