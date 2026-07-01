ГОЛОТА ИЛЬЯ

ГОЛОТА ИЛЬЯ - казацкий полковник, сподвижник Б.М. Хмельницкого, один из руководителей Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов .

В начале 1649 года с 10-ты­сяч­ным от­ря­дом Голота был по­слан Хмель­ниц­ким в Бе­ло­рус­сию. Пе­ре­пра­вив­шись че­рез реку При­пять, Голота раз­бил ли­товские вой­ска, ко­то­рые долж­ны бы­ли че­рез южную Бе­ло­рус­сию на­нес­ти удар по основным си­лам Хмель­ниц­ко­го, и тем со­рвал пла­ны польского ко­ман­до­ва­ния. От­ряд Голоты в ре­зуль­та­те всту­п­ле­ния в не­го бе­ло­русских кре­сть­ян уве­ли­чил­ся до 30 тысяч человек. Что­бы обес­пе­чить своё вой­ско про­до­воль­ст­ви­ем в ра­зо­рён­ной ме­ст­но­сти, Голота раз­де­лил его на не­боль­шие от­ря­ды. Этим вос­поль­зо­ва­лось польское ко­ман­до­ва­ние, на­чав­шее гро­мить ар­мию пов­стан­цев по час­тям. Ок­ру­жён­ный близ За­га­лья пре­вос­хо­дя­щи­ми си­ла­ми ли­товского гет­ма­на Я. Рад­зи­вил­ла, Голота со сво­им от­ря­дом в те­че­ние 3 мес вёл ге­ро­ическую борь­бу, вы­вел из ок­ру­же­ния 7 тысяч пов­стан­цев, но 17 ию­ня вновь был ок­ру­жён и от­тес­нён к бо­ло­там. По­сле ожес­то­чён­ной бит­вы большая часть от­ря­да Голоты и он сам по­гиб­ли.

Па­мять о Голоте со­хра­ни­лась в украинских и бе­ло­русских народных ска­за­ни­ях и пес­нях.