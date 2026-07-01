ГОЛОВКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛОВКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - граф, российский государственный деятель и дипломат, действительный тайный советник (1804-1805 годы), обер-церемониймейстер (1800), обер-камергер (1831), почетный член Петербургской АН (1834).
Из рода Головкиных. Юность провёл за границей (Голландия, Швейцария), получил блестящее домашнее образование. В 1782 году приехал в Россию, камер-юнкер (1784), служил при дворе. Сенатор (1796). Президент Коммерц-коллегии (1800-1807 годы). Канцлер Капитула российских императорских кавалерских орденов (1800-1802; 1818-1819 годы). Чрезвычайный и полномочный посол в Китае (1805-1806 годы), возглавил посольство, в задачи которого входило решение вопросов о торговле по всей пограничной линии (или хотя бы на границе с Синьцзяном), о заходе в китайские порты российских судов, о судоходстве по Амуру, а также о разграничении земель в Приамурье и Приморье. В декабре 1805 года посольство прибыло в Кяхту, где более месяца ожидало разрешения китайских властей на проезд в Китай. Формальным поводом для задержки, а затем и возвращения посольства обратно в Россию в январе 1806 года был отказ Головкина пройти в Урге церемонию «коу-тоу» (9-кратный земной поклон перед атрибутами, символизировавшими личность китайского императора), как это обычно делали послы вассальных государств. Причиной неудачи посольства явилась изоляционистская политика Китая. Дипломатическая карьера Головкина была приостановлена.
В 1808 году он подготовил бракосочетание принца Георгия Ольденбургского и великой княжны Елены Павловны. Чрезвычайный посланник и полномочный министр в Штутгарте (1813-1818 годы), Вене (1818-1822 годы), в 1820 году участвовал в конгрессе Священного союза в Троппау. Член Государственного совета (1832), старший член Комитета призрения заслуженных гражданских чиновников (с 1832 года). Попечитель Харьковского учебного округа (1834-1846 годы). Почетный член Санкт-Петербургского университета (1834). Будучи последним мужским представителем рода, Головкин 19(31).7.1845 года учредил майорат, передаваемый вместе с фамилией.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1801), Святого Андрея Первозванного (1834), Святого Владимира 1-й степени (1840) и др.