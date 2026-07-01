«Голос солдата»

«Го`лос солда`та» — название газет, выходивших в России в 1905—1907 и 1917. 1. Нелегальная газета большевиков Риги; выходила с 16 декабря 1905 по 21 марта 1907. Издано 28 номеров. Тираж до 5 тыс. экземпляров. 2. Нелегальная газета , орган Киевской военной организации Российской социал-демократической рабочей партии; выходила с марта по сентябрь 1906. Издано 8 номеров. Тираж 2 тыс. экземпляров. 3. Ежедневная газета , орган Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов, затем орган ЦИК Советов солдатских и рабочих депутатов 1-го созыва. Издавалась в Петрограде с 15 мая по 26 декабря 1917. Редакторы: А. М. Фишгендлер, А. А. Евреинов, М. А. Павлов, И. М. Коган. Отражала прежде всего позиции оборонцев в партиях меньшевиков (см. Меньшевизм) и эсеров (см. Социалисты-революционеры). Резко критиковала советскую власть. В связи с преследованиями со стороны большевиков (см. Большевизм) неоднократно переименовывалась. С 27 октября 1917 — «Солдатский голос», с 28 октября — «Искры», С 29 октября — «Солдатский крик», 5—9 ноября — «Мира. Хлеба. Свободы», 11—18 ноября — «За свободу», 22—24 ноября — «За свободу народа», с 26 ноября — «За свободу и право», 28 ноября — 3 декабря — «Революционный набат», 6—22 декабря — «Набат революции», с 24 декабря — «Голос революции». 26 декабря газета была окончательно закрыта. Издано 150 номеров. Лит.: Русская периодическая печать (1895 — октябрь 1917). М., 1957.