Головин, Федор Алексеевич

Голови`н, Федор Алексеевич (1650 — 30.07[10.08].1706, Глухов) — военный и государственный деятель, дипломат, граф Священной Римской империи (1702). Владел несколькими иностранными языками (в том числе латынью и английским). Стольник (1676), окольничий (1685/1686). Возглавлял Великое посольство , направленное на Дальний Восток (1686—1691). Руководил обороной русских границ от монголов и маньчжуров. Заключил Нерчинский договор 1689. Участник Азовских походов 1695—1696, Великого посольства 1697—1698. С 1697 руководил Оружейной, Золотой и Серебряной палатами, с 1698 — Ямским, с 1699 — Посольским приказами. Руководитель Воинского морского приказа (1698—1706). Генерал-адмирал (1699), генерал-фельдмаршал (1700). Первый редактор первой русской печатной газеты «Ведомости». Участник Северной войны. Стоял у истоков российского военно-морского образования, создания регулярной армии и морского флота. Автор научного трактата «Глобус небесный» (издан в Амстердаме, 1715). Первый кавалер ордена Св. Андрея Первозванного (1699). Лит.: Малышев В. Н. Генерал-фельдмаршал и генерал-адмирал граф Ф. А. Головин. СПб., 1904; Скрицкий Н. В. Первый кавалер ордена Святого Андрея адмирал Ф. А. Головин. М., 1995; Общий морской список. СПб., 1885. Т. 1. С. 109.