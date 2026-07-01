ГОЛОВИНЫ
ГОЛОВИНЫ - русский дворянский и графский род.
Ветвь рода Ховриных, ведущего своё происхождение от Стефана Васильевича, выехавшего из Сурожа (ныне Судак) в Москву в начале XV века. Родоначальник Головиных - его правнук Иван Владимирович Ховрин Голова (? - после 1503 года), крестник великого князя московского Ивана III Васильевича, в 1473 году вместе с отцом В.Г. Ховриным руководил постройкой Успенского собора Московского Кремля, позднее, по всей видимости, принял постриг в Симоновом монастыре. Его сын - Пётр Иванович Головин (? - не ранее 1533 года), казначей (не позднее 1512 года - не ранее 1533 года), в конце 1518 года участвовал в приёме посла императора Максимилиана I Габсбурга Ф. да Колло, в 1527 году оставлен «на Москве» (вместе с князем Б.И. Горбатым-Шуйским и М.Ю. Захарьиным) во время набега крымского хана Ислам-Гирея I. В XVI веке представители рода Головиных дважды (в период опричнины в 1565 году и в конце 1584 - начале 1585 годов) подверглись опалам и казням.
Сыновья П.И. Головина: Михаил Петрович Большой (? - 4.6.1564), окольничий (1560), казначей (1541); Иван-Фома Петрович (?-1558), окольничий (1555), казначей (1549-1554 годы), участвовал в осаде Казани в 1552 году, воевода в Казани (1552-1553 годы), 2-й воевода в Одоеве (1555); Василий Петрович (? - 1565), 1-й воевода в Нижнем Новгороде (1551), 2-й воевода сторожевого полка в Калуге (1553), 1-й наместник в Путивле (1555), сообщил в Москву о подготовке похода крымского хана Девлет-Гирея I; Пётр Петрович (? - февраль 1565 года), окольничий (1560), дмитровский дворецкий (1559), участник взятия Казани в 1552 году, воевода в Путивле (1554), Орешке (1555), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, 1-й воевода в Ругодиве (1558-1559 годы), 2-й воевода полка левой руки в походе на Алыст (1559), казнён; Михаил Петрович Меньшой (? - февраль 1565 года), участник взятия Казани в 1552 году и Астраханского похода 1554 года, 2-й воевода в Коломне (1554), 2-й наместник в Путивле (1555), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, в 1558 году 2-й воевода полка левой руки, после взятия города Дерпт оставлен там воеводой, командовавшим западным отрядом, 2-й воевода в Туле (1560), 3-й воевода в городке на Плаве (1560), 2-й воевода полка левой руки в Туле (1560), 3-й воевода в Смоленске (1563-1564 годы); казнён, вероятно, вместе с братом Петром.
Из сыновей И.-Ф.П. Головина известен Пётр Иванович (? - 1584), главный казначей (1576-1584 годы), после смерти Ивана IV Васильевича Грозного один из лидеров Боярской думы, сторонник князей Шуйских и Мстиславских. После проверки Казны, санкционированной Думой по настоянию Б.Ф. Годунова (впоследствии царя Бориса Фёдоровича Годунова), приговорён к смертной казни за растраты, однако казнь была заменена ссылкой; убит по дороге в Арзамас. Из сыновей В.П. Головина известны: Владимир Васильевич [?-18(28). 7.1597], окольничий (1584), воевода в Дедилове (1578-1579 годы), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, 2-й казначей (весна 1584 - зима 1584/1585 годов), с зимы 1584/1585 годов в ссылке, лишён чина окольничего, воевода в Чебоксарах (1585-1587 годы), в 1591/1592 годах участник похода на «луговую черемису», воевода в Терках (1592-1593, 1595-1596 годы), строитель крепости в Уржуме (1594-1595 годы); Фёдор Васильевич [? - 16(26).4.1625], окольничий (1606), воевода в Новом Яренском городке (1599-1600 годы), Лаишеве (1601), Уржуме (1602), Царёве городе, что на Кокшаньге (1603), Сургуте (1604), возвращён из Сибири Лжедмитрием I, в 1609 году во время Троицкой обороны 1608-1610 годов водил сторожевой полк к Троице-Сергиеву монастырю, в 1613 году 3-й посол в Кострому к М.Ф. Романову (будущему царю Михаилу Фёдоровичу). В 1622/1623 годах попал в опалу и лишён чина окольничего, перед смертью принял постриг с именем Пафнутий.
Сыновья П.П. Головина: Иван Петрович Большой [? - 9(19).9.1612], окольничий (1582/1583 годы), 2-й воевода передового полка под Зарайском (1555), 2-й воевода передового полка в Калуге (1580), с 1584 года в опале, воевода в Свияжске (1585-1586, 1592-1593, 1605 годы), его внуки (Алексей Иванович и Никита Иванович) стали основателями двух линий рода Головиных; Василий Петрович [? - 10(20).1.1611], боярин (1606, 1608/1609 годы), стольник (с 1577 года), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, 2-й воевода во Владимирце (1577-1578 годы), с 1584/1585 годов в опале, воевода в Верхотурье (1599), Уржуме (1601-1602 годы), возвращён в Москву Лжедмитрием I, окольничий (1605/1606 годы), казначей (1605-1606, 1608-1610 годы), перед смертью принял постриг с именем Вассиан; Пётр Петрович Меньшой [?-14(24).12.1627], боярин (1615), стряпчий в боярском земском списке 1577 года, с 1584/1585 годов в ссылке, голова, затем воевода в Цивильске (1599-1604 годы), Терках (1614), судья Московского судного приказа (1615-1616 годы), воевода в Астрахани (1625-1627 годы), перед смертью принял постриг с именем Павел. Сын В.П. Головина - Семён Васильевич [?-10(20).1.1634], боярин (1622), воевода в Орешке (1609), Торжке (1609), окольничий (1610), воевода в Ярославле (1613-1614 годы), Калуге (1619), Казани (1624-1627 годы), 2-й воевода в Астрахани (1614-1615 годы), судья Московского судного приказа (1628-1634 годы). Сын П.П. (Меньшого) Головина - Пётр Петрович (? - 1654), окольничий (1651; 1652), начал службу стольником в 1625 году, воевода в Якутске (1638-1648 годы), сумел увеличить налоговые сборы, начал проводить перепись населения и скота, что вызвало восстание. В 1643 году отправил на реку Амур отряд во главе с В.Д. Поярковым, в 1644 году попал под следствие, в 1648 году возвратился в Москву, сумел оправдаться, московский дворянин (1650), в 1651 году был пожалован в окольничие, но «бил челом», что «отец его был в боярах», в результате оказался в тюрьме с лишением чина, прощён, в 1652-1653 годах возглавлял Челобитный приказ.
Сыновья П.П. Головина: Михаил Петрович [?-5(15).8.1695], боярин (1682), начал службу стольником в 1658 годах, окольничий (1676), судья Земского приказа (1676-1678, 1682-1688 годы), воевода в Ярославле (1678-1679 годы), осенью 1682 года возглавлял Боярскую комиссию, «ведавшую Москву», сыграл важную роль в умиротворении стрельцов, способствовал установлению регентства царевны Софьи Алексеевны; Алексей Петрович [?-16(26).5.1690], боярин (1684), стольник (с 1658 года), 3-й воевода в Смоленске (1663-1665 годы), воевода в Симбирске (1671-1672 годы), окольничий (1676), воевода в Киеве (1677), Астрахани (1681-1683 годы), Тобольске (1686-1690 годы), судья Ямского приказа (1677-1680, 1684-1685 годы) и приказа Денежного сбора (1678-1680 годы), инициатор составления сборника исторических и географических известий о Сибири до 1690 года (новая редакция «Сибирского летописного свода»). Из сыновей М.П. Головина наиболее известны: А.М. Головин; Иван Михайлович Бас (1672-1737 годы), полный генерал по флоту (1730), адмирал (1732), участник Азовских походов 1695-1696 годов, «Великого посольства» 1697-1698 годов, изучал кораблестроение в Амстердаме, затем в Венеции, получил от царя Петра I шуточный титул «Князя Бозе». В 1714-1715 годах в ходе Северной войны 1700-1721 годов командовал морскими отрядами, участник Гангутского сражения 1714 года, с 1720 года ведал Петровскими якорными заводами, с того же года камер-советник Адмиралтейств-коллегии, участник Персидского похода 1721-1722 годов, генерал-кригскомиссар флота (1725-1730 годы), в 1730-1732 годах в отставке, командир галерного флота (1732-1737 годы), член генерального суда над князем Д.М. Голицыным (1737). Сын последнего - Александр Иванович [20(30).10.1699-2(13).3.1766], адмирал (1748), ген.-интендант флота (1732-1751 годы), с 1751 года член Адмиралтейств-коллегии. Из сыновей А.П. Головина наиболее известен Фёдор Алексеевич Головин, возведённый 16.11.1702 года в графское достоинство Священной Римской империи, родоначальник графской линии рода Головиных. Племянник М.П. и А.П. Головиных - Иван Иванович [? - 12(23).7.1700], окольничий (1689), начал службу стольником в 1671 году, комнатный стольник царя Ивана V Алексеевича (1676), воевода в Смоленске (1691-1694 годы), Пскове (1700).
Из потомков А.И. Головина известен его сын Пётр Алексеевич [? - 17 (27).11.1694], окольничий (1693), начал службу стольником (1667), комнатный стольник царя Ивана V Алексеевича (1676). Его потомок в 6-м поколении - Фёдор Александрович Головин.
Потомок Н.И. Головина в 8-м поколении - Николай Михайлович [28.4(10.5).1836-20.12.1911(2.1.1912)], генерал от инфантерии (1904), с 1864 года причислен к Генштабу, начальник отдела по передвижению войск и военных грузов Главного штаба (1886-1898 годы), член Военного совета (с 1898 года), с 1906 года в отставке. Его сыновья: Михаил Николаевич [30.12.1867(11.1.1868) - 17.11.1936], тайный советник, гофмейстер, статс-секретарь Государственного совета, в эмиграции в Югославии; Н.Н. Головин.
Потомки Н.И. Головина в 4-м поколении (Роман Гаврилович и Иван Гаврилович) основали ещё две линии рода Головиных. Потомки Р.Г. Головина в 4-м поколении: Николай Гаврилович [10(22).12.1805-1865], подполковник (1837), московский уездный предводитель дворянства (1862-1865 годы), генеалог, автор книг «Примечания на "Слово о полку Игореве"» (1846; под псевдонимом Н.Г.), «Родословная роспись потомков великого князя Рюрика» (1851) и «Несколько слов о роде греческих князей Комниных» (1854); Иван Гаврилович [9(21).9.1816-4.6.1890], публицист, прозаик, с 1841 года жил за границей, в 1844 году лишён всех прав состояния и заочно приговорён к каторжным работам, в конце 1857 года получил разрешение вернуться без всяких ограничений, но им не воспользовался. Автор работ по политэкономии «О сущности денег» («Vom Wesen des Geldes», 1842), «Дух политической экономии» («L’Esprit de l’économie politique», 1843), публицистических брошюр «Россия при Николае I» («La Russie sous Nicolas I-er», 1845), «Русские типы и характеры» («Types et caractères russes», vol. 1-2, 1847), «Катехизис русского народа» (1849), резко критиковал правление императора Николая I, с воцарением Александра II изменил свои взгляды, выпустил книгу «Молодая Россия» (1859) и др. Их племянник - Константин Фёдорович [21.7(2.8). 1842-13(26).9.1913], действительный статский советник (1896), в 1863-1878 годах служил во 2-м отделении Собственной Его Императорского Высочества канцелярии, с 1878 года в Министерстве государственных имуществ, известный романист и публицист, автор романов «Вне колеи» (1882), «Дядюшка Михаил Петрович» (1886), «На весах» (1894) и др., в 1880-1890-е годы опубликовал ряд публицистических статей на актуальные экономические темы, автор литературно-критических статей, книги «Русский роман и русское общество» (1897), мемуаров «Мои воспоминания» (1908-1910 годы). Потомок И.Г. Головина в 5-м поколении - Е.А. Головин. Из его детей наиболее известен Сергей Евгеньевич [24.2(7.3).1824-31.8 (12.9).1889], тайный советник (1886), камергер (1872), вице-губернатор Келецкой губернии (1868-1869 годы), губернатор Сувалкской губернии (1869-1882 годы).
Из графской линии рода наиболее известен сын Ф.А. Головина - Н.Ф. Головин. Его племянник - Фёдор Иванович [1(12).2.1704-26.8(6.9).1759], генерал-поручик (1755). Его двоюродный племянник - Николай Николаевич [1759, по другим данным, 1756 - 31.5(12.6).1821], действительный тайный советник (1799), обер-шенк (1812), друг детства цесаревича Павла Петровича (будущего российского императора Павла I); участвовал в русско-шведской войне 1788-1790 годов, русско-турецкой войне 1787-1791 годов, в 1792 году - в походе российских войск в Речь Посполиту. Гофмаршал (1793-1796/1797 годы) двора великого князя Александра Павловича, президент Главного почтового правления (1799-1801 годы), сенатор (1799-1802 годы). В 1802-1812 годах в отставке. С 1813 года председатель Особой комиссии для помощи пострадавшим жителям Москвы, член (с 1816 года) и председателя Департамента экономии (1818-1821 годы) Государственного совета, председатель Комиссии для построения Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (1818-1821 годы). Внуки Ф.И. Головина: Иван Сергеевич [9(20).11.1776-7(19).10.1821], полковник (1803), командир Олонецкого мушкетёрского (1798-1799 годы), Белозерского мушкетёрского (1801-1803 годы) полков; Фёдор Сергеевич (?-1830), генерал-майор (1800), отличился в походе российских войск в Речь Посполиту в 1794 году (награждён орденом Святого Георгия 4-й степени), командир Софийского кирасирского полка (1799-1800 годы), шеф Казанского кирасирского (драгунского) полка (1800-1805 годы).
Род дворян Головиных внесён в 6-ю часть дворянских родословных книг Калужской, Новгородской, Орловской, Полтавской, Рязанской, Санкт-Петербургской, Тверской, Тульской и Ярославской губерний, род графов Головиных - в 5-ю часть дворянских родословных книг Новгородской и Калужской губерний. Существуют также несколько дворянских родов Головиных другого происхождения.
Дополнительная литература:
Казанский П. Родословная Головиных, владельцев села Новоспасского. М., 1847;
Чернявский М.П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 г. Тверь, 1869;
Ikonnikov N.F. Les Golovine // Ikonnikov N. F. La Noblesse de Russie. P., 1958. Vol. 9/10;
Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988;
Петров П.Н. История родов русского дворянства. М., 1991. Кн. 2;
Соловьев М.В. История российского дворянства: генеалогия Ховриных-Головиных. М., 1993-1996 годы. Кн. 1-3; он же. Генеалогия: Ховрины-Головины. М., 2002;
Соловьев М.В. Головинская история. М., 2003.
Иллюстрации:
Герб дворянского рода Головиных. Архив БРЭ;
Герб рода графов Головиных. Архив БРЭ.