ГОЛОВАНОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ

ГОЛОВАНОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ - русский дирижер, регент, композитор и пианист-аккомпаниатор.

Родители Голованова - выходцы из крестьян. В 1900-1909 годах Голованов учился в московском Синодальном училище церковного пения (среди учителей - А.Д. Кастальский, В.С. Орлов, Н.М. Данилин, В.С. Калинников, П.Г. Чесноков). В 1909-1914 годах студент Московской консерватории по классу композиции (С.Н. Василенко) и специальной теории (А.А. Ильинский). В 1909-1911 годах регент хора при церкви Марфо-Мариинской обители милосердия. В 1910-1918 годах помощник регента Синодального хора и преподаватель Синодального училища (занятия ученических оркестра и хора, уставное пение и др. предметы); успешно выступал с хором в духовных концертах в Москве, Варшаве и Берлине (регент хора Данилин намеревался в 1917 году передать Голованову руководство хором). В 1917-1943 годах постоянный аккомпаниатор певицы А.В. Неждановой (ставшей его женой). В 1919-1936 годах (с вынужденным перерывом в 1928-1930 годах) был дирижером, а в 1948-1953 годах - главным дирижером Большого театра. В 1919-1925 и 1937-1948 годах музыкальный руководитель оперной студии, организованной К.С. Станиславским. В 1937-1953 годах главный дирижер и художественный руководитель Большого симфонического оркестра Всесоюзного радиокомитета. В первые годы Великой Отечественной войны Голованов создал из оставшихся в Москве музыкантов симфонический оркестр. В это же время отредактировал и исполнил не звучавшие в советское время увертюру «1812 год» и кантату «Москва» П.И. Чайковского и другие произведения патриотической тематики, а также впервые в СССР исполнил Третью симфонию и «Симфонические танцы» С.В. Рахманинова . Голованов - 1-й исполнитель ряда значительных сочинений советских композиторов Н.Я. Мясковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна и др.

Несмотря на то что Голованов занимал в советское время значительные посты, он не только сохранял верность Православию (в т. ч. в годы гонений на Церковь), но и подтверждал ее многими делами: помогал материально архиепископу Трифону (Туркестанову), с которым был знаком еще с детских лет, принимал участие в судьбе Данилина, Чеснокова, сохранил часть Синодальной певческой библиотеки, некоторые архивные раритеты (например, автограф «Литургии» А.А. Алябьева), около 200 икон и предметов церковного обихода.

Духовная музыка по объему и значимости является важной частью творчества Голованова. Он - автор 64 духовных сочинений (с 1907 по 1952 годы), составляющих 8 опусов, из них 33 песнопения и 8 переработок ранних сочинений относятся уже к советскому времени.

Из всех созданных им 46 опусов бо́льшая часть вокальных: 2 одноактные оперы, романсы, обработки песен разных народов и другие сочинения.

Все духовные произведения Голованов писал для хора a cappella (ор. 1 - для мужского хора, все остальные - для смешанного, преимущественно большого хора). Голованов не создавал полных богослужебных циклов, но сочинял отдельные песнопения литургии и всенощного бдения в 10-х годах. Oр. 36 включает в основном песнопения на Рождество Христово, ор. 37 - Великого поста и Страстной седмицы, ор. 38 имеет авторское название «Из юношеских тетрадей» и состоит из произведений 1900-х годов в поздней редакции. Ор. 39, написанный в основном в годы Великой Отечественной войны , содержит песнопения, обращенные к Богоматери (первые 6 номеров названы Головановым сюитой «Всех скорбящих Радосте»), к святителю Николаю, к преподобному Серафиму Саровскому; последние номера опуса были написаны по поводу конкретных событий - юбилея Неждановой (Великое многолетие), смерти В.А. Семёнова («Покой, Спасе наш») или в честь особенно почитаемых им людей - Рахманинова («Свете тихий»), митрополита Трифона (Молитва святому мученику Трифону).

Голованов развивал ту тенденцию духовной музыки Нового направления, которая вела к значительному расширению музыкальных приемов (Рахманинов, А.Т. Гречанинов , Чесноков и др.). В его песнопениях присутствуют предельные уровни динамики, широкий звуковысотный диапазон, многоуровневая полифоничность (но, как правило, без западных полифонических форм), особая усложненность фактуры (характерно частое деление голосов на 2, 3 партии) и гармонии (септ- и нонаккорды), расширенная тональность. Современные приемы объединялись у Голованова с приемами, идущими от старинных пластов русской музыки - церковной и народной. Для сочинений Голованова характерна светлая гамма чувств, передающая благоговейное любование красотой мира и самой музыкой, вслушивание в звучание гармоний.

Сочинения Голованова, как правило, предназначены для больших и высокопрофессиональных коллективов. Автор ориентировался на звучание московского Синодального хора, с чем связано посвящение многих песнопений корифеям Синодального училища и хора - Смоленскому, Кастальскому, Орлову, Данилину, Чеснокову. Духовные произведения Голованова в основном исполняются в концертах, в церковном обиходе использовались до настоящего времени сочинения для мужского хора из ор. 1 и «Трисвятое» (во 2-й авторской редакции - ор. 36, № 1). В 10-х - начале 20-х годов песнопения Голованова звучали в концертах Синодального хора и хора Большого театра под управлением Голованова, хора И.И. Юхова и капеллы Чеснокова. После длительного перерыва с 80-х годов произведения Голованова исполняли хор Издательского отдела Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия (Носова), хор Патриаршего подворья под управлением С.В. Кривобокова, Московский академический областной государственный хор под управлением А.Д. Кожевникова и А.М. Рудневского, хор подворья Троице-Сергиевой лавры под управлением В.А. Горбика и др.

Светские произведения Голованова также обнаруживают связь с православной культурой, что видно гл. обравным обрвзом в поэтических текстах, их религиозных образах. Особо выделяется цикл романсов на стихи Ф.И. Тютчева (ор. 40) и цикл хоров a cappella «Кадило цевниц златоструйных» (ор. 8) на стихи других русских поэтов («Девушка пела в церковном хоре» А.А. Блока, «В Троицын день» Вяч.И. Иванова, «Утоли моя печали» А.Б. Кусикова, «Я странник убогий» С.А. Есенина и др.).

Несомненно воздействие православной культуры и на главную область творчества Голованова - дирижирование. Характер исполнительства Голованова отличался масштабностью, концепционностью, приоритетом мелодического начала, вокальностью трактовки. Современники Голованова отмечали в его дирижерской манере особенности, характерные для звучания Синодального хора, общую вокальную экспрессию и такие конкретные технические детали, как добавление глубоких басовых нот, подобных пению басов-октавистов хора.