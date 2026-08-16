Головатый, Антон Андреевич

Голова`тый, Антон Андреевич (1732, по другим данным, 1744, с. Новые Санжары Полтавской губ. — 28.01[08.02].1797, п-ов Камышеван на Каспийском море) — кошевой атаман Черноморского казачьего войска (1797), бригадир (1796). Из семьи малороссийского старшины. Учился в Киево-Могилянской академии. В 1757 вступил в Сечь Запорожскую. Благодаря полученному образованию, природному уму и личной храбрости вскоре занял видное место в запорожской иерархии. В 1762 избран куренным атаманом, в составе запорожской делегации присутствовал на коронации в Москве императрицы Екатерины II. В 1764 в звании полкового старшины участвовал в подавлении восстания крымских татар на р. Берда, в 1768 избран войсковым писарем (третья должность в Запорожском войске). В 1768—1774 участвовал в боевых действиях против турок. В 1774—1775 состоял в депутации запорожских старшин, направленной в Петербург для ходатайства перед Екатериной II о правах Сечи. В 1787 Г. стал одним из инициаторов создания нового Войска Запорожского, с 1788 войсковой судья «Войска верных казаков». В Русско-турецкую войну 1787—1791 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) командовал казачьей флотилией, отличился в сражениях под Очаковом и Кинбурном, при взятии о. Березань, за что награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и чином подполковника; участвовал во взятии Аккермана, Браилова и Измаила. В 1792 возглавил делегацию в Петербург, направленную от Войска (уже названного Черноморским), с просьбой передать казакам земли на Кубани и в 1793 руководил переселением, занимался строительством «войскового града» — Екатеринодара, разрабатывал документы, определившие нормы последующей жизни Войска. В 1796 Г. возглавил два полка черноморцев в Персидском походе, командовал Каспийской флотилией, произведен в бригадиры. Умер в походе, так и не узнав, что 14 января 1797 был избран кошевым атаманом. Г. был последним кошевым атаманом Черноморского казачьего войска. Лит.: Короленко П. П. Головатый — кошевой атаман Черноморского казачьего войска // Кубанский сборник на 1905 г. Екатеринодар, 1904. Т. II.