ГОЛОВАЧЁВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ

Павел Яковлевич Головачёв родился 2 (по новому стилю — 15) декабря 1917 года в деревне Кошелёво (ныне — Буда-Кошелёвского района Гомельской области Белоруссии). По национальности белорус. Отец его работал лесником сначала в Ветковском, затем в Чечерском районах.

Жена — Анна Игнатьевна Головачёва (1920-2006).

Окончил семь классов школы и школу фабрично-заводского ученичества, после чего работал токарем, фрезеровщиком на лесном комбинате. Активно занимался спортом, играл в заводской футбольной команде, окончил Гомельский аэроклуб.

В ноябре 1938 года Головачёв был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В 1940 году он окончил Одесскую военную авиационную школу пилотов имени П. Д. Осипенко. Служил лётчиком в 168-м истребительном авиационном полку.

С первых же дней Великой Отечественной войны Головачёв находился в действующей армии. Совершал боевые вылеты на самолёте «И-16». Первый свой самолёт он сбил уже 23 июня 1941 года, при этом сам получил ранение. С октября 1941 года и до конца войны служил в 69-м (впоследствии 9-м гвардейском) истребительном авиационном полку. Головачёв прошёл переобучение на самолёты «ЛаГГ-3» и вернулся на фронт. Участвовал в боях под Харьковом, Сталинградской битве . 25 июня 1942 года был ранен в руку, 31 июля 1942 года получил второе ранение, на сей раз в голову.

Во время очередного боя самолёт Головачёва был подбит, а сам лётчик получил тяжёлое ранение в лицо и лишился зрения. В госпитале сложнейшую операцию ему проводил известный офтальмолог, академик В. П. Филатов, наложивший 13 швов. Через полтора месяца Головачёв вернулся в строй. После освоения самолёта «Я-1» он был назначен командиром звена, служил в эскадрильи прославленного советского лётчика Амет-Хана Султана . Головачёв участвовал в разгроме немецких войск под Сталинградом, освобождении Ростовской области, Донбасса, Крыма, Запорожской области.

По состоянию на 27 октября 1943 года Головачёв совершил 225 боевых вылетов, принял участие в 92 воздушных боях, сбив 17 вражеских самолётов лично и ещё 1 — в составе группы. За эти заслуги командир 9-го гвардейского истребительного авиационного полка, Герой Советского Союза А. А. Морозов представил его к присвоению звания Героя Советского Союза.

В дальнейшем Головачёв активно участвовал в освобождении Белорусской и Литовской ССР, боях в Восточной Пруссии. 30 декабря 1944 года под городом Тройбург он принял воздушный бой против немецкого воздушного разведчика «Ju-188». Израсходовав боезапас, Головачёв сблизился с немцем и перерубил винтом хвост его самолёта, после чего с трудом сумел вернуться на аэродрома.

К началу 1945 года Головачёв занимал должность заместителя командира эскадрильи того же полка. 8 января 1945 года за сбитые 20 вражеских самолётов сменивший погибшего в 1944 году Морозова командир 9-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии подполковник Н. Ф. Фунтов представил его ко вторичному присвоению звания Героя Советского Союза.

Последние свои два самолёта Головачёв сбил 25 апреля 1945 года в небе над Берлином. В общей сложности за время Великой Отечественной войны он совершил 457 боевых вылетов, принял участие в 125 воздушных боях, сбив 31 самолёт противника лично и ещё 1 — в составе группы.

После окончания войны Головачёв продолжил службу в Советской Армии. В 1951 году он окончил Военно-воздушную академию, в 1959 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. Служил командиром авиационного полка, авиационной дивизии, затем заместителем командующего ВВС военного округа. В 1957 году ему было присвоено звание генерал-майора авиации. Павел Яковлевич Головачёв умер 2 июля 1972 года, похоронен на Восточном кладбище города Минска.