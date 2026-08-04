ГОЛОВКИНСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Геолог, гидрогеолог, исследователь Крыма.

Происхождение и образование.

Родился в семье уездного земского исправника. Учился в частном пансионе, затем во 2-ой казанской гимназии. Но, насколько известно, полный курс Николай не окончил и экзамены в гимназии сдавал экстерном.

В 1851 г. Н. Головкинский был зачислен вольным слушателем на медицинский факультет Казанского университета. Через год он сдал вступительные экзамены, но спустя два с половиной года написал прошение об отчислении из университета. Возможно, это было связано с тяжелым материальным положением семьи, в которой, помимо Николая, было еще шестеро детей.

Служба в армии.

В это время разразилась Крымская война , Головкинский записался добровольцем. В октябре 1854 г. в звании унтер-офицера Уланского сводного полка принял участие в Балаклавском сражении. За участие в крымской кампании Николай был награжден памятной бронзовой медалью на Андреевской ленте. В феврале 1857 г. ушел в отставку.

Увлечение геологией и университетская карьера.

После оставления службы в армии поступил вольнослушателем в Казанский университет, но уже на естественное отделение физико-математического факультета. Проявил большой интерес к геологии, к чему его склонял академик A. М. Бутлеров. По окончании университета в 1861 г. был оставлен в скромной должности хранителя музея при минералогическом кабинете. Через год подающий надежды ученый был командирован в Европу, где в течение двух лет стажировался в научных центрах Германии и Франции.

В 1864 г. по возвращении в Россию Головкинский в качестве приват-доцента начал читать в Казанском университете лекции по геологии и палеонтологии. В 1866 г. после успешной защиты магистерской диссертации «О послетретичных образованиях по Волге в ее среднем течении» он был утвержден доцентом, а два года спустя, получив степень доктора за работу «О пермской формации в центральной части Камско-Волжского бассейна», избран профессором.

Новороссийский университет.

В ноябре 1871 г. ученый перебрался в Одессу, где приступил к работе в качестве профессора по кафедре минералогии Новороссийского университета. На протяжении четырех лет (1877–1881 гг.) Головкинский был ректором Новороссийского университета, после чего вернулся к научной работе. В 1883 г. он опубликовал работу «К геологии Крыма», которая явилась итогом его многолетних геологических исследований на полуострове, но через три года вышел в отставку.

Крым.

В 1886 г., после 25 лет педагогической работы, Николай Алексеевич ушёл в отставку и окончательно перебрался из Одессы в Крым в особняк под Алуштой. Это место у подножья горы Кастель называлось поначалу «Кастель-Приморский». Через некоторое время многие ученые построили свои дачи рядом и местность получила название «Профессорский уголок». Но при этом он не оставил работы, заняв должность главного гидрогеолога Таврической земской управы. Он первым пришел к выводу, что гребень Главной горной гряды – это огромный коралловый риф доисторического моря. Ученый настолько тщательно обследовал каждую балку, что на дне одной из них (урочище в бассейне реки Сотера, в 1,25 км от берега Черного моря) обнаружил окаменевший скелет мамонта. Он был первым, кто описал многие природные объекты полуострова, в том числе водопад на речке Узеньбаш. Теперь водопад носит имя Головкинского. Благодаря ему в России построили первую артезианскую станцию, которую основали в Саках.

Также он вошел в историю как талантливый краевед: крымчане до сих пор ему благодарны за два написанных им Путеводителя — по Крыму (издавался семь раз) и от Алушты до Севастополя.

В 1900 г. в честь ученого в поселке Лазурное Таврическим земством был воздвигнут памятник. На берегу моря сама природа создала интересный памятник природы - пляж, на котором крупный галечник отшлифован волнами. Его стали называть «гранильня Головкинского».