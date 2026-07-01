ГОЛОВАНОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Григорий Васильевич Голованов родился 13 (по новому стилю — 26) октября 1901 года в деревне Гаврино (ныне — Касимовский район Рязанской области). По национальности русский.

В августе 1922 года Голованов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В 1925 году он окончил Нижегородскую пехотную школу, в 1929 году — Военно-политическую курсы имени В. И. Ленина, в 1933 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. Служил на командных, военно-политических и штабных должностях. В октябре 1939 года Голованов был назначен начальником штаба 567-го стрелкового полка, в этой должности принимал участие в советско-финской войне .

С октября 1940 года Голованов возглавлял отделение снабжения и дорожной службы отдела тыла штаба 14-й армии Ленинградского военного округа, а затем отдел тыла штаба 42-го стрелкового корпуса того же округа. В последней должности он встретил начало Великой Отечественной войны.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Голованов был назначен командиром 1-го мотострелкового полка. Он сразу же коренным образом изменил боевую деятельность подразделений и направил личный состав на выполнение всех приказов командования. С 19 августа 1941 года полк Голованова держал оборону от превосходящих сил 6-й пехотной дивизии финских войск, нанеся ей большие потери. В условиях постоянно прерывающейся связи с корпусом Голованов сумел самостоятельно руководить боевыми действиями. Только 24 августа 1941 года финны предприняли более 10 контратак, но все они были отбиты.

Вскоре он был назначен командиром 1046-го стрелкового полка 289-й стрелковой дивизии. В конце октября 1941 года полк Голованова обошёл вражеские позиции с правого фланга и, застав противника врасплох, уничтожил до 2 рот пехоты, 2 крупнокалиберных орудия, 2 гркзовых автомашины, 1 легковую автомашину, 15 повозок с боеприпасами и другим имуществом. В тяжёлых условиях Голованов сумел наладить снабжение боеприпасами и продовольствием — в те дни доставка их на расстояние 12 километров осуществлялась исключительно вручную. Полк в течение нескольких дней отражал атаки превосходящих сил противника, справившись с поставленными боевыми задачами.

С декабря 1941 года Голованов командовал 313-й стрелковой дивизией, которая вела оборонительные бои на восточном берегу Онежского озера. 20 декабря 1943 года ему было присвоено звание генерал-майора. С февраля 1944 года он командовал 127-м лёгким горнострелковым корпусом 19-й армии Карельского фронта, сражавшемся на Кандалакшском направлении. Позднее этот корпус был переподчинён 7-й армии и участвовал в Выборгско-Петрозаводской и Свирско-Петрозаводской операциях. 9 июля 1944 года в бою Голованов был тяжело ранен и длительное время лечился в госпитале.

После излечения в июле 1947 года Голованов был направлен на преподавательскую работу в Военную академию имени М. В. Фрунзе. С августа 1948 года он занимал должность старшего преподавателя кафедры истории советского военного искусства (с января 1950 года — кафедры истории военного искусства). В декабре 1956 года Голованов вышел в отставку. Проживал в Москве. Умер 7 мая 1979 года.