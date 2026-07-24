ГОЛОВАЦКИЙ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

Николай Никитич Головацкий родился 21 февраля (по новому стилю – 5 марта) 1912 года в городе Житомире . По национальности поляк.

С раннего возраста Головацкий работал по найму у зажиточных крестьян. В 1929-1932 годах работал секретарём комсомольской организации сельскохозяйственной коммуны «Комсомолия», председателем рабочего комитета машинно-тракторной станции. В 1932-1935 годах Головацкий проходил срочную службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии .

После демобилизации Головацкий уехал в Казахскую ССР, где возглавил Джаркентскую районную организацию Осоавиахима . Позднее работал председателем правления сельскохозяйственной артели «Красный Восток».

С 1950 года Головацкий бессменно возглавлял сельскохозяйственное предприятие, впоследствии получившее наименование «40 лет Октября». Под его руководством некогда отстающее хозяйство стало одним из передовых. По инициативе Головацкого была кардинально изменена структура посевных площадей, внедрены высокоурожайные сорта и культуры, значительно улучшена культура земледелия. Его колхоз неизменно выполнял повышенные обязательства по сдаче государству зерна и семян. По производству гибридов первого поколения кукурузных семян хозяйство стало первым во всём Советском Союзе. В 1971 году колхоз «40 лет Октября» был удостоен ордена Трудового Красного Знамени и занесён на Всесоюзную доску почёта ВДНХ СССР и в Золотую книгу Казахской ССР. За достигнутые в сельскохозяйственном производстве успехи Головацкий дважды – по итогам семилетки 1959-1965 годов и пятилетки 1981-1985 годов – удостаивался звания Героя Социалистического Труда .

Выйдя на пенсию, Головацкий проживал в городе Жаркенте Панфиловского района Талды-Курганской области Казахстана. Умер 21 марта 1996 года.