ГОЛОВИН ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ
ГОЛОВИН ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ - граф Священной Римской империи (1702; удостоен вторым из русских после А.Д. Меншикова), российский государственный и военный деятель, дипломат; боярин (с 1691 года), генерал-адмирал (1699), генерал-фельдмаршал (1700).
Из рода Головиных. Получил домашнее образование, владел несколькими иностранными языками (в т. ч. латынью и английским). Стольник (с 1676 года), окольничий (с 1685/1686 годов). В 1686-1691 годах возглавлял Великое посольство, направленное на Дальний Восток. В ходе осуществления посольства, фактически ставшего полномасштабной экспедицией, удалось остановить экспансию Китая, угрожавшего дальневосточным рубежам России. Головин руководил успешной обороной Селенгинска от монголов и Нерчинска от маньчжуров, стабилизировав обстановку в регионе. Заключил Нерчинский договор 1689 года, определивший русско-китайскую границу и урегулировавший большинство спорных вопросов. С середины 1690-х годов занимал должность генерал-комиссара, отвечая за материальное обеспечение армии. Участник Азовских походов 1695-1696 годов, во втором из них командовал эскадрой галер. Руководил Оружейной, Золотой и Серебряной палатами (с 1697 года) и Ямским приказом (с 1698 года). В звании наместника Сибирского состоял вторым «великим послом» в «Великом посольстве» 1697-1698 годов, фактически обеспечивая всю практическую работу миссии: дипломатическую и финансовую поддержку, найм специалистов, закупку снаряжения и т. д.; одним из первых сменил русскую национальную одежду на европейский костюм. По возвращении из-за границы стал одним из ближайших соратников царя Петра I. В 1698-1706 годах заведовал Воинским морским приказом (центральный орган военно-морского управления), активно участвовал в создании российской регулярной армии, а также флота на Азовском и Балтийском морях. Кроме того, в подчинении Головина находились Монетный двор, а с 1701 года - Школа математических и навигацких наук в Москве. Он стоял у истоков первой русской печатной газеты «Ведомости» (1702).
Головин помогал Петру I в определении внешнеполитического курса России, возглавляя Посольский приказ (1699-1700 годы; вместе с Малороссийским приказом, приказом княжества Смоленского и четвертями), а после его реорганизации - Посольскую канцелярию (1700-1706 годы). Способствовал увеличению числа постоянных российских представительств за границей. Являлся сторонником формирования антишведской коалиции, вёл вместе с Петром I секретные переговоры с Саксонией и Данией (1699), содействовал заключению Константинопольского мира 1700 года с Османской империей. В ходе Северной войны 1700-1721 годов участвовал в осадах Нарвы (1700) и Ниеншанца (1703). Сыграл важную роль в заключении договора между Петром I и Августом II (1701; Биржи в Курляндии). В июне 1703 года подписал русско-литовский, а в августе 1704 года - русско-польский договоры о борьбе со Швецией. Вёл переговоры о союзе с Пруссией, которые не завершил в связи с внезапной кончиной.
Автор научного трактата «Глобус небесный», изданного в Амстердаме (1715).
Похоронен 22.2(5.3).1707 года в Успенском соборе Симонова монастыря в Москве.
Первый кавалер ордена Святого Андрея Первозванного (1699).