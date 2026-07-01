ГОЛОВКИН МИХАИЛ ГАВРИИЛОВИЧ

ГОЛОВКИН МИХАИЛ ГАВРИИЛОВИЧ - граф, российский государственный деятель, действительный тайный советник (1739).

Из ро­да Го­лов­ки­ных . Сын Г.И. Го­лов­ки­на. В 1712 году по­слан ца­рём Пет­ром I учить­ся в го­ро­да Лейп­циг и Гал­ле (до 1722 года). За­тем на при­двор­ной служ­бе. В 1722 году же­нил­ся на двою­род­ной се­ст­ре гер­цо­ги­ни Кур­лянд­ской Ан­ны Ива­нов­ны (императрица с 1730 года) - Е.И. Ро­мо­да­нов­ской (1702-1791 годы). Се­на­тор (1730-1742 годы). В 1730 году под­пи­сал один из оп­по­зи­ци­он­ных Вер­хов­но­му тай­но­му со­ве­ту шля­хет­ских про­ек­тов («про­ект 364»), пред­по­ла­гав­ший соз­да­ние «Выш­не­го пра­ви­тель­ст­ва», в том же го­ду - про­ше­ние о вос­ста­нов­ле­нии са­мо­дер­жа­вия. В 1731-1740 годах главный ди­рек­тор Мо­нет­ной кон­то­ры (с 1734 года Мо­нет­ная кан­це­ля­рия). Член «Выш­не­го су­да» над Д.М. Го­ли­цы­ным (1737). По­сле смер­ти императирицы Ан­ны Ива­нов­ны от­ка­зал­ся под­дер­жать офи­це­ров - про­тив­ни­ков ре­гент­ст­ва Э.И. Би­ро­на. Ви­це-канц­лер и ка­би­нет-ми­нистр (с 1740 года). При оп­ре­де­ле­нии по­зи­ции Российской им­пе­рии в вой­не 1740-1748 годов за Ав­ст­рий­ское на­след­ст­во вы­сту­пал про­тив сою­за с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей ; счи­тал не­об­хо­ди­мым за­клю­чить «тай­ную кон­вен­цию» с австрийской эрц­гер­цо­ги­ней Ма­ри­ей Те­ре­зи­ей и соз­дать про­тив Прус­сии коа­ли­цию Ав­ст­рии, Ре­чи По­спо­ли­той, Сак­со­нии и Российской им­пе­рии. Из-за раз­но­гла­сий в во­про­сах внеш­ней по­ли­ти­ки по­сто­ян­но кон­флик­то­вал с А.И. Ос­тер­ма­ном и прин­цем Ан­то­ном Уль­ри­хом - му­жем пра­ви­тель­ни­цы Ан­ны Ле­о­поль­дов­ны, но поль­зо­вал­ся её до­ве­ри­ем. По ини­циа­ти­ве Головкина она на­ме­ре­ва­лась из­дать но­вый акт о пре­сто­ло­нас­ле­дии, со­глас­но ко­то­ро­му на­след­ни­ца­ми ма­ло­лет­не­го императора Ива­на VI Ан­то­но­ви­ча объ­яв­ля­лись её до­че­ри и она са­ма.

По­сле двор­цо­во­го пе­ре­во­ро­та 25.11(6.12).1741 года, ко­гда к вла­сти при­шла императрица Ели­за­ве­та Пет­ров­на, Головкин аре­сто­ван и об­ви­нён в государственной из­ме­не (за со­чи­не­ние «не­ко­то­ро­го от­мен­но­го о на­след­ст­вии им­пе­рии оп­ре­де­ле­ния»). При­го­во­рён к смерт­ной каз­ни (за­ме­не­на в январе 1742 года Ели­за­ве­той Пет­ров­ной ссыл­кой на веч­ное по­се­ле­ние в зи­мо­вье Гер­манг в Восточной Си­би­ри с ли­ше­ни­ем чи­нов и иму­ще­ст­ва). По­хо­ро­нен в Мо­ск­ве.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1727) и Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1731).