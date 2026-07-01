Головко, Арсений Григорьевич

Головко`, Арсений Григорьевич (10[23].06.1906, станица Прохладная, Терская обл. — 17.05.1962, Москва) — советский флотоводец, адмирал. Происходил из казаков Терского казачьего войска. Окончил церковно-приходскую школу. С 1922 учился на рабфаке в Ростове-на-Дону. С 1925 служил на флоте. В 1928 окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе, в 1931 — специальные курсы комсостава, в 1938 — Военно-морскую академию им. К. Е. Ворошилова. С 1927 — член ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза). Служил на военном флоте. Участник Гражданской войны в Испании 1936—1939, советник командира военно-морской базы в порту Картахены. С мая 1938 — начальник штаба Северного флота, с июня — командир дивизиона эсминцев Северного флота, с июля — командующий Каспийской флотилией. С июля 1939 — командующий Краснознаменной Амурской флотилией. В июле 1940 — апреле 1946 — командующий Северным флотом. Участвовал в обороне Мурманска и всего Советского Заполярья, в Петсамо-Киркенесской наступательной операции. С апреля 1946 — заместитель начальника, с 1947 — начальник Главного штаба ВМФ (заместитель Главнокомандующего Военно-Морским флотом СССР). С 1950 — начальник Морского Генерального штаба и первый заместитель военно-морского министра. С 1952 — командующий 4-м военно-морским флотом на Балтийском море, с 1956 — командующий Балтийским флотом, первый заместителем Главнокомандующего ВМФ. Соч.: Первые дни. М., 1958; Вместе с флотом. М., 1960. Лит.: Тхагапсов М. М. На службе Отечеству. Майкоп, 2015; Лурье В. М. Адмиралы и генералы военно-морского флота СССР в период Великой Отечественной и Совет­ско-Японской войн 1941—1945. СПб., 2001.