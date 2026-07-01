ГОЛОВКИНЫ
ГОЛОВКИНЫ - русский дворянский и графский род.
Согласно семейной легенде, род Головкиных вёл своё происхождение от польского шляхтича Яна Головкина, выехавшего ко двору великого князя московского Ивана III Васильевича в 1485 году. Составители «Общего Гербовника», опираясь на межевую грамоту 1512 года, данную дмитровским князем Юрием Ивановичем Клобукову монастырю в Кашине, считали родоначальника Головкиных - Яна Кучюкомовича Головкина «ближним и верным боярином» дмитровского князя. Однако, как установил Н.П. Лихачёв, либо всё начало этой грамоты было фальсифицировано, либо по подчищенным местам позднее было вставлено указание на Я.К. Головкина.
В действительности род Головкиных имеет новгородское происхождение, его представители издревле являлись вотчинниками в Бежецком Верхе. Первые известные по источникам представители рода - жившие в 1-й половине XV века братья Анисим (Онисим) и Никифор, который имел 3 сыновей. Известен сын А. Головкина - Иван Анисимович (2-я половина XV века), вотчинник в Бежецком Верхе, неоднократно упоминаемый в актовом материале, имевший 9 сыновей. Уже в конце XV века род Головкиных разделился на несколько ветвей, генеалогия которых чрезвычайно запутана и недостаточно изучена. Роспись, поданная представителями рода в Родословных дел палату, содержит множество ошибок и хронологических неувязок.
Один из потомков И.А. Головкина - Евфимий Дмитриевич (?-1603), в 1560-х годах принял постриг в Троице-Сергиевом мон. с именем Евстафий, в 1571-1593 годах - келарь и большой посельский старец (управляющий всеми владениями монастыря), активно занимался привлечением земельных вкладов в монастырь, иконописец, упорядочил монастырский архив. Возможно, его брат - Родион Дмитриевич Вешняк (? - около 1619 года), помещик Алексинского уезда. Его внук - Иван Семёнович (?-1694/1695 годы), боярин (1691), московский дворянин (1670/1671 годы), с 1682 года постельничий царя Петра I, двоюродный дядя Н.К. Нарышкиной, первым (и единственным) из Головкиных получил думный чин окольничего (1689). Сын последнего - Г.И. Головкин, возведён в 1707 году в графское достоинство Священной Римской империи, а 15(26).7.1709 года - в российское графское достоинство. Его дети: Иван Гавриилович [20(30).6.1687-5(16).1.1734], действительный тайный советник (1728), чрезвычайный посланник и полномочный министр в Гааге (1725-1728 годы), сенатор (1728), основатель т. н. русской линии рода Головкиных; Александр Гавриилович (1688-1760 годы), действительный тайный советник (1727), в 1708-1709 годах сопровождал в поездках царя Петра I, в 1709 году назначен состоять при царевиче Алексее Петровиче, в 1710 году командирован в Брауншвейг с предварительными предложениями о браке Алексея Петровича с принцессой Шарлоттой Христиной Софией Брауншвейг-Вольфенбюттельской (брак заключён в 1711 году), чрезвычайный посланник в Берлине (1711-1727 годы). Способствовал сохранению дружественного нейтралитета Пруссии в ходе Северной войны 1700-1721 годов и быстрому признанию Фридрихом Вильгельмом I императорского титула Петра I. Сенатор (1723-1730 годы), российский представитель в звании полномочного министра на конгрессах в Камбре (1727) и Суассоне (1728-1731 годы), посланник в Париже (1728-1731 годы), чрезвычайный и полномочный посол в Гааге (1731-1759 годы); родоначальник т. н. голландской линии рода Головкиных; М.Г. Головкин; Анна Гаврииловна (?-1751), в 1-м браке (с 1723 года) за П.И. Ягужинским, во 2-м (с 1743 года) - за М.П. Бестужевым-Рюминым, в 1743 году обвинена в участии в т. н. деле Ботта (заговоре против императрицы Елизаветы Петровны), приговорена к урезанию языка и ссылке в Сибирь; Анастасия Гаврииловна [?-27.4(8.5). 1735], замужем (с 1722 года) за князем Н.Ю. Трубецким.
Сын И.Г. Головкина - Гавриил Иванович (1701-1787 годы), действительный тайный советник (1762), президент Мануфактур-коллегии (1761-1762 годы). После смерти в 1823 году бездетного сына Г.И. Головкина Алексея русская линия рода Головкиных пресеклась.
Из детей А.Г. Головкина наиболее известны: Гавриил Александрович (Габриель Мария Эрнст) (1731-1800 годы), генерал-лейтенант голландской службы. Сыновья Г.А. Головкина: Фёдор Гавриилович (1766-1823 годы), церемониймейстер (1796), камер-юнкер при дворе Екатерины II, чрезвычайный посланник в Неаполе (1794-1795 годы). В 1797-1798 годах выполнял роль секретаря при С.А. Понятовском, записывая и редактируя его воспоминания, с 1801 года жил за границей, автор ряда литературных произведений, находился в дружеских отношениях с Ж. де Сталь; с его смертью пресеклась голландская линия рода Головкиных; Пётр Гавриилович (Петер Людвиг Фредерик) [13.6.1768-29.11(11. 12).1821], 2-й обер-гофмейстер (1817), егермейстер (1800). Их двоюродный брат - Ю.А. Головкин. Единственная дочь последнего - Наталья Юрьевна [17(28).8.1787-6(18).4.1860], наследница майората, была замужем (с 1801 года) за светлейшим князем (1814) А.Н. Салтыковым [27.12.1775(7.1.1776)-27.1(8.2). 1837], высочайше утверждённым 6(18).4.1846 года мнением Комитета министров получила разрешение носить фамилию Салтыкова-Головкина.
Их сын - светлейший князь Алексей Александрович Салтыков [22.8(3.9).1825-5(17).12.1874], действительный статский советник (1868), подольский уездный (1851-1853 годы), белгородский уездный (1856-1865 годы), курский губернский (1865-1871 годы) предводитель дворянства, почетный попечитель Курской гимназии, Белгородского женского училища; определением Сената от 17(29).12.1862 года получил право именоваться светлейшим князем Салтыковым-Головкиным. Его единственная дочь - Екатерина Алексеевна [26.4(8.5).1858-24.6(7.7).1914], фрейлина двора Его Императорского Высочества, член Московского попечительства о слепых, Дамского попечительства о бедных, попечительница Мариинской и Александро-Долгоруковской школ Московского благотворительного общества 1837 года и женского ремесленного приюта. С её смертью род Салтыковых-Головкиных пресёкся.
В связи с отсутствием у А.А. Салтыкова-Головкина наследников мужского пола майорат и фамилия Головкиных перешли к его внучатому племяннику - князю Евгению Юрьевичу Голицыну [15(27).9.1845-2(14).9.1887], капитану 2-го ранга, участнику русско-турецкой войны 1877-1878 годов (в частности, боя парохода «Веста» с турецким броненосцем «Фетхи-Буленд»), мокшанскому уездному (1872-1873 годы) и пензенскому губернскому (1873-1876 годы) предводителю дворянства, получившему по высочайшему указу от 26.9(8.10).1875 года право именоваться князем Голицыным-Головкиным. После его смерти в связи с неимением наследников майорат и фамилия Головкиных перешли к его племяннику Юрию Николаевичу Хвощинскому (1877-1921 годы), получившему высочайше утверждённым 29.5(10.6).1895 года мнением Государственного совета право присоединить к своей фамилии фамилию, титул и герб Головкиных и именоваться графом Головкиным-Хвощинским.
Вопреки укрепившемуся в историографии представлению, однородцами графской линии рода Головкиных, как установил Н.П. Лихачёв, являлись тверские дворяне Головкины, выводившие своё происхождение от Михаила Андреевича (1-я половина - середина XVII века), помещика Бежецкого уезда.
Род графов Головкиных записан в 5-ю часть дворянских родословных книг Калужской, Московской и Черниговской губерний. Род князей Салтыковых-Головкиных внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Московской и Пензенской губерний. Род дворян Головкиных записан в 6-ю часть дворянской родословной книги Тверской губернии.
Дополнительная литература:
Чернявский М.П. Генеалогия господ дворян, внесённых в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 годы. Тверь, 1869;
Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. 2-е издание. СПб., 1895. Т. 1.