ГОЛОВИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛОВИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1839).
Из рода Головиных. Окончил Московский университет (1797), после чего поступил на военную службу подпрапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк. В 1801 году переведён в Фанагорийский гренадерский полк, в составе которого участвовал в русско-австро-французской войне 1805 года, ранен в Аустерлицком сражении. В русско-турецкой войне 1806-1812 годов отличился в сражениях при Шумле и Батине (награждён орденом Святого Георгия 4-й степени, 1812); командир Фанагорийского гренадерского полка (1811-1816 годы), с которым участвовал в штурме Базарджика (май 1811 года). В Отечественной войне 1812 года и заграничных походах российской армии 1813-1814 годов участвовал в Бородинском сражении 1812 года, Лютценском, Бауценском и Лейпцигском сражениях 1813 года (в последнем ранен), в 1814 году участвовал во взятии Парижа. Командир 2-й бригады 3-й дивизии Гренадерского корпуса (1816-1821 годы), лейб-гвардии Егерского полка (1821-1825 годы), 4-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии (1825-1828 годы). Участник подавления восстания декабристов 14(26).12.1825 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, за что на следующий день пожалован в генерал-адъютанты. Начальник 19-й пехотной дивизии (1828-1830 годы), в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов отличился при взятии Варны (1828), назначен её первым комендантом. Оренбургский военный губернатор и командующий Отдельным Оренбургским корпусом (февраль - апрель 1830 года), уволен в отставку. Начальник 26-й пехотной дивизии (1831), участвовал в подавлении Польского восстания 1830-1831 годов (награждён орденом Святого Георгия 3-й степени, 1831). Начальник 2-й пехотной дивизии (1831-1834 годы), главный директор и председатель правления Комитета внутренних и духовных дел и народного просвещения Царства Польского (1834-1837 годы).
Командующий Отдельным Кавказским корпусом и главноуправляющий гражданской частью и пограничными делами в Грузии, Армении и Кавказской области (1837-1842 годы). Считал необходимым выделение дополнительных людских ресурсов и материальных средств для прокладки дорог, рубки просек, строительства новых крепостей и укреплений с одновременным укомплектованием их гарнизонами в Нагорном Дагестане и Чечне, что позволило бы остановить расширение имамата Шамиля (не получил поддержки императора Николая I). Для утверждения российской власти в регионе Головин предлагал сочетать военные, идеологические и экономические методы борьбы с противником. В частности, предполагал включать в состав местной администрации самих горцев (с постепенной заменой их русскими чиновниками), открывать мусульманские школы «для воспитания духовенства, через которое можно действовать на умы народа» и устраивать в российских укреплениях рынки для привлечения местного населения. В 1838 году заложил порт Новороссийск. В ходе Кавказской войны 1817-1864 годов в 1839 году, командуя Дагестанским отрядом войск Отдельного Кавказского корпуса, занял Аргун и разбил Шамиля в бою на Аджиахурских высотах. Тогда же Чеченский отряд по приказу Головина в результате Ахульго штурма 1839 года нанёс Шамилю полное поражение, заставив его скрываться с небольшой группой своих приверженцев. Однако действия подчинённых Головина, в первую очередь генерал-майора А.П. Пулло, применявшего неоправданно жёсткие меры по отношению к местному населению (разорение мирных аулов и насильственное разоружение горцев), привели к выступлениям чеченцев против российского управления и возрождению влияния Шамиля. В мае 1841 года Головин во главе Чеченского и Дагестанского отрядов вытеснил Шамиля с Хубарских высот и занял аул Черкей (рядом построено Евгеньевское укрепление), что позволило восстановить связь Кавказской линии с Дагестаном. Тем не менее остановить распространение влияния Шамиля в Чечне и Дагестане не удалось, а наиболее крупная операция российских войск в 1842 году - Ичкерийская экспедиция генерал-лейтенанта П.Х. Граббе закончилась неудачей, что привело к отзыву Головина с Кавказа.
Рижский военный губернатор и лифляндский, эстляндский и курляндский генерал-губернатор (1845-1848 годы). Член Государственного совета (1848). С 13(25).3.1855 года начальник Государственного подвижного ополчения Смоленской губернии, привёл его части на соединение с Южной армией в ходе Крымской войны 1853-1856 годов.
Награждён орденами Святого Александра Невского и алмазами к нему, Святого Владимира 1-й степени и др.