ГОЛОС ПРАВОСЛАВНОГО БЕЛОРУСА

ГОЛОС ПРАВОСЛАВНОГО БЕЛОРУСА (белорус. Голас Праваслаўнага беларуса) - общественно-церковный журнал.

Издавался в 1931-1932 годах в Вильно (на территории Польши ) на белорусском языке группой белорусских интеллигентов во главе с директором Виленской белорусской гимназии Р.К. Островским. Редактором-издателем был Н. Маркевич. Журнал планировалось выпускать ежемесячно, всего вышло 3 номера: в ноябре и декабре 1931 года и объединенный номер за январь-март 1932 года. Журнал был ориентирован на белорусскую православную интеллигенцию и духовенство края. Основной задачей редакция видела национальное и церковное возрождение Белоруссии , придание местной православной Церкви национальных черт, призывала объединить усилия духовенства и верующих. Значительное число материалов было посвящено текущим событиям в Виленском крае и в Белоруссии, православной общественности, проблеме «белорусизации» Церкви: «Цели и методы белорусизации» (1931. № 1); «К проблеме возрождения национальной Церкви в Беларуси» (1931. № 2) и др. Печатались статьи и по проблеме соборности и демократизации церковной жизни (О Соборе и соборности Православной Церкви в Польше // 1931. № 2). В первом номере была помещена обзорная статья «Белорусская Православная Церковь в прошлом».

Журнал не был связан с Польской Автокефальной Православной Церковью и критиковал отдельные стороны ее деятельности, выступал против Церковного белорусского православного комитета и его органа - журнала «Светач Беларусi»,- обвиняя его в пропаганде унии.

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