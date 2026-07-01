ГОЛОСОВЫ
ГОЛОСОВЫ - российские архитекторы, братья.
Илья Александрович [19(31).7.1883, Москва - 29.1.1945, там же]. Учился в Москве - в СХПУ (1898-1906 годы) и МУЖВЗ (1907-1912 годы), в петербургской АХ (1912-1915 годы). В ранний период создавал проекты в стиле неоклассицизма (дом Габричевской в Москве, 1914, совместно с братом) и неорусском стиле (особняк Зимина в городе Киржач). Во время 1-й мировой войны служил в армии, проектировал сооружения для тыловых частей. После демобилизации создавал проекты в формах упрощённой классики (проект крематория для Москвы, 1919, и др.). Член Объединения современных архитекторов (с 1925 года), член редколлегии журнала «Современная архитектура». В поисках современной архитектурной композиции в начале 1920-х годов уделял основное внимание закономерностям построения крупной формы, определяя взаимодействие частей «линиями тяготения». Для его экспериментальных работ этого периода характерны динамичные сдвиги объёмов, спираль как лейтмотив композиции: обсерватория (1921), Останкинское коннозаводство (1922) и Дворец труда в Москве (1923). Со 2-й половины 1920-х годов разрабатывал эстетику конструктивизма. Использовал контрасты ярко окрашенных плоскостей, сочетание стекла и металлических решётчатых форм, взаимодействие цилиндрических и кубических форм, пластическая выразительность объёмов. Основные проекты: зданий «Аркос» и московского отделения газеты «Ленинградская правда» (оба 1924), Дома текстиля (1925, совместно с Б.Я. Улиничем), Электробанка (1926; все - в Москве), Дворца труда в Ростове-на-Дону (1925) и Дворца культуры в Сталинграде (ныне Волгоград, 1928). В формах архитектурного авангарда построены Клуб имени Зуева в Москве (1927-1929 годы), Дом Советов в Хабаровске (1928-1930 годы), Дом правительства в Элисте (1928-1932 годы), жилой комплекс в Иваново-Вознесенске (1930-1932 годы). В 1930-е годы руководил мастерской № 4 Моссовета. Сформулированные ранее принципы построения крупной формы воплотил в классицистических по композиции жилых домах на Яузском бульваре и на Долгоруковской улице (оба 1934-1936 годы), здании Высшей профсоюзной школы (1938; все - в Москве), жилом доме Горьковского автозавода (1936), в конкурсных проектах Дворца Советов (1932), здания ТАСС (1934), Дома книги в Москве (1934-1935 годы) и др. С 1919 года преподавал в Москве - в СХУМ - Вхутемасе-Вхутеине (где с К.С. Мельниковым организовал отделение «Новая академия»), в Политехническом институте, МАРХИ.
Пантелеймон Александрович [13(25).7.1882, Москва - 8.6.1945, там же]. Учился в СХПУ (1898-1905 годы) и МУЖВЗ (1906-1911 годы). В первых проектах отдавал предпочтение стилистике модерна (доходный дом в Уланском переулке в Москве, 1913). Участвовал в работе над планом реконструкции Москвы под руководством И.В. Жолтовского в мастерской Моссовета (1918-1920 годы), затем у А.В. Щусева в комиссии «Новая Москва» (1922-1924 годы); в строительстве 1-й Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в Москве (павильоны, 1923, не сохранились). Член Объединения современных архитекторов (с 1925 года). Занимался проблемами экономичной и рациональной архитектуры: рабочий посёлок в Иваново-Вознесенске (1925, построен из стандартных элементов заводского изготовления), посёлок Грознефть близ Грозного (1920-е годы, осуществлён не полностью), образцово-показательный совхоз «Зерноград» в Ростовской области (1929-1930 годы). В 1920-е годы развивал идеи конструктивизма в конкурсных проектах: НИИ минерального сырья (1928-1930 годы) и кинофабрики «Совкино» (1927) в Москве, торговых корпусов в Новосибирске (1925), жилых зданий в Иваново-Вознесенске (1926), серии клубов Союза железнодорожников и металлистов (1927), здания Центрального почтамта в Харькове (1927). В некоторых конкурсах участвовал вместе с братом. Наиболее значительное произведение конструктивистского периода - здание комбината «Правда» (1929-1935 годы, совместно с А.В. Куровским). С 1930-х годов занимался градостроительными работами, связанными с реконструкцией Москвы. Тенденция освоения классических традиций нашла отражение в проектах (частично осуществлённых) Радиодома в Алма-Ате, Дома Советов во Владивостоке, комбината газеты «Известия», Дома СНК в Зарядье, жилых домов для артистов Малого театра и на Дорогомиловской набережной в Москве. С 1918 года преподавал в Москве - в СХУМ - Вхутемасе-Вхутеине, МИГИ, МАРХИ.
Сочинения:
Голосов П.А. Мой творческий путь // Архитектура СССР. 1933. № 1;
Голосов И.А. Новые пути в архитектуре // Мастера советской архитектуры об архитектуре. М., 1975. Т. 1.
Иллюстрации:
Фото А. И. Нагаева. П. А. Голосов (совместно с А. В. Куровским). Здание комбината «Правда» в Москве. 1929-1935 годы. Архив БРЭ.
Фото А.И. Нагаева. И.А. Голосов. Жилой дом на Яузском бульваре в Москве.1934-1936 годы. Архив БРЭ.