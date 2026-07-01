ГОЛОВИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

Российский сценограф, живописец и график, действительный член Петербургской Академии художеств (1912), народный ар­тист Рес­пуб­ли­ки (1928).

Учил­ся в МУЖВЗ (1881-1890 годы) у В.Е. Ма­ков­ско­го , В.Д. По­ле­но­ва, И.М. Пря­ниш­ни­ко­ва; в Па­ри­же - в ака­де­мии Ф. Ко­ла­рос­си (1889) у Ж.Э. Блан­ша и в мас­тер­ской Вит­ти у Р. Кол­ле­на и Л.О. Мер­со­на (1897). Уча­ст­ник вы­ста­вок «Ми­ра ис­кус­ст­ва» (с 1899 года; член объ­е­ди­не­ния с 1902 года), член СРХ (с 1903 года). Ра­бо­тал в те­ат­ре с 1898 года, оформ­лял спек­так­ли московского Боль­шо­го те­ат­ра («Ле­дя­ной дом» А.Н. Ко­ре­щен­ко, 1900, совместно с К.А. Ко­ро­ви­ным; «Фран­че­ска да Ри­ми­ни» С.В. Рах­ма­нино­ва, 1906, и др.). В 1901-1917 годах главный де­ко­ра­тор императорских те­ат­ров в Санкт-Пе­тер­бур­ге (в 1907-1717 годах ра­бо­тал в со­дру­же­ст­ве с В.Э. Мей­ер­холь­дом).

Один из круп­ней­ших ре­фор­ма­то­ров русского и ми­ро­во­го те­ат­раль­но-де­ко­рационного искусства, Головин соз­дал ори­ги­наль­ный стиль сце­но­гра­фии, ос­но­ван­ный на жи­во­пис­ном един­ст­ве всех эле­мен­тов оформ­ле­ния (зад­ни­ки, ку­ли­сы, за­на­ве­сы, бу­та­фо­рия, кос­тю­мы, свет), це­ло­ст­ном про­стран­ст­вен­ном ви­де­нии спек­так­ля. Изо­щрён­ный де­ко­ра­ти­визм, эмо­цио­наль­ное зву­ча­ние тон­ко про­ра­бо­тан­но­го цве­та свой­ст­вен­ны всем луч­шим ра­бо­там Головина. Ав­тор де­ко­ра­ций для Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра («Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки, 1904, совместно с Ко­ро­ви­ным; «Кар­мен» Ж. Би­зе, 1908; «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка» К.В. Глю­ка, 1911, и др.), Алек­сан­д­рин­ско­го те­ат­ра (в т. ч. «Дон Жу­ан» Моль­е­ра, 1910; «Мас­ка­рад» М.Ю. Лер­мон­то­ва, 1917, - по­след­ний спек­такль императорской сце­ны, от­ме­чен­ный из­бы­точ­ной рос­ко­шью), так­же при­двор­ных те­ат­ров в Гат­чи­не и Цар­ском Се­ле, Ма­ло­го те­ат­ра в Мо­ск­ве. Уча­ст­во­вал в оформ­ле­нии опе­ры «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го (1908) в про­грам­ме Рус­ских се­зо­нов в Па­ри­же. Соз­дан­ные для этой же ан­тре­при­зы де­ко­ра­ции ба­ле­та «Жар-пти­ца» И.Ф. Стра­вин­ско­го (1910) ста­ли од­ним из луч­ших соз­да­ний Головина, по­вли­яв на раз­ви­тие ев­ропейской сце­но­гра­фии: тон­кое узо­ро­чье гран­ди­оз­но­го зад­ни­ка (пан­но), та­ин­ст­вен­ное мер­ца­ние кра­сок не­раз­рыв­но свя­за­ны с ко­ло­ри­стической изы­скан­но­стью му­зы­ки ба­ле­та. По эс­ки­зам Головина бы­ли ис­пол­не­ны те­ат­раль­ные за­на­ве­сы для Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра (1914 и 1917 годы) и Одес­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (1925). По­сле 1917 года про­дол­жал ра­бо­тать в те­ат­рах Пет­ро­гра­да (ба­лет «Соль­вейг» на музыку Э. Гри­га, 1922, ГАТОБ, и др.) и Мо­ск­вы («Же­нить­ба Фи­га­ро» П. Бо­мар­ше, 1927, МХАТ, режиссер К.С. Ста­ни­слав­ский).

Сти­ли­сти­ку жи­во­пис­ных пан­но, близ­ких русскому мо­дер­ну, Головин ус­пеш­но ис­поль­зо­вал в де­ко­ра­тив­ных пей­за­жах и на­тюр­мор­тах, так­же в порт­рет­ной жи­во­пи­си: се­рия «Ис­пан­ки» (1902-1908 годы), порт­ре­ты дея­те­лей искусства - Ф.И. Ша­ля­пи­на в ро­лях Ме­фи­сто­фе­ля (1905, Му­зей-квар­ти­ра И. И. Брод­ско­го, С.-Пе­тер­бург), Де­мо­на (1906, Му­зей ГАБТ), Оло­фер­на (1908, ГТГ) и Бо­ри­са Го­ду­но­ва (1912, ГРМ); Н.К. Ре­ри­ха (1907, ГТГ), М.Н. Куз­не­цо­вой-Бе­нуа в ро­ли Кар­мен (1908, ГЦТМ), М.А. Куз­ми­на (1910, ИРЛИ РАН, Санкт-Пе­тер­бург), К.А. Вар­ла­мо­ва (1914, Национальный му­зей, Сток­гольм), В.Э. Мей­ер­холь­да (1917, Те­ат­раль­ный му­зей, Санкт-Пе­тер­бург); ав­то­порт­ре­ты (1904 и 1912 годы, ГТГ). За­ни­мал­ся ди­зай­ном (уб­ран­ст­во кус­тар­но­го от­де­ла русского па­виль­о­на на Все­мир­ной вы­став­ке 1900 года в Па­ри­же, совместно с К.А. Ко­ро­ви­ным ) и де­ко­ра­тив­но-при­клад­ным искусством (эс­киз май­о­ли­ко­во­го фри­за гос­ти­ни­цы «Мет­ро­поль» в Мо­ск­ве, 1900, совместно с М.А. Вру­бе­лем), ил­лю­ст­ри­ро­ва­ни­ем книг и жур­наль­ной гра­фи­кой.