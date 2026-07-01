ГОЛОСОВЕДЕНИЕ
ГОЛОСОВЕДЕНИЕ - движение совместно звучащих голосов, образующих музыкальную ткань.
В Голосоведении реализуются логически-смысловые связи звуков по высоте и во времени (им соответствует координация нотных знаков по вертикали и горизонтали). В нормах Голосоведения отражается стиль музыкально-исторической эпохи (например, вокально-полифоническое Голосоведение в хоровых сочинениях «строгого стиля» а капелла XVI века, инструментальное Голосоведение на аккордовой основе в классико-романтической музыке 2-й половины XVIII-XIX веков). Оно во многом определяется музыкальным складом (смотри Гомофония, Полифония), в зависимости от которого различаются или не различаются (в гетерофонии) фактурные функции голосов (смотри Фактура).
Выделяют Голосоведение с постоянным и переменным количеством голосов; явное (реальные голоса) и скрытое (из несмежных звуков мелодической линии); в зависимости от характера движения - прямое (движение голосов в одном направлении по высоте), параллельное (прямое на одни и те же интервалы, смотри Параллелизм), противоположное (движение в разных направлениях), косвенное (один из голосов неподвижен); строгое (с подчинением скачков плавному, поступенному движению) и свободное (особенно развившееся в музыке XX века) - сложное линейное соподчинение звуков через скачки.