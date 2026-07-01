ГОЛОСОВЕДЕНИЕ

ГОЛОСОВЕДЕНИЕ - движение совместно звучащих голосов, образующих музыкальную ткань.

В Голосоведении реа­ли­зу­ют­ся ло­ги­че­ски-смы­сло­вые свя­зи зву­ков по вы­со­те и во вре­ме­ни (им со­от­вет­ст­ву­ет ко­ор­ди­на­ция нот­ных зна­ков по вер­ти­ка­ли и го­ри­зон­та­ли). В нор­мах Голосоведения от­ра­жа­ет­ся стиль музыкально-ис­торической эпо­хи (например, во­каль­но-по­ли­фо­ническое Голосоведение в хо­ро­вых со­чи­не­ни­ях «стро­го­го сти­ля» а ка­пел­ла XVI века, ин­ст­ру­мен­таль­ное Голосоведение на ак­кор­до­вой ос­но­ве в клас­си­ко-ро­ман­тической му­зы­ке 2-й половины XVIII-XIX веков). Оно во мно­гом оп­ре­де­ля­ет­ся музыкальным скла­дом (смотри Го­мо­фо­ния , По­ли­фо­ния ), в за­ви­си­мо­сти от ко­то­ро­го раз­ли­ча­ют­ся или не раз­ли­ча­ют­ся (в ге­те­ро­фо­нии) фак­тур­ные функ­ции го­ло­сов (смотри Фак­ту­ра).

Вы­де­ля­ют Голосоведение с по­сто­ян­ным и пе­ремен­ным ко­ли­че­ст­вом го­ло­сов; яв­ное (ре­аль­ные го­ло­са) и скры­тое (из не­смеж­ных зву­ков ме­ло­дической ли­нии); в за­ви­си­мо­сти от ха­рак­те­ра дви­же­ния - пря­мое (дви­же­ние го­ло­сов в од­ном на­прав­ле­нии по вы­со­те), па­рал­лель­ное (пря­мое на од­ни и те же ин­тер­ва­лы, смотри Па­ралле­лизм ), про­ти­во­по­лож­ное (дви­же­ние в раз­ных на­прав­ле­ни­ях), кос­вен­ное (один из го­ло­сов не­под­ви­жен); стро­гое (с под­чи­не­ни­ем скач­ков плав­но­му, по­сту­пен­но­му дви­же­нию) и сво­бод­ное (осо­бен­но раз­вив­шее­ся в му­зы­ке XX века) - слож­ное ли­ней­ное со­под­чи­не­ние зву­ков че­рез скач­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)