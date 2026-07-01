ГОЛОТА ИЛЬЯ
ГОЛОТА ИЛЬЯ - казацкий полковник, сподвижник Б.М. Хмельницкого, один из руководителей Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов.
В начале 1649 года с 10-тысячным отрядом Голота был послан Хмельницким в Белоруссию. Переправившись через реку Припять, Голота разбил литовские войска, которые должны были через южную Белоруссию нанести удар по основным силам Хмельницкого, и тем сорвал планы польского командования. Отряд Голоты в результате вступления в него белорусских крестьян увеличился до 30 тысяч человек. Чтобы обеспечить своё войско продовольствием в разорённой местности, Голота разделил его на небольшие отряды. Этим воспользовалось польское командование, начавшее громить армию повстанцев по частям. Окружённый близ Загалья превосходящими силами литовского гетмана Я. Радзивилла, Голота со своим отрядом в течение 3 мес вёл героическую борьбу, вывел из окружения 7 тысяч повстанцев, но 17 июня вновь был окружён и оттеснён к болотам. После ожесточённой битвы большая часть отряда Голоты и он сам погибли.
Память о Голоте сохранилась в украинских и белорусских народных сказаниях и песнях.