Головин, Иван Михайлович

Голови`н, Иван Михайлович (1672, по другим данным, 1680 — 1737, Санкт-Петербург) — военно-морской и государственный деятель. Из боярского рода Головиных. Участник Азовских походов 1695—1696, Великого посольства 1697—1698. Изучал кораблестроение в Амстердаме и Венеции. Получил от царя Петра I шутовской титул «князя Бозе». Участник Северной войны, Гангутского сражения 1714. В 1715 попал в плен к шведам, в том же году обменян на пленных шведских офицеров. С 1720 заведовал Петровскими якорными заводами. Камер-советник Адмиралтейств-коллегии (1720). Участник Персидского похода 1721—1722. Генерал-кригскомиссар флота (1725—1730). В день коронации императрицы Анны Ивановны уволен от службы с производством в чин полного генерала (28 апреля 1730). В 1730—1732 в отставке. В 1732 принят на службу с переименованием в адмиралы (18 августа 1732). Командир галерного флота (1732—1737). Член генерального суда над князем Д. М. Голицыным (1737). Лит.: Казанский П. Родословная Головиных, владельцев села Новоспасского. М., 1847; Общий морской список. СПб., 1885. Т. 1. С. 104—105.