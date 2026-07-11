ГОЛОВАЧЁВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Александр Алексеевич Головачёв родился 27 ноября (по новому стилю — 10 декабря) 1909 года в посёлке Любохна (ныне — Дятьковский район Брянской области). По национальности русский.

Жена — Головачёва Нина Михайловна, в годы Великой Отечественной войны жила в Воронежской области.

В 1929 году Головачёв был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В 1932 году он окончил Объединённую военную школу имени ВЦИК. Участвовал в польском походе 1939 года и в советско-финской войне .

Начало Великой Отечественной войны Головачёв встретил в должности начальника штаба стрелкового полка. В марте 1942 года он был назначен командиром 1326-го стрелкового полка. Сумел хорошо сколотить личный состав и организовать его на выполнение боевых задач. Головачёв неоднократно проявлял исключительную способность к управлению войсками в тяжёлых боевых условиях. Так, 11 апреля 1942 года в бою за рощу «Сапог» он лично вёл полк на штурм позиций отчаянно сопротивляющегося противника, нанеся последнему большие потери и захватив множество трофеев. 23 апреля 1942 года полк Головачёва отразил ожесточённую немецкую контратаку в условиях постоянных бомбардировок. За эти бои 25 июня 1942 года командир 415-й стрелковой дивизии полковник Затылкин представил его к первой боевой награде — ордену Красного Знамени.

В августе 1942 года Головачёв был назначен командиром 52-й мотострелковой бригады. К январю 1943 года на её боевой счету числились 3500 захваченных в плен солдат и офицеров противника, множество крупных военных трофеев. В документах того времени отмечалось, что таких успехов бригада добилась при незначительных собственных потерях в живой силе и боевой технике. За февральские бои 1943 года в период Харьковской операции она получила звание «гвардейской», и была преобразована в 23-ю гвардейскую мотострелковую бригаду 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии. Вскоре части бригады попали в немецкое окружение. Головачёв отдал приказ личному составу разделиться и выходить к своим мелкими группами. Сам он вышел из окружения последним, при этом сумел спасти Знамя своей бригады.

В дальнейшем бригада Головачёва участвовала в Курской битве . На Орловском направлении ей противостояли немецкие войска, державшие прочную оборону, подготовленную ими за два предыдущих года. Несмотря на большое количество необстрелянных новобранцев в бригаде, Головачёв сумел добиться больших успехов — части под его командованием освободили 11 населённых пунктов, форсировали реку Оку, уничтожили около 1200 солдат и офицеров противника, подбили 13 танков, 7 самоходных орудий, 9 артиллерийских орудий, 56 автомашин, захватили 2 склада. Только при штурме села Александровка бригадой были уничтожены около 300 солдат и офицеров противника, подбито 5 танков, 3 самоходных орудий, захвачено 120 велосипедов. В том бою Головачёв получил тяжёлое ранение.

В дальнейшем бригада Головачёва участвовала в Киевской операции, особенно отличившись при освобождении города Василькова. За эти заслуги 23-й гвардейской мотострелковой бригаде было присвоено почётное наименование «Васильковская». Форсировав Днепр , её части захватили плацдарм и принимали участие в освобождении Киева. Прорвав сильно укреплённую оборону противника, бригада Головачёва с ходу освободила город Святошино, не позволив немцам эвакуировать значительные материальные ценности, а затем перерезала шоссе Киев-Житомир, перерезав врагу путь к отступлению от украинской столицы. В тех боях Головачёв был ранен, но остался в строю, руководя частями вплоть до выполнения всех поставленных задач. Части бригады уничтожили несколько сотен подвод с боеприпасами, имуществом и продовольствием, 400 автомашин, 24 тяжёлых орудия, 13 танков, 60 пулемётов, 1000 винтовок. Командир 7-го гвардейского танкового корпуса гвардии генерал-майор танковых войск К. Ф. Сулейков 21 ноября 1943 года представил Головачёва к званию Героя Советского Союза, но вышестоящие инстанции снизили статус награды до ордена Суворова 2-й степени.

В ходе наступления с 5 декабря 1943 года по 11 января 1944 года части бригады освободили более 20 населённых пунктов, уничтожили до 2000 солдат и офицеров противника, до 20 танков, 15 орудий различного калибра, захватили в плен до 80 солдат и офицеров.

Летом 1944 года бригада Головачёва участвовала в Львовско-Сандомирской операции . 14 июля — 21 августа 1944 года она совершила ночной форсированный марш и вышла к Висле. В условиях слабой артиллерийской поддержки и малого количества переправочных средств он сумел организовать переправу на западный берег реки и захват плацдарма. При наступлении с плацдарма бригада Головачёва вышла на рубеж к югу от местечка Шидлув и успешно закрепилась на нём. Умело маневрируя мотопехотой во время дальнейшего наступшления, он вышел к западу от города Опатув и вступил в бои. По приказу командования бригада совершила ночной марш в 50 километров и вышла к реке Опатувка, где, действуя совместно с танковыми частями, в течение четырёх дней отразила множество атак противника, не дав соединиться основным немецким силам с окружённой Сандомирской группировкой противника. 22 августа 1944 года командир 7-го гвардейского танкового корпуса гвардии генерал-майор танковых войск В. А. Митрофанов представил Головачёва к званию Героя Советского Союза. На сей раз представление было поддержано.

В ходе дальнейшего наступления бригада Головачёва участвовала в освобождении городов Ченстохов, Питшен (ныне — Бычина), Бунцлау (ныне — Болеславец). Она прорвала мощную немецкую оборону в Верхней Силезии, одной из первых переправилась через реку Одер и захватила плацдарм на её западном берегу. 27 января 1945 года новый командир корпуса, Герой Советского Союза, гвардии генерал-майор танковых войск С. А. Иванов, представил Головачёва ко вторичному присвоению звания Героя Советского Союза.

6 марта 1945 года Головачёв был убит осколком снаряда во время боя у населённого пункта Логау в Верхней Силезии. Похоронен в городе Василькове Киевской области Украины.