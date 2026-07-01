ГОЛОВКИН ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ
ГОЛОВКИН ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ - граф Священной Римской империи и Российской империи, российский государственный деятель, канцлер (1709).
Из рода Головкиных. Отец М.Г. Головкина. Службу начал стольником царевича Петра Алексеевича (1677). Сопровождал царя Петра I в «Великом посольстве» 1697-1698 годов, вместе с ним работал на голландских верфях в Саардаме. В Северную войну 1700-1721 годов участвовал в сражении со шведскими кораблями близ устья Невы (май 1703 года). Возглавлял Посольский приказ (1706-1717 годы), затем президент Коллегии иностранных дел (1717-1734 годы). В своей политике стремился расширить и упрочить антишведскую коалицию, однако личной инициативы не проявлял и был лишь исполнителем царской воли. В 1708 году вёл переговоры с перешедшим на сторону шведов гетманом И.С. Мазепой. Участвовал в Прутском походе 1711 года и зарубежных поездках царя в 1712-1713 годах (в Пруссию) и в 1716-1717 годах (в Нидерланды, Францию, Пруссию). В 1713 году руководил комиссией «для исследования и искоренения» злоупотреблений по казённым подрядам. Сенатор (1717); принимал участие в разработке Табели о рангах 1722 года. После заключения Ништадтского мира 1721 года от имени Сената обратился к Петру I с просьбой принять титул «Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского».
Во время споров о престолонаследии в январе 1725 года призывал, по данным иностранных дипломатов, «решение предоставить народу» и подтвердить сделанный выбор «голосованием всех сословий». Будучи умным и осторожным политиком, Головин смог удержаться у власти в «эпоху дворцовых переворотов». Член Верховного тайного совета (1726-1730 годы); высказывался за союз с Австрией [заключён 6(17).8.1726 года]. В 1730 году был сторонником приглашения на престол герцогини Курляндской, впоследствии российской императрицы Анны Ивановны, активно выступил против «верховников». Кабинет-министр (1731-1734 годы). Один из богатейших людей России, владелец Каменного острова в Санкт-Петербурге, многих домов и поместий.
Награждён орденами Святого Андрея Первозванного (1703) и Святого Александра Невского (1725).