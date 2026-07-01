ГОЛОВКО АРСЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Арсений Григорьевич Головко родился 10 (по новому стилю — 23) июня 1903 года в станице Прохладной (ныне — город Прохладный Республики Кабардино-Балкария). По национальности русский.

Жена - народная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии Кира Николаевна Головко. Дочь - актриса Наталья Арсеньевна Головко, сын Михаил Арсеньевич Головко, капитан 1-го ранга ВМФ СССР.

В 1925 году Головко был призван на службу в Военно-морской флот СССР. В 1928 году он окончил Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе, после чего служил на различных кораблях Морских сил Балтийского моря, прошёл путь от вахтенного начальника на эсминце до дивизионного минёра. В 1931 году Головко окончил минный сектор Специальных курсов командного состава Военно-морских сил РККА и остался на них преподавать.

С марта 1932 года служил на Тихоокеанском флоте, был флагмином бригады траления и заграждения, начальником штаба отряда, бригады, командиром, затем начальником штаба бригады торпедных катеров. Участвовал в Гражданской войне в Испании в качестве военного советника при Картахенской военно-морской базе, за что был удостоен первой своей боевой награды — ордена Красного Знамени.

В мае-июне 1938 года Головко исполнял обязанности начальника штаба Северного флота, затем в течение двух месяцев был командиром дивизиона эсминцев. Впоследствии командовал Каспийской, затем Амурской военной флотилией, а в июле 1940 года стал командующим Северным флотом.

17 июня 1941 года Головко самостоятельно, не дожидаясь приказа из Москвы, привёл все силы Северного флота в оперативную готовность, а 19 июня отдал приказ расстредоточить все наличествующие подводные лодки и подготовить их к выходу в открытое море. Благодаря этому флот встретил начало Великой Отечественной войны боеспособным и сумел оказать противнику сопротивление.

В начальный период Великой Отечественной войны Головко внёс большой вклад в организацию авиационной и артиллерийской поддержки войск 14-й армии, державшей оборону на Мурманском направлении, а также их снабжения боевой техникой, боеприпасами и продовольствием. Действия Северного флота под его командованием позволили сорвать планы вермахта захватить Мурманск и побережье Баренцева моря. Головк первым стал применять новые формы ведения боевых действий на море, как то: использование разнородных сил флота для нарушения вражеских коммуникаций, применение военно-морской авиацией топ-мачтового бомбометания и низкого торпедометания, использование подводных лодок методом нависающей завесы. Корабли Северного флота несли охрану советских коммуникаций в Аркатике, громили немецкие коммуникации. Кроме того, силам Северного флота принадлежит и заслуга в проводке арктических союзных конвоев — за время войны корабли совершили 868 выходов в море, приведя в порт более 1400 транспортов.

Когда советские войска начали Петсамо-Киркенесскую операцию , Головко успешно организовал высадку морских десантов, что в значительной степени способствовало успеху 14-й армии.

В послевоенное время Головко продолжал службу в Военно-морском флоте СССР. С апреля 1946 года он служил в центральном аппарате ВМФ, был заместителем начальника, затем начальником Главного штаба, начальником Морского генерального штаба — первым заместителем военно-морского министра СССР. С августа 1952 года Головко командовал 4-м военно-морским флотом, с января 1956 года — Балтийским флотом. В ноябре 1956 года он был назначен первым заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом СССР. Головко внёс большой вклад в развитие советских военно-морских сил, модернизации их подготовки, повышение боеготовности. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созывов.

Умер 17 мая 1962 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 1).