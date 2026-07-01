ГОЛОВАЦКИЙ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ

ГОЛОВАЦКИЙ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ - бывший униатский священник, историк, филолог, один из инициаторов национального возрождения русинов в Галиции , входившей в XIX веке в состав Австрийской империи.

Родился в семье униатского священника, русина. В 1825 году поступил в доминиканскую гимназию во Львове, в 1831 году - на философский факультет Львовского универитета. Познакомился с молодыми литераторами М.С. Шашкевичем и И.Н. Вагилевичем, основал с ними галицкий национально-патриотический кружок «Русская троица», в 1837 году они выпустили первый галицкий патриотический альманах «Русалка днестровая», немедленно запрещенный цензурой. Члены кружка изучали славянские языки, литературу, историю, интересовались политикой. Вместе с Вагилевичем Головацкий совершил путешествие по Западной Галиции, изучал славянские рукописи, русские грамоты в архиве графа Тарновского в Дикове. Собирая народные песни, пословицы и другие произведения фольклора , прошел всю Галицию, побывал в Буковине. В 1834 году оставил учебу в университете. В том же году учился в Кошицкой академии и в Пештском университете, где познакомился с поэтом Я. Колларом и другими славянскими деятелями.

В 1835 году Головацкий вернулся во Львовский университет на богословский факультет, который окончил в 1841 году. В 1842 году был рукоположен во иерея униатской церкви. Служил в селе Микитинцы (1842-1846 годы), затем в селе Хмелева (1847-1848 годы). В 1848 году во Львовском университете была открыта кафедра «Русского языка и словесности русской», 22 декабря того же года Головацкий был утвержден в должности профессора этой кафедры. В 1857-1858 годах избирался деканом философского факультета, в 1863 года - ректором университета. Во Львове Головацкий состоял членом Комиссии по устройству народных училищ, Комиссии по переводу гражданских законов на русский язык, преподавал русскую словесность в гимназиях.

Вокруг Головацкого формировалось галицко-русское литературное движение, он постепенно пришел к убеждению, что литературным языком галицких русинов может быть только русский язык. В 1859 году активно участвовал в борьбе против попытки австрийской администрации навязать Галиции латинский алфавит. Являлся одним из основателей научно-просветительского общества Галицко-русского матица, оказывал помощь молодым национальным деятелям Галиции, публиковал статьи, выступал против германизации и полонизации Галиции, поддерживал контакты с русскими историками и филологами М.П. Погодиным , О.М. Бодянским, И.И. Срезневским, Н.А. Поповым и др. Головацкий постоянно находился под негласным надзором. В 1867 годупринял участие в подготовке славянской этнографической выставки в Москве, организовав присылку экспонатов для отдела Галиции и Закарпатья. Во время славянского съезда в Москве, собравшегося в связи с этой выставкой, ученый выступил перед студентами Московского университета с пропагандой идеи славянской взаимности. После этого в 1867 году Головацкий был уволен с профессорской должности, в 1868 году вместе с семьей был вынужден переселиться в Россию. Он сложил с себя духовное звание, присоединился к РПЦ и принял русское подданство. В Вильне стал председателем Комиссии для разбора и издания древних актов, оставался на этом посту до смерти. С 1871 года возглавлял в Вильне временную Комиссию по устройству билиотеки и музея (подарил библиотеке часть древних рукописей из своего собрания), был членом распорядительного комитета Западного отделения Русского географического общества и попечительского совета в учебном округе.

Главные труды Головацкого относятся к этнографии. В 1863-1877 годах в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских» был опубликован его 3-томный труд «Народные песни Галицкой и Угорской Руси». Это самое крупное на тот момент опубликованное собрание песен не утратило научной ценности до настоящего времени. Головацкий снабдил труд обширными этнографическим, историческим и географическим очерками Галицкой и Угорской Руси, статистическими сведениями, картой населения Галиции, Буковины и северо-восточной Угрии (карта уточняла данные карты славянства, созданной П.Й. Шафариком). Работа была удостоена Уваровской премии РАН. В 1884 году Головацкий издал в Вильне «Географический словарь западнославянских и югославянских земель и прилежащих стран», также получивший высокую оценку современников. Кроме того, создал «Грамматику русского языка» (имелась в виду западная украинская речь Прикарпатского региона), «Рассуждение о южнорусском языке и его наречиях» и ряд других языковедческих трудов. Изучал историю и культуру русинов и Карпатской Руси, публиковал монографии, учебники, хрестоматии.

В 1850 году Головацкий был избран членом-корреспондентом Чешского общества наук в Праге, в 1866 году - почетным членом Общества истории и древностей российских, состоял членом Русского географического общества, московских Общества любителей российской словесности, Археологического общества, Общества естествознания, археологии и этнографии , доктором Новороссийского университета. Похоронен в Вильне.