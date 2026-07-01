ГОЛОСОВЫ

ГОЛОСОВЫ - российские архитекторы, братья.

Илья Алек­сан­д­ро­вич [19(31).7.1883, Мо­ск­ва - 29.1.1945, там же]. Учил­ся в Мо­ск­ве - в СХПУ (1898-1906 годы) и МУЖВЗ (1907-1912 годы), в пе­тербургской АХ (1912-1915 годы). В ран­ний пе­ри­од соз­да­вал про­ек­ты в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (дом Габ­ри­чев­ской в Мо­ск­ве, 1914, совместно с бра­том) и не­орус­ском сти­ле (особ­няк Зи­ми­на в городе Кир­жач). Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны слу­жил в ар­мии, про­ек­ти­ро­вал со­ору­же­ния для ты­ло­вых час­тей. По­сле де­мо­би­ли­за­ции соз­да­вал про­ек­ты в фор­мах уп­ро­щён­ной клас­си­ки (про­ект кре­ма­то­рия для Мо­ск­вы, 1919, и др.). Член Объ­е­ди­не­ния со­вре­мен­ных ар­хи­тек­то­ров (с 1925 года), член ред­кол­ле­гии журнала «Со­вре­мен­ная ар­хи­тек­ту­ра». В по­ис­ках современной ар­хитектурной ком­по­зи­ции в начале 1920-х годов уде­лял основное вни­ма­ние за­ко­но­мер­но­стям по­строе­ния круп­ной фор­мы, оп­ре­де­ляя взаи­мо­дей­ст­вие час­тей «ли­ния­ми тя­го­те­ния». Для его экс­пе­риментальных ра­бот это­го пе­рио­да ха­рак­тер­ны ди­на­мич­ные сдви­ги объ­ё­мов, спи­раль как лейт­мо­тив ком­по­зи­ции: об­сер­ва­то­рия (1921), Ос­тан­кин­ское кон­но­за­вод­ст­во (1922) и Дво­рец тру­да в Мо­ск­ве (1923). Со 2-й половины 1920-х годов раз­ра­ба­ты­вал эс­те­ти­ку кон­ст­рук­ти­виз­ма. Ис­поль­зо­вал кон­тра­сты яр­ко ок­ра­шен­ных плос­ко­стей, со­че­та­ние стек­ла и ме­тал­лических ре­шёт­ча­тых форм, взаи­мо­дей­ст­вие ци­лин­д­рических и ку­бических форм, пла­стическая вы­ра­зи­тель­ность объ­ё­мов. Основные про­ек­ты: зда­ний «Ар­кос» и московского от­де­ле­ния газеты «Ле­нин­град­ская прав­да» (оба 1924), До­ма тек­сти­ля (1925, совместно с Б.Я. Ули­ни­чем), Элек­тро­бан­ка (1926; все - в Мо­ск­ве), Двор­ца тру­да в Рос­то­ве-на-До­ну (1925) и Двор­ца куль­ту­ры в Ста­лин­граде (ны­не Вол­го­град, 1928). В фор­мах ар­хитектурного аван­гар­да по­строе­ны Клуб имени Зуе­ва в Мо­ск­ве (1927-1929 годы), Дом Со­ве­тов в Ха­ба­ров­ске (1928-1930 годы), Дом пра­ви­тель­ст­ва в Эли­сте (1928-1932 годы), жи­лой ком­плекс в Ива­но­во-Воз­не­сен­ске (1930-1932 годы). В 1930-е годы ру­ко­во­дил мас­тер­ской № 4 Мос­со­ве­та. Сфор­му­ли­ро­ван­ные ра­нее прин­ци­пы по­строе­ния круп­ной фор­мы во­пло­тил в клас­си­ци­сти­че­ских по ком­по­зи­ции жи­лых до­мах на Яуз­ском буль­ва­ре и на Дол­го­ру­ков­ской улице (оба 1934-1936 годы), зда­нии Выс­шей проф­со­юз­ной шко­лы (1938; все - в Мо­ск­ве), жи­лом до­ме Горь­ков­ско­го ав­то­за­во­да (1936), в кон­курс­ных про­ек­тах Двор­ца Со­ве­тов (1932), зда­ния ТАСС (1934), До­ма кни­ги в Мо­ск­ве (1934-1935 годы) и др. С 1919 года пре­по­да­вал в Мо­ск­ве - в СХУМ - Вху­те­ма­се-Вху­теи­не (где с К.С. Мель­ни­ко­вым ор­га­ни­зо­вал от­де­ле­ние «Но­вая ака­де­мия»), в По­ли­тех­ническом институте, МАРХИ.

Пан­те­лей­мон Алек­сан­д­ро­вич [13(25).7.1882, Мо­ск­ва - 8.6.1945, там же]. Учил­ся в СХПУ (1898-1905 годы) и МУЖВЗ (1906-1911 годы). В пер­вых про­ек­тах от­да­вал пред­поч­те­ние сти­ли­сти­ке мо­дер­на (до­ход­ный дом в Улан­ском пе­ре­ул­ке в Мо­ск­ве, 1913). Уча­ст­во­вал в ра­бо­те над пла­ном ре­кон­ст­рук­ции Мо­ск­вы под руководством И.В. Жол­тов­ско­го в мас­тер­ской Мос­со­ве­та (1918-1920 годы), за­тем у А.В. Щу­се­ва в ко­мис­сии «Но­вая Мо­ск­ва» (1922-1924 годы); в строи­тель­ст­ве 1-й Все­российской сельскохозяйственной и кус­тар­но-промышленной вы­став­ки в Мо­ск­ве (па­виль­о­ны, 1923, не сохранились). Член Объ­е­ди­не­ния со­вре­мен­ных ар­хи­тек­то­ров (с 1925 года). За­ни­мал­ся про­бле­ма­ми эко­но­мич­ной и ра­цио­наль­ной ар­хи­тек­ту­ры: ра­бо­чий по­сё­лок в Ива­но­во-Воз­не­сен­ске (1925, по­стро­ен из стан­дарт­ных эле­мен­тов за­во­дско­го из­го­тов­ле­ния), по­сё­лок Гроз­нефть близ Гроз­но­го (1920-е годы, осу­ще­ст­в­лён не пол­но­стью), об­раз­цо­во-по­ка­за­тель­ный сов­хоз «Зер­но­град» в Рос­тов­ской области (1929-1930 годы). В 1920-е годы раз­ви­вал идеи кон­ст­рук­ти­виз­ма в кон­курс­ных про­ек­тах: НИИ ми­нерального сы­рья (1928-1930 годы) и ки­но­фаб­ри­ки «Сов­ки­но» (1927) в Мо­ск­ве, тор­го­вых кор­пу­сов в Но­во­си­бир­ске (1925), жи­лых зда­ний в Ива­но­во-Воз­не­сен­ске (1926), се­рии клу­бов Сою­за же­лез­но­до­рож­ни­ков и ме­тал­ли­стов (1927), здания Центрального поч­там­та в Харь­ко­ве (1927). В не­ко­то­рых кон­кур­сах уча­ст­во­вал вме­сте с бра­том. Наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ние кон­ст­рук­ти­ви­ст­ско­го пе­рио­да - зда­ние ком­би­на­та «Прав­да» (1929-1935 годы, совместно с А.В. Ку­ров­ским). С 1930-х годов за­ни­мал­ся гра­до­стро­ительными ра­бо­та­ми, свя­зан­ны­ми с ре­кон­ст­рук­ци­ей Мо­ск­вы. Тен­ден­ция ос­вое­ния клас­сических тра­ди­ций на­шла от­ра­же­ние в про­ек­тах (час­тич­но осу­ще­ст­в­лён­ных) Ра­дио­до­ма в Ал­ма-Ате, До­ма Со­ве­тов во Вла­ди­во­сто­ке, ком­би­на­та газеты «Из­вес­тия», До­ма СНК в За­ря­дье, жи­лых до­мов для ар­ти­стов Ма­ло­го те­ат­ра и на До­ро­го­ми­лов­ской на­бе­реж­ной в Мо­ск­ве. С 1918 года пре­по­да­вал в Мо­ск­ве - в СХУМ - Вху­те­ма­се-Вху­теи­не, МИГИ, МАРХИ .

Сочинения:

Го­ло­сов П.А. Мой твор­че­ский путь // Ар­хи­тек­ту­ра СССР. 1933. № 1;

Го­ло­сов И.А. Но­вые пу­ти в ар­хи­тек­ту­ре // Мас­те­ра со­вет­ской ар­хи­тек­ту­ры об ар­хи­тек­ту­ре. М., 1975. Т. 1.

Иллюстрации:

Фото А. И. Нагаева. П. А. Го­ло­сов (сов­ме­ст­но с А. В. Ку­ров­ским). Зда­ние ком­би­на­та «Прав­да» в Мо­ск­ве. 1929-1935 годы. Архив БРЭ.

Фото А.И. Нагаева. И.А. Го­ло­сов. Жи­лой дом на Яузском буль­ва­ре в Мо­ск­ве.1934-1936 годы. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)