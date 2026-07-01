ГОЛОВКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГОЛОВКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - граф, российский государственный деятель и дипломат, действительный тайный советник (1804-1805 годы), обер-це­ре­мо­ний­мей­стер (1800), обер-ка­мер­гер (1831), почетный член Пе­тербургской АН (1834).

Из ро­да Го­лов­ки­ных . Юность про­вёл за гра­ни­цей (Гол­лан­дия, Швей­ца­рия), по­лу­чил бле­стя­щее до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В 1782 году прие­хал в Рос­сию, ка­мер-юн­кер (1784), слу­жил при дво­ре. Се­на­тор (1796). Пре­зи­дент Ком­мерц-кол­ле­гии (1800-1807 годы). Канцлер Капитула российских императорских кавалерских ор­де­нов (1800-1802; 1818-1819 годы). Чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол в Ки­тае (1805-1806 годы), воз­гла­вил по­соль­ст­во, в за­да­чи ко­то­ро­го вхо­ди­ло ре­ше­ние во­про­сов о тор­гов­ле по всей по­гра­нич­ной ли­нии (или хо­тя бы на гра­ни­це с Синь­цзя­ном), о за­хо­де в китайские пор­ты российских су­дов, о су­до­ход­ст­ве по Аму­ру, а так­же о раз­гра­ни­че­нии зе­мель в При­аму­рье и При­мо­рье. В декабре 1805 года по­соль­ст­во при­бы­ло в Кях­ту, где бо­лее ме­ся­ца ожи­дало раз­ре­ше­ния китайских вла­стей на про­езд в Ки­тай . Фор­маль­ным по­во­дом для за­держ­ки, а за­тем и воз­вра­ще­ния по­соль­ст­ва об­рат­но в Рос­сию в январе 1806 года был от­каз Головкина прой­ти в Ур­ге це­ре­мо­нию «коу-тоу» (9-крат­ный зем­ной по­клон пе­ред ат­ри­бу­та­ми, сим­во­ли­зи­ро­вав­ши­ми лич­ность китайского им­пе­ра­то­ра), как это обыч­но де­ла­ли по­слы вас­саль­ных го­су­дарств. При­чи­ной не­уда­чи по­соль­ст­ва яви­лась изо­ля­цио­ни­ст­ская по­ли­ти­ка Ки­тая. Ди­пло­ма­тическая карь­е­ра Головкина бы­ла при­ос­та­нов­ле­на.

В 1808 году он под­го­то­вил бра­ко­со­че­та­ние прин­ца Ге­ор­гия Оль­ден­бург­ско­го и великой княж­ны Еле­ны Пав­лов­ны . Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр в Штут­гар­те (1813-1818 годы), Ве­не (1818-1822 годы), в 1820 году уча­ст­во­вал в кон­грес­се Свя­щен­но­го сою­за в Троп­пау. Член Государственного со­ве­та (1832), стар­ший член Комитета при­зре­ния за­слу­жен­ных гражданских чи­нов­ни­ков (с 1832 года). По­пе­чи­тель Харь­ков­ско­го учеб­но­го ок­ру­га (1834-1846 годы). Почетный член Санкт-Пе­тербургского университета (1834). Бу­ду­чи по­след­ним муж­ским пред­ста­ви­те­лем ро­да, Головкин 19(31).7.1845 года уч­ре­дил май­о­рат , пе­ре­да­вае­мый вме­сте с фа­ми­ли­ей.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1801), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1834), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1840) и др.