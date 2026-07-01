ГОЛОВНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОЛОВНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1879), почетный член Петербургской Академии наук (1861).
Дворянин. Сын В.М. Головнина. Окончил Царскосельский лицей (1839). Секретарь Особенной канцелярии министра внутренних дел (1843-1848 годы). Член-учредитель РГО (1845), в 1845-1848 годах его секретарь. В 1850-1859 годах состоял при великом князе Константине Николаевиче. В 1853-1859 годах редактировал журнал «Морской сборник», превратил его фактически в орган «либеральных бюрократов». Убеждённый сторонник отмены крепостного права. В 1857 году дал вольную крепостным своего имения в селе Гулынки Пронского уезда Рязанской губернии, однако крестьяне отказались от предоставленной им воли, опасаясь лишиться покровительства помещика. Участвовал в разработке проекта (утверждён в 1860 году) преобразования Морского министерства. Статс-секретарь (1859). Член Главного правления училищ Министерства народного просвещения (МНП) (1859-1861 годы). Член Государственного совета (1862).
Министр народного просвещения [6(18).12.1862-14(26).4.1866; управлял министерством с 25.12.1861(6.1.1862 года)]. Преобразовал МНП по образцу Морского министерства: сократил личный состав ведомства, расширил полномочия руководителей научных учреждений и попечителей учебных округов. По инициативе Головнина в 1862 году выпускники университетов, готовившиеся к профессорскому званию, получили возможность трёхлетней стажировки в западноевропейских университетах. Выступал за разнообразие форм организации начальных школ и сохранение их принадлежности нескольким ведомствам. Считал необходимым предоставить право учреждения начальных народных училищ и гимназий обществам, сословиям и частным лицам, создать реальные гимназии. Поддерживал сторонников автономии университетов, предлагал увеличить количество кафедр в них, повысить оклады преподавателей. Взгляды Головнина были реализованы в подготовленных под его руководством Положении о начальных народных училищах [принято в 1864 году, действовало (с изменениями 1874 года) до 1918 года], Уставе гимназий и прогимназий (1864, действовал до 1871 года) и Общем уставе императорских российских университетов (1863; действовал до 1884 года). Головнин выступал за расширение специализации в научной деятельности (в 1864 году увеличено число разрядов магистров и докторов). По ходатайству Головнина перед императором Александром II на базе Ришельевского лицея открыт Новороссийский университет в Одессе (1865).
Головнин поощрял, а иногда инициировал обсуждение в периодической печати подготовленных в МНП законопроектов или осуществлённых министерством мероприятий. Инициатор создания газеты «Голос» (1863), по настоянию Головнина её редактор А.А. Краевский до 1866 года получал негласные субсидии от правительства. При участии Головнина МНП стало издавать сборники официальных документов и материалов, брошюры, разъяснявшие суть предпринятых министерством мер или излагавшие его позицию по определённым проблемам. Головнин выступал сторонником «благоразумной свободы печатного слова и весьма умеренной цензуры», считал, что предварительная цензура должна быть постепенно заменена «взысканиями по суду». По распоряжению Головнина МНП вместо запрещения отдельных публикаций готовило опровержения на них. Головнин продолжил подготовку цензурной реформы. По инициативе Головнина в ведение МВД перешёл контроль за уже выпущенными изданиями (март 1862 года). Считая (как и его предшественники на посту министра Е.П. Ковалевский и Е.В. Путятин), что МНП, «вследствие обязанности покровительствовать литературе, не может быть её строгим судьёй», Головнин настоял на передаче всей цензуры из МНП в МВД (1863). Был отправлен в отставку после того, как его очередной всеподданнейший доклад подвергся критике созданной для его рассмотрения комиссией (отметила, что допущенная МНП полемика вокруг предпринятых им реформ подорвала авторитет ведомства и др.).
Головнин - сторонник европеизации России, медленного реформирования самодержавия в сторону конституционной монархии. Автор многочисленных рукописных записок, распространявшихся в кругу высшей бюрократии. В 1869 году выступил за создание объединённого правительства, включение в Государственный совет (его заседания предлагал сделать публичными) представителей земств с наделением их законодательными полномочиями и правом утверждения государственного бюджета. В записке М.Т. Лорис-Меликову (1880) Головнин, стремясь найти способы противодействия революционным идеям (их распространение связывал с отказом правительства от реформ), предложил предпринять ряд мер по обеспечению крестьян землёй, а также подчинить начальные школы Синоду.
В имении Гулынки создал школу для мальчиков (1863) и женское училище (1870), построил храм (1865), больницу с родильным приютом (1867) и 2 библиотеки (в 1869-1870 годах передал школу, училище, больницу и бибилотеки в ведение уездного земства с крупным капиталом на их содержание). Издал сочинения отца. Составил «Материалы для жизнеописания…» великого князя Константина Николаевича, собрал коллекцию документов по истории царствования императора Александра II (не опубликованы, хранятся в РНБ). Автор воспоминаний «Записки для немногих» (опубликованы в 2004 году с небольшими сокращениями), которые являются ценным источником по истории государственного аппарата и российской внутренней политики 1850-1870-х годов.
Награждён орденом Святого Александра Невского (1876) и др.