ГОЛОВКИНЫ

ГОЛОВКИНЫ - русский дворянский и графский род.

Со­глас­но се­мей­ной ле­ген­де, род Головкиных вёл своё про­ис­хо­ж­де­ние от польского шлях­ти­ча Яна Го­лов­ки­на, вы­ехав­ше­го ко дво­ру великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча в 1485 году. Со­ста­ви­те­ли «Об­ще­го Гер­бов­ни­ка», опи­ра­ясь на ме­же­вую гра­мо­ту 1512 года, дан­ную дмит­ров­ским князем Юри­ем Ива­но­ви­чем Кло­бу­ко­ву монастырю в Ка­ши­не, счи­та­ли ро­до­на­чаль­ни­ка Головкиных - Яна Ку­чю­ко­мо­ви­ча Го­лов­ки­на «ближ­ним и вер­ным боя­ри­ном» дмит­ров­ско­го кня­зя. Од­на­ко, как ус­та­но­вил Н.П. Ли­ха­чёв, ли­бо всё на­ча­ло этой гра­мо­ты бы­ло фаль­си­фи­ци­ро­ва­но, ли­бо по под­чи­щен­ным мес­там позд­нее бы­ло встав­ле­но ука­за­ние на Я.К. Го­лов­ки­на.

В дей­ст­ви­тель­но­сти род Головкиных име­ет нов­го­род­ское про­ис­хо­ж­де­ние, его пред­ста­ви­те­ли из­древ­ле яв­ля­лись вот­чин­ни­ка­ми в Бе­жец­ком Вер­хе. Пер­вые из­вестные по ис­точ­ни­кам пред­ста­ви­те­ли ро­да - жив­шие в 1-й половине XV века бра­тья Ани­сим (Они­сим) и Ни­ки­фор, ко­то­рый имел 3 сы­но­вей. Из­вес­тен сын А. Го­лов­ки­на - Иван Ани­си­мо­вич (2-я половина XV века), вот­чин­ник в Бе­жец­ком Вер­хе, не­од­но­крат­но упо­ми­нае­мый в ак­то­вом ма­те­риа­ле, имев­ший 9 сы­но­вей. Уже в конце XV века род Головкиных раз­де­лил­ся на несколько вет­вей, ге­неа­ло­гия ко­то­рых чрез­вы­чай­но за­пу­та­на и не­дос­та­точ­но изу­че­на. Рос­пись, по­дан­ная пред­ста­ви­те­лями ро­да в Ро­до­слов­ных дел па­ла­ту, со­дер­жит мно­же­ст­во оши­бок и хро­но­ло­гических не­увя­зок.

Один из по­том­ков И.А. Го­лов­ки­на - Ев­фи­мий Дмит­рие­вич (?-1603), в 1560-х годах при­нял по­стриг в Трои­це-Сер­гие­вом мон. с име­нем Ев­ста­фий, в 1571-1593 годах - ке­ларь и боль­шой по­сель­ский ста­рец (уп­рав­ляю­щий все­ми вла­де­ния­ми мо­на­сты­ря), ак­тив­но за­ни­мал­ся при­вле­че­ни­ем зе­мель­ных вкла­дов в мо­настырь, ико­но­пи­сец, упо­ря­до­чил мо­на­стыр­ский ар­хив. Возможно, его брат - Ро­ди­он Дмит­рие­вич Веш­няк (? - около 1619 года), по­ме­щик Алек­син­ско­го уез­да. Его внук - Иван Се­мё­но­вич (?-1694/1695 годы), боя­рин (1691), московский дво­ря­нин (1670/1671 годы), с 1682 года по­стель­ни­чий ца­ря Пет­ра I, двою­род­ный дя­дя Н.К. На­рыш­ки­ной , пер­вым (и един­ст­вен­ным) из Головкиных по­лу­чил дум­ный чин околь­ни­че­го (1689). Сын по­след­не­го - Г.И. Го­лов­кин, воз­ве­дён в 1707 году в граф­ское дос­тоин­ст­во Свя­щен­ной Римской им­пе­рии, а 15(26).7.1709 года - в российское граф­ское дос­то­ин­ст­во. Его де­ти: Иван Гав­рии­ло­вич [20(30).6.1687-5(16).1.1734], действительный тайный советник (1728), чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр в Гаа­ге (1725-1728 годы), се­на­тор (1728), ос­но­ва­тель т. н. русской ли­нии ро­да Головкиных; Алек­сандр Гав­рии­ло­вич (1688-1760 годы), действительный тайный советник (1727), в 1708-1709 годах со­про­во­ж­дал в по­езд­ках ца­ря Пет­ра I, в 1709 году на­зна­чен со­сто­ять при ца­ре­ви­че Алек­сее Пет­ро­ви­че, в 1710 году ко­ман­ди­ро­ван в Бра­ун­швейг с пред­ва­ри­тель­ны­ми пред­ло­же­ния­ми о бра­ке Алек­сея Пет­ро­ви­ча с прин­цес­сой Шар­лот­той Хри­сти­ной Со­фи­ей Бра­ун­швейг-Воль­фен­бют­тель­ской (брак за­клю­чён в 1711 году), чрез­вы­чай­ный по­слан­ник в Бер­ли­не (1711-1727 годы). Спо­соб­ст­во­вал со­хра­не­нию дру­же­ст­вен­но­го ней­тра­ли­те­та Прус­сии в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов и бы­ст­ро­му при­зна­нию Фрид­ри­хом Виль­гель­мом I императорского ти­ту­ла Пет­ра I. Се­на­тор (1723-1730 годы), российский пред­ста­ви­тель в зва­нии пол­но­моч­но­го ми­ни­стра на кон­грес­сах в Кам­бре (1727) и Су­ас­со­не (1728-1731 годы), по­слан­ник в Па­ри­же (1728-1731 годы), чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол в Гаа­ге (1731-1759 годы); ро­до­на­чаль­ник т. н. голландской ли­нии ро­да Головкиных; М.Г. Го­лов­кин; Ан­на Гав­рии­лов­на (?-1751), в 1-м бра­ке (с 1723 года) за П.И. Ягу­жин­ским, во 2-м (с 1743 года) - за М.П. Бес­туже­вым-Рю­ми­ным , в 1743 году об­ви­не­на в уча­стии в т. н. де­ле Бот­та (за­го­во­ре про­тив императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны), при­го­во­ре­на к уре­за­нию язы­ка и ссыл­ке в Си­бирь; Ана­ста­сия Гав­рии­лов­на [?-27.4(8.5). 1735], за­му­жем (с 1722 года) за князем Н.Ю. Тру­бец­ким.

Сын И.Г. Го­лов­ки­на - Гав­ри­ил Ива­но­вич (1701-1787 годы), действительный тайный советник (1762), пре­зи­дент Ма­ну­фак­тур-кол­ле­гии (1761-1762 годы). По­сле смер­ти в 1823 году без­дет­но­го сы­на Г.И. Го­лов­ки­на Алек­сея русская ли­ния ро­да Головкиных пре­сек­лась.

Из де­тей А.Г. Го­лов­ки­на наи­бо­лее из­вест­ны: Гав­ри­ил Алек­сан­д­ро­вич (Габ­ри­ель Ма­рия Эрнст) (1731-1800 годы), генерал-лейтенант голландской служ­бы. Сы­но­вья Г.А. Го­лов­ки­на: Фё­дор Гав­рии­ло­вич (1766-1823 годы), це­ре­мо­ний­мей­стер (1796), ка­мер-юн­кер при дво­ре Ека­те­ри­ны II, чрез­вы­чай­ный по­слан­ник в Не­апо­ле (1794-1795 годы). В 1797-1798 годах вы­пол­нял роль сек­ре­та­ря при С.А. По­ня­тов­ском, за­пи­сы­вая и ре­дак­ти­руя его вос­по­ми­на­ния, с 1801 года жил за гра­ни­цей, ав­тор ря­да литературных про­из­ве­де­ний, на­хо­дил­ся в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с Ж. де Сталь; с его смер­тью пре­сек­лась голландская ли­ния ро­да Головкиных; Пётр Гав­рии­ло­вич (Пе­тер Люд­виг Фре­де­рик) [13.6.1768-29.11(11. 12).1821], 2-й обер-гоф­мей­стер (1817), егер­мей­стер (1800). Их двою­род­ный брат - Ю.А. Го­лов­кин. Един­ст­вен­ная дочь по­след­не­го - На­та­лья Юрь­ев­на [17(28).8.1787-6(18).4.1860], на­след­ни­ца май­о­ра­та, бы­ла за­му­жем (с 1801 года) за свет­лей­шим кня­зем (1814) А.Н. Сал­ты­ко­вым [27.12.1775(7.1.1776)-27.1(8.2). 1837], вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным 6(18).4.1846 года мне­ни­ем Комитета ми­ни­ст­ров по­лу­чи­ла раз­ре­ше­ние но­сить фа­ми­лию Сал­ты­ко­ва-Го­лов­ки­на.

Их сын - свет­лей­ший князь Алек­сей Алек­сан­д­ро­вич Сал­ты­ков [22.8(3.9).1825-5(17).12.1874], действительный статский советник (1868), по­доль­ский уезд­ный (1851-1853 годы), бел­го­род­ский уезд­ный (1856-1865 годы), кур­ский гу­берн­ский (1865-1871 годы) пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва, почетный по­пе­чи­тель Кур­ской гим­на­зии, Бел­го­род­ско­го жен­ско­го училища; оп­ре­де­ле­ни­ем Се­на­та от 17(29).12.1862 года по­лу­чил пра­во име­но­вать­ся свет­лей­шим князем Сал­ты­ко­вым-Го­лов­ки­ным. Его един­ствен­ная дочь - Ека­те­ри­на Алек­се­ев­на [26.4(8.5).1858-24.6(7.7).1914], фрей­ли­на дво­ра Его Императорского Высочества, член Московского по­пе­чи­тель­ст­ва о сле­пых, Дам­ско­го по­пе­чи­тель­ст­ва о бед­ных, по­пе­чи­тель­ни­ца Ма­ри­ин­ской и Алек­сан­дро-Дол­го­ру­ков­ской школ Московского бла­го­тво­ри­тель­но­го общества 1837 го­да и жен­ско­го ре­мес­лен­но­го при­юта. С её смер­тью род Сал­ты­ко­вых-Го­лов­ки­ных пре­сёк­ся.

В свя­зи с от­сут­ст­ви­ем у А.А. Сал­ты­ко­ва-Го­лов­ки­на на­след­ни­ков муж­ско­го по­ла май­о­рат и фа­ми­лия Головкиных пе­ре­шли к его вну­ча­то­му пле­мян­ни­ку - князю Ев­ге­нию Юрь­е­ви­чу Го­ли­цы­ну [15(27).9.1845-2(14).9.1887], ка­пи­та­ну 2-го ран­га, уча­ст­ни­ку русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (в ча­ст­но­сти, боя па­ро­хо­да «Вес­та» с турецким бро­не­нос­цем «Фет­хи-Бу­ленд»), мок­шан­ско­му уезд­но­му (1872-1873 годы) и пен­зен­ско­му гу­берн­ско­му (1873-1876 годы) пред­во­ди­те­лю дво­рян­ст­ва, по­лу­чив­ше­му по вы­со­чай­ше­му ука­зу от 26.9(8.10).1875 года пра­во име­но­вать­ся князем Го­ли­цы­ным-Го­лов­ки­ным. По­сле его смер­ти в свя­зи с не­име­ни­ем на­след­ни­ков май­о­рат и фа­ми­лия Головкиных пе­ре­шли к его пле­мян­ни­ку Юрию Ни­ко­лае­ви­чу Хво­щин­ско­му (1877-1921 годы), по­лу­чив­ше­му вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным 29.5(10.6).1895 года мне­ни­ем Государственного со­ве­та пра­во при­сое­ди­нить к сво­ей фа­ми­лии фа­ми­лию, ти­тул и герб Головкиных и име­но­вать­ся графом Го­лов­ки­ным-Хво­щин­ским.

Во­пре­ки ук­ре­пив­ше­му­ся в ис­то­рио­гра­фии пред­став­ле­нию, од­но­род­ца­ми граф­ской ли­нии ро­да Головкиных, как ус­та­но­вил Н.П. Ли­ха­чёв , яв­ля­лись твер­ские дво­ря­не Головкины, вы­во­див­шие своё про­ис­хо­ж­де­ние от Ми­хаи­ла Ан­д­рее­ви­ча (1-я половина - середина XVII века), по­ме­щи­ка Бе­жец­ко­го уез­да.

Род гра­фов Головкиных за­пи­сан в 5-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Ка­луж­ской, Мо­с­ков­ской и Чер­ни­гов­ской гу­бер­ний. Род кня­зей Сал­ты­ко­вых-Го­лов­ки­ных вне­сён в 5-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Московской и Пен­зен­ской гу­бер­ний. Род дво­рян Головкиных за­пи­сан в 6-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Твер­ской гу­бер­нии.

Дополнительная литература:

Чер­няв­ский М.П. Ге­неа­ло­гия гос­под дво­рян, вне­сён­ных в ро­до­слов­ную кни­гу Твер­ской гу­бер­нии с 1787 по 1869 годы. Тверь, 1869;

Ло­ба­нов-Рос­тов­ский А.Б. Рус­ская ро­до­слов­ная кни­га. 2-е издание. СПб., 1895. Т. 1.

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