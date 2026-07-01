ГОЛОВКИН МИХАИЛ ГАВРИИЛОВИЧ
ГОЛОВКИН МИХАИЛ ГАВРИИЛОВИЧ - граф, российский государственный деятель, действительный тайный советник (1739).
Из рода Головкиных. Сын Г.И. Головкина. В 1712 году послан царём Петром I учиться в города Лейпциг и Галле (до 1722 года). Затем на придворной службе. В 1722 году женился на двоюродной сестре герцогини Курляндской Анны Ивановны (императрица с 1730 года) - Е.И. Ромодановской (1702-1791 годы). Сенатор (1730-1742 годы). В 1730 году подписал один из оппозиционных Верховному тайному совету шляхетских проектов («проект 364»), предполагавший создание «Вышнего правительства», в том же году - прошение о восстановлении самодержавия. В 1731-1740 годах главный директор Монетной конторы (с 1734 года Монетная канцелярия). Член «Вышнего суда» над Д.М. Голицыным (1737). После смерти императирицы Анны Ивановны отказался поддержать офицеров - противников регентства Э.И. Бирона. Вице-канцлер и кабинет-министр (с 1740 года). При определении позиции Российской империи в войне 1740-1748 годов за Австрийское наследство выступал против союза с Великобританией; считал необходимым заключить «тайную конвенцию» с австрийской эрцгерцогиней Марией Терезией и создать против Пруссии коалицию Австрии, Речи Посполитой, Саксонии и Российской империи. Из-за разногласий в вопросах внешней политики постоянно конфликтовал с А.И. Остерманом и принцем Антоном Ульрихом - мужем правительницы Анны Леопольдовны, но пользовался её доверием. По инициативе Головкина она намеревалась издать новый акт о престолонаследии, согласно которому наследницами малолетнего императора Ивана VI Антоновича объявлялись её дочери и она сама.
После дворцового переворота 25.11(6.12).1741 года, когда к власти пришла императрица Елизавета Петровна, Головкин арестован и обвинён в государственной измене (за сочинение «некоторого отменного о наследствии империи определения»). Приговорён к смертной казни (заменена в январе 1742 года Елизаветой Петровной ссылкой на вечное поселение в зимовье Германг в Восточной Сибири с лишением чинов и имущества). Похоронен в Москве.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1727) и Святого Андрея Первозванного (1731).