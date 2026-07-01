ГОЛОВИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГОЛОВИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1839).

Из ро­да Го­ло­ви­ных. Окон­чил Московский университет (1797), по­сле че­го по­сту­пил на во­енную служ­бу под­пра­пор­щи­ком в лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ский полк . В 1801 году пе­ре­ве­дён в Фа­на­го­рий­ский гре­на­дер­ский полк, в со­ста­ве ко­торо­го уча­ст­во­вал в русско-ав­ст­ро-французской вой­не 1805 года, ра­нен в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии. В русско-турецкой вой­не 1806-1812 годов от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Шум­ле и Ба­ти­не (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни, 1812); командир Фа­на­го­рий­ско­го гре­на­дер­ско­го пол­ка (1811-1816 годы), с ко­то­рым уча­ст­во­вал в штур­ме Ба­зард­жи­ка (май 1811 года). В Отечественной вой­не 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дах российской ар­мии 1813-1814 годов уча­ст­во­вал в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года, Лют­цен­ском, Бау­цен­ском и Лейп­циг­ском сра­же­ни­ях 1813 года (в по­след­нем ра­нен), в 1814 году уча­ст­во­вал во взя­тии Па­ри­жа. Ко­ман­дир 2-й бри­га­ды 3-й ди­ви­зии Гре­на­дер­ско­го кор­пу­са (1816-1821 годы), лейб-гвардии Егер­ско­го пол­ка (1821-1825 годы), 4-й бри­га­ды 2-й гвардейской пе­хот­ной ди­ви­зии (1825-1828 годы). Уча­ст­ник по­дав­ле­ния вос­ста­ния де­каб­ри­стов 14(26).12.1825 года на Се­нат­ской площади в Санкт-Пе­тер­бур­ге, за что на сле­дую­щий день по­жа­ло­ван в генерал-адъ­ю­тан­ты. Начальник 19-й пе­хот­ной ди­ви­зии (1828-1830 годы), в хо­де русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов от­ли­чил­ся при взя­тии Вар­ны (1828), на­зна­чен её пер­вым ко­мен­дан­том. Орен­бург­ский во­енный гу­бер­на­тор и ко­ман­дую­щий Отдельным Орен­бург­ским кор­пу­сом (февраль - апрель 1830 года), уво­лен в от­став­ку. Начальник 26-й пехотной ди­ви­зии (1831), уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни, 1831). Начальник 2-й пе­хот­ной ди­ви­зии (1831-1834 годы), главный ди­рек­тор и председатель прав­ления Комитета внут­рен­них и ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния Цар­ст­ва Поль­ско­го (1834-1837 годы).

Ко­мандующий Отдельным Кав­каз­ским кор­пу­сом и глав­но­управ­ляю­щий гражданской ча­стью и по­гра­нич­ны­ми де­ла­ми в Гру­зии, Ар­ме­нии и Кав­каз­ской области (1837-1842 годы). Счи­тал не­об­хо­ди­мым вы­де­ле­ние до­пол­нительных люд­ских ре­сур­сов и ма­те­ри­аль­ных средств для про­клад­ки до­рог, руб­ки про­сек, строи­тель­ст­ва но­вых кре­по­стей и ук­ре­п­ле­ний с од­но­временным уком­плек­то­ва­ни­ем их гар­ни­зо­на­ми в На­гор­ном Да­ге­ста­не и Чеч­не, что по­зво­ли­ло бы ос­та­но­вить рас­ши­ре­ние има­ма­та Ша­ми­ля (не по­лу­чил под­держ­ки императора Ни­ко­лая I ). Для ут­вер­жде­ния российской вла­сти в ре­гио­не Головин пред­ла­гал со­че­тать во­енные, идео­ло­гические и эко­но­мические ме­то­ды борь­бы с про­тив­ни­ком. В ча­ст­но­сти, пред­по­ла­гал вклю­чать в со­став ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции са­мих гор­цев (с по­сте­пен­ной за­ме­ной их русскими чи­нов­ни­ка­ми), от­кры­вать му­сульманские шко­лы «для вос­пи­та­ния ду­хо­вен­ст­ва, че­рез ко­то­рое мож­но дей­ст­во­вать на умы на­ро­да» и уст­раи­вать в российских ук­ре­п­ле­ни­ях рын­ки для при­вле­че­ния ме­ст­но­го на­се­ле­ния. В 1838 году за­ло­жил порт Но­во­рос­сийск. В хо­де Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов в 1839 году, ко­ман­дуя Да­ге­стан­ским от­ря­дом войск Отдельного Кав­каз­ско­го кор­пу­са, за­нял Ар­гун и раз­бил Ша­ми­ля в бою на Ад­жиа­хур­ских вы­со­тах. То­гда же Че­чен­ский от­ряд по при­ка­зу Головина в ре­зуль­тате Ахуль­го штур­ма 1839 года на­нёс Ша­ми­лю пол­ное по­ра­же­ние, за­ста­вив его скры­вать­ся с не­боль­шой груп­пой сво­их при­вер­жен­цев. Од­на­ко дей­ст­вия под­чи­нён­ных Головина, в пер­вую оче­редь генерал-майора А.П. Пул­ло, при­ме­няв­ше­го не­оп­рав­дан­но жё­ст­кие ме­ры по от­но­ше­нию к ме­ст­но­му на­се­ле­нию (ра­зо­ре­ние мир­ных ау­лов и на­силь­ст­вен­ное ра­зо­ру­же­ние гор­цев), при­ве­ли к вы­сту­п­ле­ни­ям че­чен­цев про­тив российского управ­ле­ния и воз­ро­ж­де­нию влия­ния Ша­ми­ля. В мае 1841 года Головин во гла­ве Че­чен­ско­го и Да­ге­стан­ско­го от­ря­дов вы­тес­нил Ша­ми­ля с Ху­бар­ских вы­сот и за­нял аул Чер­кей (ря­дом по­строе­но Ев­гень­ев­ское ук­ре­п­ле­ние), что по­зво­ли­ло вос­ста­но­вить связь Кав­каз­ской ли­нии с Да­ге­ста­ном. Тем не ме­нее ос­та­но­вить рас­про­стра­не­ние влия­ния Ша­ми­ля в Чеч­не и Да­ге­ста­не не уда­лось, а наи­бо­лее круп­ная опе­ра­ция российских войск в 1842 году - Ич­ке­рий­ская экс­пе­ди­ция генерал-лейтенанта П.Х. Граб­бе за­кон­чи­лась не­уда­чей, что при­ве­ло к от­зы­ву Головина с Кав­ка­за.

Риж­ский во­енный гу­бер­на­тор и лиф­лянд­ский, эс­т­лянд­ский и кур­лянд­ский генерал-гу­бер­на­тор (1845-1848 годы). Член Государственного со­ве­та (1848). С 13(25).3.1855 года начальник Государственного под­виж­но­го опол­че­ния Смо­лен­ской губернии, при­вёл его час­ти на со­еди­не­ние с Южной ар­ми­ей в хо­де Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го и ал­ма­за­ми к не­му, Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни и др.