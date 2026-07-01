ГОЛОСОВ ЛУКЬЯН ТИМОФЕЕВИЧ
ГОЛОСОВ ЛУКЬЯН ТИМОФЕЕВИЧ - русский государственный деятель и дипломат; думный дьяк (1667), думный дворянин (1682).
Из семьи дьяка. Начал службу подьячим в 1640-х годах. В конце 1640-х - начале 1650-х годов сочувствовал идеям Аввакума, И. Неронова и др.: в следственном деле (1650) зафиксировано негативное отношение Голосова к приглашению Ф.М. Ртищевым из Киева Епифания Славинецкого и Арсения Корецкого-Сатановского, а также к желанию Ртищева организовать в Москве школу с обучением латинскому языку. Дьяк Патриаршего разрядного приказа (1653-1659, 1661-1663 годы), Царицыной мастерской палаты (1660-1661 годы). С декабря 1662 года вошёл в комиссию по делу патриарха Никона. В 1663-1670 годах служил в Посольском приказе, конфликтовал с возглавлявшим (с 1667 года) внешнеполитическое ведомство А.Л. Ординым-Нащокиным. Глава Аптекарского приказа (1669-1672 годы). Ездил с посольствами в Речь Посполиту в 1674-1675 годах (с боярином князем Н.И. Одоевским) и в 1678-1679 годах (с боярином И.В. Бутурлиным). В декабре 1681 - феврале/марте 1682 годов возглавлял Посольский приказ и подведомственные ему приказы. В сентябре 1682 года ездил с грамотами от царевны Софьи Алексеевны к патриарху Иоакиму и стрельцам из Троице-Сергиева монастыря в Москву. Одновременно с чином думного дворянина получил в конце 1682 года чин печатника. Автор поэтических «Диалогов о премудрости воплощения Сына Божия» (1682), поднесённых им царевне Софье Алексеевне. По свидетельству иностранных путешественников, Голосов был единственным (не считая Ордина-Нащокина) из высокопоставленных русских чиновников 1660-1670-х годов, кто знал латынь.