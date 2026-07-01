ГОЛОВАНОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Торговая деятельность

Георгий Михайлович родился в 1830 г. Место рождения доподлинно неизвестно. Происходил из крестьян. Занимался самообразованием, научился грамоте.

В Томске записался в мещане. Начал торговлю в 1872 г. Продавал шляпы, обувь, чемоданы, перчатки. С 1880-х гг. – купец 2-й гильдии.

Основная торговля сосредоточилась в Томске и Красноярске. Специализировался на продаже драгоценных камней, кожаной и валяной обуви, головных уборов, мебели, швейных машин, велосипедов, бакалеи. Дело приносило большой доход, и уже к 1900-м гг. торговый оборот вырос до 1 млн. руб. С начала XX в. – купец 1-й гильдии.

Как свидетельствуют исторические источники, около 1904 г. Г. организовал торговый дом «Голованов с сыновьями».

С 1910 г. – потомственный почетный гражданин, с 1911 г. – коммерции советник.

Общественная деятельность

Начиная с 1879 г. долгие годы исполнял должность гласного Томской городской думы. В 1879 – 1992 гг. – торговый депутат. В разные годы входил в учетный комитет Сибирского общественного банка, был заместителем директора; входил в губернское податное присутствие, учетный комитет Томского отделения государственного банка.

С 1888 г. – председатель Томского сиротского суда. Член Общества попечения о начальном образовании, член-соревнователь Общества взаимного вспоможения приказчиков, действительный член 1-го Сибирского хорового певческого общества в Томске.

С 1891 г. – церковный староста домовой церкви Мариинской женской гимназии.

Умер Г. 14 октября 1913 г. в Москве. После него осталось имущество на сумму 205 тыс. руб.

Семья

Первая супруга – Екатерина Сергеевна. Вторая супруга – Надежда Александровна, сестра купца В.А. Горохова. Дети: Вениамин.

Сын Вениамин Георгиевич был собственником мыловаренного завода, возглавлял детский приют Королевых. С 1915 г. – член Томского военно-промышленного комитета, член городского комитета по оказанию помощи беженцам войны. С 1919 г. – пайщик Томского лесопромышленного товарищества.

В годы Советской власти торговый дом «Голованов с сыновьями» подвергся национализации, позднее – закрыты.