Головна руська рада (Главная русская рада)

Головна` ру`ська ра`да (Главная русская рада) — политическая и культурно-просветительская организация галицийских русинов на территории Австро-Венгрии (2 мая 1848 — 1851). Возникла в разгар революционного восстания во Львове как контрреволюционная организация. Создателями Г. р. р. были лояльные австрийскому правительству униатские епископы Григорий Яхимович (председатель), Михаил Куземский (заместитель) и депутат австрийского парламента И. Борисикевич (заместитель). Печатным органом Г. р. р. была газета (1848—1852), затем журнал (1853—1857) «Зоря Галицкая», издававшаяся на русинском языке. В 1848 Г. р. р. организовала во Львове первый съезд русинских ученых и писателей «Собор русских ученых», во ходе которого была создана Галицко-русская матица, ставившая своей целью издание литературы на русинском и русском языках, духовное и культурное сближение с русским народом. Основными политическими требованиями Г. р. р. являлось создание русинской национально-культурной автономии в границах Австро-Венгерской империи, отмена крепостного права, уравнение в правах греко-католического и католического духовенства, преподавание в школах и издание правительственных распоряжений на русинском языке. Организация была распущена австрийским правительством в 1851. Лит.: Аркуша О., Мудрий М. Русофiльство в Галичинi на серединi XIX — на початку XX ст.: генеза, етапи розвитку, свiтогляд // Вiсник Львiвського університету. Сер. iсторична. 1999. Вип. 34; Головна Руська Рада (1848—1851): протоколи засідань і книга кореспонденціï. Львів, 2002; Середа О. У пошуку нацiональноï iдеï: iндивiдуальнi змiни нацiональноï iдентичностi серед руськоï iнтелiгенцiï Схiдноï Галичини. 1848—1880 // П’ятий конгрес Міжнародноï асоціаціï украïністів. Чернівці, 26—29 серпня 2002 р.: Історія, ч. 1—3. Чернівці, 2003—2005; Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX—XX вв. М., 2001; Русофильство в австрийской Галиции: современные исторические исследования и уроки. По материалам круглого стола 2.XII.2000 / Составитель А. В. Труханенко. Львов, 2000–2002.