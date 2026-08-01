ГОЛОВИН ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ

ГОЛОВИН ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ - граф Священной Римской империи (1702; удо­сто­ен вто­рым из рус­ских по­сле А.Д. Мен­ши­ко­ва), российский государственный и военный деятель, дипломат; боя­рин (с 1691 года), генерал-адмирал (1699), генерал-фельдмаршал (1700).

Из ро­да Го­ло­ви­ных . По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, вла­дел не­сколь­ки­ми иностранными язы­ка­ми (в т. ч. ла­ты­нью и анг­лий­ским). Столь­ник (с 1676 года), околь­ни­чий (с 1685/1686 годов). В 1686-1691 годах воз­глав­лял Великое по­соль­ст­во, на­прав­лен­ное на Даль­ний Вос­ток. В хо­де осу­ще­ст­в­ле­ния по­соль­ст­ва, фак­ти­че­ски став­ше­го пол­но­мас­штаб­ной экс­пе­ди­ци­ей, уда­лось ос­та­но­вить экс­пан­сию Ки­тая, уг­ро­жав­ше­го даль­не­во­сточ­ным ру­бе­жам Рос­сии. Головин ру­ко­во­дил ус­пеш­ной обо­ро­ной Се­лен­гин­ска от мон­го­лов и Нер­чин­ска от мань­чжу­ров, ста­би­ли­зи­ро­вав об­ста­нов­ку в ре­гио­не. За­клю­чил Нер­чин­ский до­го­вор 1689 года, оп­ре­де­лив­ший русско-китайскую гра­ни­цу и уре­гу­ли­ро­вав­ший боль­шин­ст­во спор­ных во­про­сов. С середины 1690-х годов за­ни­мал долж­ность генерал-ко­мис­са­ра, от­ве­чая за ма­те­ри­аль­ное обес­пе­че­ние ар­мии. Уча­ст­ник Азов­ских по­хо­дов 1695-1696 годов, во вто­ром из них ко­ман­до­вал эс­кад­рой га­лер. Ру­ко­во­дил Ору­жей­ной, Зо­ло­той и Се­реб­ря­ной па­ла­та­ми (с 1697 года) и Ям­ским при­ка­зом (с 1698 года). В зва­нии на­ме­ст­ни­ка Си­бир­ско­го со­сто­ял вто­рым «ве­ли­ким по­слом» в «Ве­ли­ком по­соль­ст­ве» 1697-1698 годов, фак­ти­че­ски обес­пе­чи­вая всю прак­тическую ра­бо­ту мис­сии: ди­пло­ма­тическую и фи­нан­со­вую под­держ­ку, найм спе­циа­ли­стов, за­куп­ку сна­ря­же­ния и т. д.; од­ним из пер­вых сме­нил русскую национальную оде­ж­ду на ев­ропейский кос­тюм. По воз­вра­ще­нии из-за гра­ни­цы стал од­ним из бли­жай­ших со­рат­ни­ков ца­ря Пет­ра I. В 1698-1706 годах за­ве­до­вал Во­ин­ским морским при­ка­зом (центральный ор­ган во­енно-морского управ­ле­ния), ак­тив­но уча­ст­во­вал в соз­да­нии российской ре­гу­ляр­ной ар­мии, а так­же фло­та на Азов­ском и Бал­тий­ском мо­рях. Кро­ме то­го, в под­чи­не­нии Головина на­хо­ди­лись Мо­нет­ный двор, а с 1701 года - Шко­ла ма­те­ма­ти­че­ских и на­ви­гац­ких на­ук в Мо­ск­ве. Он сто­ял у ис­то­ков пер­вой русской пе­чат­ной газеты «Ве­до­мо­сти» (1702).

Головин по­мо­гал Пет­ру I в оп­ре­де­ле­нии внеш­не­по­ли­тического кур­са Рос­сии, воз­глав­ляя По­соль­ский при­каз (1699-1700 годы; вме­сте с Ма­ло­рос­сий­ским при­ка­зом, при­ка­зом княжества Смо­лен­ско­го и чет­вер­тя­ми), а по­сле его ре­ор­га­ни­за­ции - По­соль­скую кан­це­ля­рию (1700-1706 годы). Спо­соб­ст­во­вал уве­ли­че­нию чис­ла по­сто­ян­ных российских пред­ста­ви­тельств за гра­ни­цей. Яв­лял­ся сто­рон­ни­ком фор­ми­ро­ва­ния ан­ти­швед­ской коа­ли­ции, вёл вме­сте с Пет­ром I сек­рет­ные пе­ре­го­во­ры с Сак­со­ни­ей и Да­ни­ей (1699), со­дей­ст­во­вал за­клю­че­нию Кон­стан­ти­но­поль­ско­го ми­ра 1700 года с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей. В хо­де Северной вой­ны 1700-1721 годов уча­ст­во­вал в оса­дах Нар­вы (1700) и Ни­ен­шан­ца (1703). Сыг­рал важ­ную роль в за­клю­че­нии до­го­во­ра ме­ж­ду Пет­ром I и Ав­гу­стом II (1701; Бир­жи в Кур­лян­дии). В ию­не 1703 года под­пи­сал русско-ли­товский, а в августе 1704 года - русско-польский до­го­во­ры о борь­бе со Шве­ци­ей. Вёл пе­ре­го­во­ры о сою­зе с Прус­си­ей, ко­то­рые не за­вер­шил в свя­зи с вне­зап­ной кон­чи­ной.

Ав­тор на­учного трак­та­та «Гло­бус не­бес­ный», из­дан­но­го в Ам­стер­да­ме (1715).

По­хо­ро­нен 22.2(5.3).1707 года в Ус­пен­ском со­бо­ре Си­мо­но­ва монастыря в Мо­ск­ве.

Пер­вый ка­ва­лер ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1699).