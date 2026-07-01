ГОЛОВИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
Российский сценограф, живописец и график, действительный член Петербургской Академии художеств (1912), народный артист Республики (1928).
Учился в МУЖВЗ (1881-1890 годы) у В.Е. Маковского, В.Д. Поленова, И.М. Прянишникова; в Париже - в академии Ф. Коларосси (1889) у Ж.Э. Бланша и в мастерской Витти у Р. Коллена и Л.О. Мерсона (1897). Участник выставок «Мира искусства» (с 1899 года; член объединения с 1902 года), член СРХ (с 1903 года). Работал в театре с 1898 года, оформлял спектакли московского Большого театра («Ледяной дом» А.Н. Корещенко, 1900, совместно с К.А. Коровиным; «Франческа да Римини» С.В. Рахманинова, 1906, и др.). В 1901-1917 годах главный декоратор императорских театров в Санкт-Петербурге (в 1907-1717 годах работал в содружестве с В.Э. Мейерхольдом).
Один из крупнейших реформаторов русского и мирового театрально-декорационного искусства, Головин создал оригинальный стиль сценографии, основанный на живописном единстве всех элементов оформления (задники, кулисы, занавесы, бутафория, костюмы, свет), целостном пространственном видении спектакля. Изощрённый декоративизм, эмоциональное звучание тонко проработанного цвета свойственны всем лучшим работам Головина. Автор декораций для Мариинского театра («Руслан и Людмила» М.И. Глинки, 1904, совместно с Коровиным; «Кармен» Ж. Бизе, 1908; «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, 1911, и др.), Александринского театра (в т. ч. «Дон Жуан» Мольера, 1910; «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, 1917, - последний спектакль императорской сцены, отмеченный избыточной роскошью), также придворных театров в Гатчине и Царском Селе, Малого театра в Москве. Участвовал в оформлении оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского (1908) в программе Русских сезонов в Париже. Созданные для этой же антрепризы декорации балета «Жар-птица» И.Ф. Стравинского (1910) стали одним из лучших созданий Головина, повлияв на развитие европейской сценографии: тонкое узорочье грандиозного задника (панно), таинственное мерцание красок неразрывно связаны с колористической изысканностью музыки балета. По эскизам Головина были исполнены театральные занавесы для Мариинского театра (1914 и 1917 годы) и Одесского театра оперы и балета (1925). После 1917 года продолжал работать в театрах Петрограда (балет «Сольвейг» на музыку Э. Грига, 1922, ГАТОБ, и др.) и Москвы («Женитьба Фигаро» П. Бомарше, 1927, МХАТ, режиссер К.С. Станиславский).
Стилистику живописных панно, близких русскому модерну, Головин успешно использовал в декоративных пейзажах и натюрмортах, также в портретной живописи: серия «Испанки» (1902-1908 годы), портреты деятелей искусства - Ф.И. Шаляпина в ролях Мефистофеля (1905, Музей-квартира И. И. Бродского, С.-Петербург), Демона (1906, Музей ГАБТ), Олоферна (1908, ГТГ) и Бориса Годунова (1912, ГРМ); Н.К. Рериха (1907, ГТГ), М.Н. Кузнецовой-Бенуа в роли Кармен (1908, ГЦТМ), М.А. Кузмина (1910, ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург), К.А. Варламова (1914, Национальный музей, Стокгольм), В.Э. Мейерхольда (1917, Театральный музей, Санкт-Петербург); автопортреты (1904 и 1912 годы, ГТГ). Занимался дизайном (убранство кустарного отдела русского павильона на Всемирной выставке 1900 года в Париже, совместно с К.А. Коровиным) и декоративно-прикладным искусством (эскиз майоликового фриза гостиницы «Метрополь» в Москве, 1900, совместно с М.А. Врубелем), иллюстрированием книг и журнальной графикой.