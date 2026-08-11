Голованов, Александр Евгеньевич

Голова`нов, Александр Евгеньевич (25.07[07.08.]1904, Нижний Новгород — 22.09.1975, Москва) — советский военачальник, Главный маршал авиации (19 августа 1944), самый молодой маршал в истории Красной армии (см. Рабочее-Крестьянская Красная армия ). Член ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза) с 1929. Из рабочей семьи, внук Н. И. Кибальчича. В Гражданскую войну 1918—1922 в составе стрелкового полка воевал разведчиком на Южном фронте. После окончания войны демобилизован, направлен на работу в органы Объединенного государственного политического управления (ОГПУ), с октября 1925 — в Особом отделе ОГПУ Московского военного округа. В августе 1924 принимал участие в аресте Б. В. Савинкова. Дважды выезжал в командировки в Китай. С декабря 1931 — в Наркомате тяжелой промышленности, одновременно учился в аэроклубе. После окончания летной школы Осоавиахима (1932) служил в Гражданском воздушном флоте (ГВФ). С 1934 — командир особого отряда тяжелых кораблей, с 1935 — начальник Восточно-Сибир­ского управления ГВФ. В 1937 был исключен из партии (комиссией партийного контроля исключение признано ошибочным). С 1938 — шеф-пилот Аэрофлота и один из лучших пилотов гражданской авиации. В должности командира воздушного судна участвовал в боевых действиях на р. Халхин-Гол в 1939 (награжден орденом Красного Знамени) и в Советско-финляндской войне 1939—1940 (награжден орденом Ленина). С февраля 1941 — в ВВС (командир 212-го отдельного дальнебомбардировочного авиаполка). С первых дней Великой Отечественной войны 1941—1945 летчики полка наносили бомбовые удары по объектам глубокого тыла противника. С августа 1941 — командир 81-й дальнебомбардировочной авиадивизии при Ставке Верховного Главнокомандования (ВГК). Дивизия под его руководством и при личном участии бомбила Берлин, Кёнигсберг, Данциг, Плоешти и другие объекты. С февраля 1942 — командующий Авиацией дальнего действия (АДД). С декабря 1944 командовал сформированной на базе АДД 18-й воздушной армией, которая наносила удары по глубоким тылам противника, а также поддерживала наземные войска в Висло-Одерской, Восточно-Прусской, Венской, Берлинской и других операциях, выполняла задачи по оказанию помощи югославским партизанам и т. д. После войны — командующий Дальней авиацией Вооруженных сил СССР. С мая 1948 — в опале, поступил в распоряжение военного министра. В 1950 с отличием окончил Военную академию Генштаба, но назначения в войска не получил. В 1952—1953 командовал 15-м гвардейским воздушно-десантным корпусом, что было понижением, не имевшим аналогов в истории (за всю историю Вооруженных сил корпусом никогда не командовал маршал ). В 1953 уволен в запас по болезни. В годы вынужденного бездействия поступил на вечернее отделение Института иностранных языков. В 1955 участвовал в арктических экспедициях в качестве второго пилота самолета Ил-14, командиром которого был известный полярный летчик И. П. Мазурук. В 1958—1966 — заместитель начальника Государственного научно-исследовательского института ГВФ по летной части. С 1966 на пенсии. Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова 1-й степени и другими наградами. Соч.: Дальняя бомбардировочная… Воспоминания Главного маршала авиации 1941—1945. М., 2007. Лит.: Скрипко Н. К. Главный маршал авиации А. Е. Голованов // Военно-исторический журнал . 1974. № 8; Идашкин Ю. В. Небо его мечты. М., 1986. Главный маршал авиации Голованов. Сборник документов. М., 2001.