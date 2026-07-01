ГОЛОСОВ ЛУКЬЯН ТИМОФЕЕВИЧ

ГОЛОСОВ ЛУКЬЯН ТИМОФЕЕВИЧ - русский государственный деятель и дипломат; думный дьяк (1667), дум­ный дво­ря­нин (1682).

Из се­мьи дья­ка. На­чал служ­бу по­дья­чим в 1640-х годах. В конце 1640-х - начале 1650-х годов со­чув­ст­во­вал иде­ям Ав­ва­ку­ма , И. Не­ро­но­ва и др.: в след­ст­вен­ном де­ле (1650) за­фик­си­ро­ва­но не­га­тив­ное от­но­ше­ние Голосова к при­гла­ше­нию Ф.М. Рти­ще­вым из Кие­ва Епи­фа­ния Сла­ви­нец­ко­го и Ар­се­ния Ко­рец­ко­го-Са­та­нов­ско­го, а так­же к же­ла­нию Рти­ще­ва ор­га­ни­зо­вать в Мо­ск­ве шко­лу с обу­че­ни­ем латинскому язы­ку. Дьяк Пат­ри­ар­ше­го раз­ряд­но­го при­ка­за (1653-1659, 1661-1663 годы), Ца­ри­цы­ной мас­тер­ской па­ла­ты (1660-1661 годы). С декабря 1662 года во­шёл в ко­мис­сию по де­лу пат­ри­ар­ха Ни­ко­на. В 1663-1670 годах слу­жил в По­соль­ском при­ка­зе, кон­флик­то­вал с воз­глав­ляв­шим (с 1667 года) внеш­не­по­ли­тическое ве­дом­ст­во А.Л. Ор­ди­ным-На­що­ки­ным . Гла­ва Ап­те­кар­ско­го при­ка­за (1669-1672 годы). Ез­дил с по­соль­ст­ва­ми в Речь По­спо­ли­ту в 1674-1675 годах (с боя­ри­ном князем Н.И. Одо­ев­ским) и в 1678-1679 годах (с боя­ри­ном И.В. Бу­тур­ли­ным). В декабре 1681 - феврале/мар­те 1682 годов воз­глав­лял По­соль­ский при­каз и под­ве­дом­ст­вен­ные ему при­ка­зы. В сентябре 1682 года ез­дил с гра­мо­та­ми от ца­рев­ны Со­фьи Алек­се­ев­ны к пат­ри­ар­ху Ио­а­ки­му и стрель­цам из Трои­це-Сер­гие­ва монастыря в Мо­ск­ву. Од­но­вре­мен­но с чи­ном дум­но­го дво­ря­ни­на по­лу­чил в конце 1682 года чин пе­чат­ни­ка. Ав­тор по­этических «Диа­ло­гов о пре­муд­ро­сти во­пло­ще­ния Сы­на Бо­жия» (1682), под­не­сён­ных им ца­рев­не Со­фье Алек­се­ев­не. По сви­де­тель­ст­ву иностранных пу­те­ше­ст­вен­ни­ков, Голосов был един­ст­вен­ным (не счи­тая Ор­ди­на-На­що­ки­на) из вы­со­ко­по­став­лен­ных русских чи­нов­ни­ков 1660-1670-х годов, кто знал ла­тынь.