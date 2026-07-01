Головкины

Голо`вкины — графский род. 1. Гавриил Иванович (1660 — 25.07[05.08].1734, Москва) — российский военный и государственный деятель, граф Священной Римской империи (1707). С 1677 состоял при царевиче Петре Алексеевиче (будущий император Петр I) стольником, верховным постельничим. Оказал особую помощь Петру во время противостояния с царевной Софьей Алексеевной (1689). Сопровождал Петра I в Великом посольстве 1697—1698. Участник Северной войны 1700—1721. Руководил внешнеполитическим ведомством России: глава Посольского приказа (1706), президент Коллегии иностранных дел (1717). Личной инициативы не проявлял, был исполнителем царской воли. В 1708 вел переговоры с перешедшим на сторону шведов гетманом И. С. Мазепой. Первый канцлер Российской империи (1709). Участник Прутского похода 1711. Сенатор (1717). После заключения Ништадтского мира (1721) от имени Сената обратился к Петру I с просьбой принять титул «Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского». Принимал участие в разработке Табели о рангах (1722). Член Верховного тайного совета (1726—1730); высказывался за союз с Австрией (заключен 6 августа 1726). В 1730 был сторонником приглашения на российский престол Анны Ивановны, активно выступил против «верховников». Кабинет-министр (1731—1734). Один из самых состоятельных людей своего времени; владел Каменным островом в Санкт-Петербурге. 2. Александр Гаврилович (1688, по другим данным, 1689 — 04.11.1760, Гаага) — российский государственный деятель. Сын Г. И. Головкина, брат М. Г. Головкина. Состоял при царевиче Алексее Петровиче (1709). В 1710 был отправлен в Брауншвейг с предложением заключить брак Алексея Петровича с принцессой Шарлоттой Христиной Софией Брауншвейг-Вольфенбюттельской (бракосочетание состоялось в 1711); чрезвычайный посланник в Берлине (1711—1727). Благодаря Г. был сохранен дружественный нейтралитет Пруссии в ходе Северной войны (1700—1721). Сенатор (1723—1730), действительный тайный советник (1727). Российский представитель в звании полномочного министра на конгрессах в Камбре (1727) и Суассоне (1728—1731), посланник в Париже (1728—1731), чрезвычайный и полномочный посол в Гааге (1731—1759). Родоначальник голландской линии рода Г. 3. Михаил Гаврилович (1699 — 10[21].11.1755, Среднеколымск Сибирской губ.) — российский государственный деятель, граф (1707). Сын Г. И. Головкина, брат А. Г. Головкина. Послан Петром I учиться в Лейпциг и Галле (1712—1722). По возвращении находился на придворной службе. Сенатор (1730). В 1730 подписал один из оппозиционных Верховному тайному совету шляхетских проектов («проект 364»), предполагавший создание «Вышнего правительства», в том же году подписал прошение о восстановлении самодержавия. В 1731—1740 главный директор Монетной конторы (с 1734 Монетная канцелярия). Действительный тайный советник (1739). После смерти императрицы Анны Ивановны отказался поддержать офицеров, противников регентства Э. И. Бирона. Вице-канцлер и кабинет-министр (с 1740). При определении позиции Российской империи в войне 1740—1748 за австрийское наследство выступал против союза с Великобританией; считал необходимым заключить «тайную конвенцию» с австрийской эрцгерцогиней Марией Терезией и создать против Пруссии коалицию Австрии, Речи Посполитой, Саксонии и Российской империи. По причине расхождения по вопросам о принципах внешней политики постоянно конфликтовал с А. И. Остерманом и принцем Антоном Ульрихом, мужем правительницы Анны Леопольдовны. По инициативе Г. Анна Леопольдовна намеревалась издать акт о престолонаследии, согласно которому наследницами малолетнего императора Ивана VI Антоновича объявлялись ее дочери и она сама. После дворцового переворота (25 ноября 1741) и прихода к власти императрицы Елизаветы Петровны, Г. был арестован по обвинению в государственной измене. Приговорен к смертной казни, которая в январе 1742 была заменена ссылкой на вечное поселение в зимовье Германг в Вост. Сибири с лишением чинов и имущества. Лит.: Курукин И. В. Эпоха дворских бурь: Очерки политической истории послепетровской России, 1725—1762 годы. Рязань, 2003; Мурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов. 1711—1917 гг. Материалы для биографий. СПб., 2011.