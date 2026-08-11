«Голоса из России»

«Голоса` из Росси`и» — непериодические сборники статей и материалов, издававшиеся в 1856—1860 А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в Лондоне. Вышло 9 книжек. Инициатива издания принадлежала Б. Н. Чичерину и К. Д. Кавелину. Они передали Герцену ряд рукописей либеральных авторов, предложив опубликовать их отдельно от других герценовских изданий, так как не желали выступать под революционным знаменем «русского социализма». Герцен, видя в либералах попутчиков в борьбе со старым порядком в России, согласился на издание таких сборников в Вольной русской типографии. Большинство авторов «Г. из Р.» (Кавелин, Чичерин, Н. А. Мельгунов, А. М. Унковский, К. П. Победоносцев) выступало за постепенные реформы сверху: отмену крепостного права, введение свободы совести, смягчение цензурного гнета и прекращение административного произвола, не затрагивая при этом самодержавных прерогатив. Более радикальные авторы (Н. А. Серно-Соловьевич) выдвигали требование политических прав, наделение крестьян землей без выкупа, сохранение общинного владения как гарантии от пролетаризации. Крестьянская реформа 1861, удовлетворив либералов, демократами была воспринята как обман крестьян, поэтому их тактический альянс, выражением которого явились сборники «Г. из Р.», прекратился. Публ.: Голоса из России. Сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева. М., 1974—1975. Вып. 1—4 (факсимильное издание).