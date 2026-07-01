ГОЛОВКИН ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ

ГОЛОВКИН ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ - граф Священной Римской империи и Российской империи, российский государственный деятель, канцлер (1709).

Из ро­да Го­лов­ки­ных . Отец М.Г. Го­лов­ки­на. Служ­бу на­чал столь­ни­ком ца­ре­ви­ча Пет­ра Алек­сее­ви­ча (1677). Со­про­во­ж­дал ца­ря Пет­ра I в «Ве­ли­ком по­соль­ст­ве» 1697-1698 годов, вме­сте с ним ра­бо­тал на голландских вер­фях в Са­ар­да­ме. В Северную вой­ну 1700-1721 годов уча­ст­во­вал в сра­же­нии со шведскими ко­раб­ля­ми близ устья Не­вы (май 1703 года). Воз­глав­лял По­соль­ский при­каз (1706-1717 годы), за­тем пре­зи­дент Кол­ле­гии иностранных дел (1717-1734 годы). В сво­ей по­ли­ти­ке стре­мил­ся рас­ши­рить и уп­ро­чить ан­ти­швед­скую коа­ли­цию, од­на­ко лич­ной ини­циа­ти­вы не про­яв­лял и был лишь ис­пол­ни­те­лем цар­ской во­ли. В 1708 году вёл пе­ре­го­во­ры с пе­ре­шед­шим на сто­ро­ну шве­дов гет­ма­ном И.С. Ма­зе­пой. Участ­во­вал в Прут­ском по­хо­де 1711 года и за­ру­беж­ных по­езд­ках ца­ря в 1712-1713 годах (в Прус­сию) и в 1716-1717 годах (в Ни­дер­лан­ды, Фран­цию, Прус­сию). В 1713 году ру­ко­во­дил ко­мис­си­ей «для ис­сле­до­ва­ния и ис­ко­ре­не­ния» зло­упот­реб­ле­ний по ка­зён­ным под­ря­дам. Се­на­тор (1717); при­ни­мал уча­стие в раз­ра­бот­ке Та­бе­ли о ран­гах 1722 года. По­сле за­клю­че­ния Ни­штадт­ско­го ми­ра 1721 года от име­ни Се­на­та об­ра­тил­ся к Пет­ру I с прось­бой при­нять ти­тул «От­ца Оте­че­ст­ва, Пет­ра Ве­ли­ко­го, Им­пе­ра­то­ра Все­рос­сий­ско­го».

Во вре­мя спо­ров о пре­сто­ло­нас­ле­дии в январе 1725 года при­зы­вал, по дан­ным иностранных ди­пло­ма­тов, «ре­ше­ние пре­дос­та­вить на­ро­ду» и под­твер­дить сде­лан­ный вы­бор «го­ло­со­ва­ни­ем всех со­сло­вий». Бу­ду­чи ум­ным и ос­то­рож­ным по­ли­ти­ком, Головин смог удер­жать­ся у вла­сти в «эпо­ху двор­цо­вых пе­ре­во­ро­тов». Член Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та (1726-1730 годы); вы­ска­зы­вал­ся за со­юз с Ав­ст­ри­ей [за­клю­чён 6(17).8.1726 года]. В 1730 году был сто­рон­ни­ком при­гла­ше­ния на пре­стол гер­цо­ги­ни Кур­лянд­ской, впо­след­ст­вии российской им­пе­рат­ри­цы Ан­ны Ива­нов­ны , ак­тив­но вы­сту­пил про­тив «вер­хов­ни­ков». Ка­би­нет-ми­нистр (1731-1734 годы). Один из бо­га­тей­ших лю­дей Рос­сии, вла­де­лец Ка­мен­но­го ост­ро­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге, многих до­мов и по­ме­стий.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1703) и Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1725).