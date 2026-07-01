ГОЛОВИНЫ

ГОЛОВИНЫ - русский дворянский и графский род.

Ветвь ро­да Хов­ри­ных, ве­ду­ще­го своё про­ис­хо­ж­де­ние от Сте­фа­на Ва­силь­е­ви­ча, вы­ехав­ше­го из Су­ро­жа (ны­не Су­дак) в Мо­ск­ву в начале XV века. Ро­до­на­чаль­ник Головиных - его пра­внук Иван Вла­ди­ми­ро­вич Хов­рин Го­ло­ва (? - пос­ле 1503 года), кре­ст­ник великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча, в 1473 году вме­сте с от­цом В.Г. Хов­ри­ным ру­ко­во­дил по­строй­кой Ус­пен­ско­го со­бо­ра Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, позд­нее, по всей ви­ди­мо­сти, при­нял по­стриг в Си­мо­но­вом монастыре. Его сын - Пётр Ива­но­вич Го­ло­вин (? - не ра­нее 1533 года), ка­зна­чей (не позд­нее 1512 года - не ра­нее 1533 года), в конце 1518 года уча­ст­во­вал в приё­ме по­сла императора Мак­си­ми­лиа­на I Габс­бур­га Ф. да Кол­ло, в 1527 году ос­тав­лен «на Мо­ск­ве» (вме­сте с князем Б.И. Гор­ба­тым-Шуй­ским и М.Ю. За­харь­и­ным) во вре­мя на­бе­га крым­ско­го ха­на Ис­лам-Ги­рея I. В XVI веке пред­ста­ви­те­ли ро­да Головиных два­ж­ды (в пе­ри­од оп­рич­нины в 1565 году и в конце 1584 - начале 1585 годов) под­верг­лись опа­лам и каз­ням.

Сы­но­вья П.И. Го­ло­ви­на: Ми­ха­ил Пет­ро­вич Боль­шой (? - 4.6.1564), околь­ни­чий (1560), ка­зна­чей (1541); Иван-Фо­ма Пет­ро­вич (?-1558), околь­ни­чий (1555), ка­зна­чей (1549-1554 годы), уча­ст­во­вал в оса­де Ка­за­ни в 1552 году, вое­во­да в Ка­за­ни (1552-1553 годы), 2-й вое­во­да в Одое­ве (1555); Ва­си­лий Пет­ро­вич (? - 1565), 1-й вое­во­да в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1551), 2-й вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в Ка­лу­ге (1553), 1-й на­ме­ст­ник в Пу­тив­ле (1555), со­об­щил в Мо­ск­ву о под­го­тов­ке по­хо­да крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея I; Пётр Пет­ро­вич (? - февраль 1565 года), околь­ни­чий (1560), дмит­ров­ский дво­рец­кий (1559), уча­ст­ник взя­тия Ка­за­ни в 1552 году, вое­во­да в Пу­тив­ле (1554), Ореш­ке (1555), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, 1-й вое­во­да в Ру­го­ди­ве (1558-1559 годы), 2-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в по­хо­де на Алыст (1559), каз­нён; Ми­ха­ил Пет­ро­вич Мень­шой (? - февраль 1565 года), уча­ст­ник взя­тия Ка­за­ни в 1552 году и Ас­т­ра­хан­ско­го по­хо­да 1554 года, 2-й вое­во­да в Ко­лом­не (1554), 2-й на­ме­ст­ник в Пу­тив­ле (1555), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, в 1558 году 2-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки, по­сле взя­тия города Дерпт ос­тав­лен там вое­во­дой, ко­ман­до­вав­шим за­пад­ным от­ря­дом, 2-й вое­во­да в Ту­ле (1560), 3-й вое­во­да в го­род­ке на Пла­ве (1560), 2-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в Ту­ле (1560), 3-й вое­во­да в Смо­лен­ске (1563-1564 годы); каз­нён, ве­ро­ят­но, вме­сте с бра­том Пет­ром.

Из сы­но­вей И.-Ф.П. Го­ло­ви­на из­вес­тен Пётр Ива­но­вич (? - 1584), главный ка­зна­чей (1576-1584 годы), по­сле смер­ти Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го один из ли­де­ров Бо­яр­ской ду­мы, сто­рон­ник кня­зей Шуй­ских и Мсти­слав­ских. По­сле про­вер­ки Каз­ны, санк­цио­ни­ро­ван­ной Ду­мой по на­стоя­нию Б.Ф. Го­ду­но­ва (впо­след­ст­вии ца­ря Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва), при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни за рас­тра­ты, од­на­ко казнь была за­ме­не­на ссыл­кой; убит по до­ро­ге в Ар­за­мас. Из сы­но­вей В.П. Го­ло­ви­на из­вест­ны: Вла­ди­мир Ва­силь­е­вич [?-18(28). 7.1597], околь­ни­чий (1584), вое­во­да в Де­ди­ло­ве (1578-1579 годы), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, 2-й ка­зна­чей (вес­на 1584 - зи­ма 1584/1585 годов), с зи­мы 1584/1585 годов в ссыл­ке, ли­шён чи­на околь­ни­че­го, вое­во­да в Че­бок­са­рах (1585-1587 годы), в 1591/1592 годах уча­ст­ник по­хо­да на «лу­го­вую че­ре­ми­су», вое­во­да в Тер­ках (1592-1593, 1595-1596 годы), строи­тель кре­по­сти в Ур­жу­ме (1594-1595 годы); Фё­дор Ва­силь­е­вич [? - 16(26).4.1625], околь­ни­чий (1606), вое­во­да в Но­вом Ярен­ском го­род­ке (1599-1600 годы), Лаи­ше­ве (1601), Ур­жу­ме (1602), Ца­рё­ве го­ро­де, что на Кок­шань­ге (1603), Сур­гу­те (1604), воз­вра­щён из Си­би­ри Лже­дмит­ри­ем I , в 1609 году во вре­мя Тро­иц­кой обо­ро­ны 1608-1610 годов во­дил сто­ро­же­вой полк к Трои­це-Сер­гие­ву монастырю, в 1613 году 3-й по­сол в Ко­ст­ро­му к М.Ф. Ро­ма­но­ву (бу­ду­ще­му ца­рю Ми­хаи­лу Фё­до­ро­ви­чу). В 1622/1623 годах по­пал в опа­лу и ли­шён чи­на околь­ни­че­го, пе­ред смер­тью при­нял по­стриг с име­нем Паф­ну­тий.

Сы­но­вья П.П. Го­ло­ви­на: Иван Пет­ро­вич Боль­шой [? - 9(19).9.1612], околь­ни­чий (1582/1583 годы), 2-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка под За­рай­ском (1555), 2-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Ка­лу­ге (1580), с 1584 года в опа­ле, вое­во­да в Сви­яж­ске (1585-1586, 1592-1593, 1605 годы), его вну­ки (Алек­сей Ива­но­вич и Ни­ки­та Ива­но­вич) ста­ли ос­но­ва­те­ля­ми двух ли­ний ро­да Головиных; Ва­си­лий Пет­рович [? - 10(20).1.1611], боя­рин (1606, 1608/1609 годы), столь­ник (с 1577 года), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, 2-й вое­во­да во Вла­ди­мир­це (1577-1578 годы), с 1584/1585 годов в опа­ле, вое­во­да в Вер­хо­ту­рье (1599), Ур­жу­ме (1601-1602 годы), воз­вра­щён в Мо­ск­ву Лже­дмит­ри­ем I, околь­ни­чий (1605/1606 годы), ка­зна­чей (1605-1606, 1608-1610 годы), пе­ред смер­тью при­нял по­стриг с име­нем Вас­си­ан; Пётр Пет­ро­вич Мень­шой [?-14(24).12.1627], боя­рин (1615), стряп­чий в бо­яр­ском зем­ском спи­ске 1577 года, с 1584/1585 годов в ссыл­ке, го­ло­ва, за­тем вое­во­да в Ци­виль­ске (1599-1604 годы), Тер­ках (1614), су­дья Московского суд­но­го при­каза (1615-1616 годы), вое­во­да в Ас­т­ра­ха­ни (1625-1627 годы), пе­ред смер­тью при­нял по­стриг с име­нем Пав­ел. Сын В.П. Го­ло­ви­на - Се­мён Ва­силь­е­вич [?-10(20).1.1634], боя­рин (1622), вое­во­да в Ореш­ке (1609), Торж­ке (1609), околь­ни­чий (1610), вое­во­да в Яро­слав­ле (1613-1614 годы), Ка­лу­ге (1619), Ка­за­ни (1624-1627 годы), 2-й вое­во­да в Ас­т­ра­ха­ни (1614-1615 годы), су­дья Московского суд­но­го при­ка­за (1628-1634 годы). Сын П.П. (Мень­шо­го) Го­ло­ви­на - Пётр Пет­ро­вич (? - 1654), околь­ни­чий (1651; 1652), на­чал служ­бу столь­ни­ком в 1625 году, вое­во­да в Якут­ске (1638-1648 годы), су­мел уве­ли­чить на­ло­го­вые сбо­ры, на­чал про­во­дить пе­ре­пись на­се­ле­ния и ско­та, что вы­зва­ло вос­ста­ние. В 1643 году от­пра­вил на реку Амур от­ряд во гла­ве с В.Д. По­яр­ко­вым, в 1644 году по­пал под след­ст­вие, в 1648 году воз­вра­тил­ся в Мо­ск­ву, су­мел оп­рав­дать­ся, московский дво­ря­нин (1650), в 1651 году был по­жа­ло­ван в околь­ни­чие, но «бил че­лом», что «отец его был в боя­рах», в ре­зуль­та­те ока­зал­ся в тюрь­ме с ли­ше­ни­ем чи­на, про­щён, в 1652-1653 годах воз­глав­лял Че­ло­бит­ный при­каз.

Сы­но­вья П.П. Го­ло­ви­на: Ми­ха­ил Пет­ро­вич [?-5(15).8.1695], боя­рин (1682), на­чал служ­бу столь­ни­ком в 1658 годах, околь­ни­чий (1676), су­дья Зем­ско­го при­ка­за (1676-1678, 1682-1688 годы), вое­во­да в Яро­слав­ле (1678-1679 годы), осе­нью 1682 года воз­глав­лял Бо­яр­скую ко­мис­сию, «ве­дав­шую Мо­ск­ву», сыг­рал важ­ную роль в уми­ро­тво­ре­нии стрель­цов, спо­соб­ст­во­вал ус­та­нов­ле­нию ре­гент­ст­ва ца­рев­ны Со­фьи Алек­се­ев­ны; Алек­сей Пет­ро­вич [?-16(26).5.1690], боя­рин (1684), столь­ник (с 1658 года), 3-й вое­во­да в Смо­лен­ске (1663-1665 годы), вое­во­да в Сим­бир­ске (1671-1672 годы), околь­ни­чий (1676), вое­во­да в Кие­ве (1677), Ас­т­ра­ха­ни (1681-1683 годы), То­боль­ске (1686-1690 годы), су­дья Ям­ско­го при­ка­за (1677-1680, 1684-1685 годы) и при­ка­за Де­неж­но­го сбо­ра (1678-1680 годы), ини­циа­тор со­став­ле­ния сборника ис­то­рических и гео­гра­фических из­вес­тий о Си­би­ри до 1690 года (но­вая редакция «Си­бир­ско­го ле­то­пис­но­го сво­да»). Из сы­но­вей М.П. Го­ло­ви­на наи­бо­лее из­вест­ны: А.М. Го­ло­вин; Иван Ми­хай­ло­вич Бас (1672-1737 годы), пол­ный ге­не­рал по фло­ту (1730), ад­ми­рал (1732), уча­ст­ник Азов­ских по­хо­дов 1695-1696 годов, «Ве­ли­ко­го по­соль­ст­ва» 1697-1698 годов, изу­чал ко­раб­ле­строе­ние в Ам­стер­да­ме, за­тем в Ве­не­ции, по­лу­чил от ца­ря Пет­ра I шу­точ­ный ти­тул «Кня­зя Бо­зе». В 1714-1715 годах в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов ко­ман­до­вал морскими от­ря­да­ми, уча­ст­ник Ган­гут­ско­го сра­же­ния 1714 года, с 1720 года ве­дал Пет­ров­ски­ми якор­ны­ми за­во­да­ми, с то­го же го­да ка­мер-со­вет­ник Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии, уча­ст­ник Пер­сид­ско­го по­хо­да 1721-1722 годов, генерал-кригс­ко­мис­сар фло­та (1725-1730 годы), в 1730-1732 годах в от­став­ке, ко­ман­дир га­лер­но­го фло­та (1732-1737 годы), член ге­не­раль­но­го су­да над князем Д.М. Го­ли­цы­ным (1737). Сын по­след­не­го - Алек­сандр Ива­но­вич [20(30).10.1699-2(13).3.1766], ад­ми­рал (1748), ген.-ин­тен­дант фло­та (1732-1751 годы), с 1751 года член Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии. Из сы­но­вей А.П. Го­ло­ви­на наи­бо­лее из­вес­тен Фё­дор Алек­се­е­вич Го­ло­вин, воз­ве­дён­ный 16.11.1702 года в граф­ское дос­то­ин­ст­во Свя­щен­ной Римской им­пе­рии, ро­до­на­чаль­ник граф­ской ли­нии ро­да Головиных. Пле­мян­ник М.П. и А.П. Го­ло­ви­ных - Иван Ива­но­вич [? - 12(23).7.1700], околь­ни­чий (1689), на­чал служ­бу столь­ни­ком в 1671 году, ком­нат­ный столь­ник ца­ря Ива­на V Алек­сееви­ча (1676), вое­во­да в Смо­лен­ске (1691-1694 годы), Пско­ве (1700).

Из по­том­ков А.И. Го­ло­ви­на из­вес­тен его сын Пётр Алек­сее­вич [? - 17 (27).11.1694], околь­ни­чий (1693), на­чал служ­бу столь­ни­ком (1667), ком­нат­ный столь­ник ца­ря Ива­на V Алек­сее­ви­ча (1676). Его по­то­мок в 6-м по­колении - Фё­дор Алек­санд­ро­вич Го­ло­вин.

По­то­мок Н.И. Го­ло­ви­на в 8-м по­ко­ле­нии - Ни­ко­лай Ми­хай­ло­вич [28.4(10.5).1836-20.12.1911(2.1.1912)], генерал от инфантерии (1904), с 1864 года при­чис­лен к Ген­шта­бу, начальник от­де­ла по пе­ре­дви­же­нию войск и во­енных гру­зов Главного шта­ба (1886-1898 годы), член Во­енного со­ве­та (с 1898 года), с 1906 года в от­став­ке. Его сы­но­вья: Ми­хаил Ни­ко­лае­вич [30.12.1867(11.1.1868) - 17.11.1936], тайный советник, гоф­мей­стер, статс-сек­ре­тарь Государственного со­ве­та, в эми­гра­ции в Юго­сла­вии; Н.Н. Го­ло­вин.

По­том­ки Н.И. Го­ло­ви­на в 4-м по­ко­ле­нии (Ро­ман Гав­ри­ло­вич и Иван Гав­ри­ло­вич) ос­но­ва­ли ещё две ли­нии рода Головиных. По­том­ки Р.Г. Го­ло­ви­на в 4-м по­ко­ле­нии: Ни­ко­лай Гав­ри­ло­вич [10(22).12.1805-1865], под­пол­ков­ник (1837), московский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1862-1865 годы), ге­неа­лог, ав­тор книг «При­ме­ча­ния на "Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве"» (1846; под псевдонимом Н.Г.), «Ро­до­слов­ная рос­пись по­том­ков ве­ли­ко­го кня­зя Рю­ри­ка» (1851) и «Не­сколь­ко слов о ро­де гре­че­ских кня­зей Ком­ни­ных» (1854); Иван Гав­ри­ло­вич [9(21).9.1816-4.6.1890], пуб­ли­цист, про­за­ик, с 1841 года жил за гра­ни­цей, в 1844 году ли­шён всех прав со­стоя­ния и за­оч­но при­го­во­рён к ка­торж­ным ра­бо­там, в конце 1857 года по­лу­чил раз­ре­ше­ние вер­нуть­ся без вся­ких ог­ра­ни­че­ний, но им не вос­поль­зо­вал­ся. Ав­тор ра­бот по по­лит­эко­но­мии «О сущ­но­сти де­нег» («Vom Wesen des Geldes», 1842), «Дух по­ли­ти­че­ской эко­но­мии» («L’Es­p­rit de l’économie politique», 1843), пуб­ли­ци­стических бро­шюр «Рос­сия при Ни­ко­лае I» («La Russie sous Nicolas I-er», 1845), «Рус­ские ти­пы и ха­рак­те­ры» («Types et caractères russes», vol. 1-2, 1847), «Ка­те­хи­зис рус­ско­го на­ро­да» (1849), рез­ко кри­ти­ко­вал прав­ле­ние императора Ни­ко­лая I, с во­ца­ре­ни­ем Алек­сан­д­ра II из­ме­нил свои взгля­ды, вы­пус­тил книгу «Мо­ло­дая Рос­сия» (1859) и др. Их пле­мян­ник - Кон­стан­тин Фё­до­ро­вич [21.7(2.8). 1842-13(26).9.1913], действительный статский советник (1896), в 1863-1878 годах слу­жил во 2-м от­де­ле­нии Собственной Его Императорского Высочества кан­це­ля­рии, с 1878 года в Министерстве государственных иму­ществ, из­вест­ный ро­ма­нист и пуб­ли­цист, ав­тор ро­ма­нов «Вне ко­леи» (1882), «Дя­дюш­ка Ми­ха­ил Пет­ро­вич» (1886), «На ве­сах» (1894) и др., в 1880-1890-е годы опуб­ли­ко­вал ряд пуб­лици­стических ста­тей на ак­ту­аль­ные эко­но­мические те­мы, ав­тор литературно-кри­тических ста­тей, книги «Рус­ский ро­ман и рус­ское об­ще­ст­во» (1897), ме­муа­ров «Мои вос­по­ми­нания» (1908-1910 годы). По­то­мок И.Г. Го­ло­ви­на в 5-м по­ко­ле­нии - Е.А. Го­ло­вин. Из его де­тей наи­бо­лее из­вес­тен Сер­гей Ев­гень­е­вич [24.2(7.3).1824-31.8 (12.9).1889], тайный советник (1886), ка­мер­гер (1872), ви­це-гу­бер­на­тор Ке­лец­кой губернии (1868-1869 годы), гу­бер­на­тор Су­валк­ской губернии (1869-1882 годы).

Из граф­ской ли­нии ро­да наи­бо­лее из­вес­тен сын Ф.А. Го­ло­ви­на - Н.Ф. Го­ло­вин. Его пле­мян­ник - Фё­дор Ива­но­вич [1(12).2.1704-26.8(6.9).1759], генерал-по­ру­чик (1755). Его двою­род­ный пле­мян­ник - Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич [1759, по другим дан­ным, 1756 - 31.5(12.6).1821], действительный тайный советник (1799), обер-шенк (1812), друг дет­ст­ва це­са­ре­ви­ча Пав­ла Пет­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го российского императора Пав­ла I ); уча­ст­во­вал в русско-шведской вой­не 1788-1790 годов, русско-турецкой вой­не 1787-1791 годов, в 1792 году - в по­хо­де российских войск в Речь По­спо­ли­ту. Гоф­мар­шал (1793-1796/1797 годы) дво­ра великого князя Алек­сан­д­ра Пав­ло­ви­ча, пре­зи­дент Главного поч­то­во­го прав­ле­ния (1799-1801 годы), се­на­тор (1799-1802 годы). В 1802-1812 годах в от­став­ке. С 1813 года председатель Осо­бой ко­мис­сии для по­мо­щи по­стра­дав­шим жи­те­лям Мо­ск­вы, член (с 1816 года) и председателя Департамента эко­но­мии (1818-1821 годы) Государственного со­ве­та, председатель Ко­мис­сии для по­ст­рое­ния Исаа­киев­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1818-1821 годы). Вну­ки Ф.И. Го­ло­ви­на: Иван Сер­гее­вич [9(20).11.1776-7(19).10.1821], полковник (1803), ко­ман­дир Оло­нец­ко­го муш­ке­тёр­ско­го (1798-1799 годы), Бе­ло­зер­ско­го муш­ке­тёр­ско­го (1801-1803 годы) пол­ков; Фёдор Сер­гее­вич (?-1830), генерал-майор (1800), от­ли­чил­ся в по­хо­де российских войск в Речь По­спо­ли­ту в 1794 году (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), ко­ман­дир Со­фий­ско­го ки­ра­сир­ско­го пол­ка (1799-1800 годы), шеф Ка­зан­ско­го ки­ра­сир­ско­го (дра­гун­ско­го) пол­ка (1800-1805 годы).

Род дво­рян Головиных вне­сён в 6-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Ка­луж­ской, Нов­го­род­ской, Ор­лов­ской, Пол­тав­ской, Ря­зан­ской, Санкт-Пе­тер­бург­ской, Твер­ской, Туль­ской и Яро­слав­ской гу­бер­ний, род гра­фов Головиных - в 5-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Нов­го­род­ской и Ка­луж­ской гу­бер­ний. Су­ще­ст­ву­ют так­же несколько дво­рян­ских ро­дов Головиных дру­го­го про­ис­хо­ж­де­ния.

Дополнительная литература:

Ка­зан­ский П. Ро­до­слов­ная Го­ло­ви­ных, вла­дель­цев се­ла Но­во­спас­ско­го. М., 1847;

Чер­няв­ский М.П. Ге­неа­ло­гия гос­под дво­рян, вне­сен­ных в ро­до­слов­ную кни­гу Твер­ской гу­бер­нии с 1787 по 1869 г. Тверь, 1869;

Ikon­nikov N.F. Les Golovine // Ikon­ni­kov N. F. La Noblesse de Russie. P., 1958. Vol. 9/10;

Зимин А.А. Фор­ми­ро­ва­ние бо­яр­ской ари­сто­кра­тии в Рос­сии во вто­рой по­ло­ви­не XV – пер­вой тре­ти XVI в. М., 1988;

Пет­ров П.Н. Ис­то­рия ро­дов рус­ско­го дво­рян­ст­ва. М., 1991. Кн. 2;

Со­ловь­ев М.В. Ис­то­рия рос­сий­ско­го дво­рян­ст­ва: ге­неа­ло­гия Хов­ри­ных-Го­ло­ви­ных. М., 1993-1996 годы. Кн. 1-3; он же. Ге­неа­ло­гия: Хов­ри­ны-Го­ло­ви­ны. М., 2002;

Со­ловь­ев М.В. Го­ло­вин­ская ис­то­рия. М., 2003.

Иллюстрации:

Герб дво­рян­ско­го ро­да Го­ло­ви­ных. Архив БРЭ;

Герб ро­да гра­фов Го­ло­ви­ных. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)