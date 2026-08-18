ГОЛОС ПЕВЧЕСКИЙ
ГОЛОС ПЕВЧЕСКИЙ - способность человека производить музыкальные звуки, петь с помощью голосового аппарата, а также сами эти звуки.
Различают Голос певческий бытовой («непоставленный») и профессиональный («поставленный», смотри Постановка голоса). Определяющие качества Голоса певческого - красота тембра, сила, способность долго выдерживать звук. Оперно-концертный голос должен быть хорошо слышимым в больших залах, т. е. обладать т. н. полётностью - качеством, зависящим от наличия в спектре Голоса певческого группы высоких обертонов (высокой певческой форманты). Округлость и мягкость звучания зависят от обертонов низкой части спектра. Высокая и низкая певческие форманты, а также вибрато обеспечивают красоту голоса. Сила Голоса певческого - особенно важное качество в оперном пении (требуется слышимость на фоне оркестрового сопровождения).
Детский Голос певческий отличается светлым («серебристым») тембром и к 13 годам достигает объёма в полторы октавы. В период мутации у мальчика голос понижается примерно на октаву, при этом нередко теряются его лучшие певческие свойства; чтобы избежать этого, в Италии XVII-XVIII веков прибегали к кастрации (с искусством кастратов связан расцвет «бравурного» стиля бельканто в итальянской опере XVIII века). Голос певческий взрослого человека от природы имеет несколько регистров. В мужском голосе выделяют грудной регистр в нижней части диапазона (отличается силой и насыщенностью звучания) и фальцетный - в верхней (менее ярок по тембру). В женском голосе различают: грудной регистр, головной - в верхней части диапазона (звучит светло, открыто) и центральный (головное и грудное звучание). Профессиональный Голос певческий должен иметь объём не менее 2 октав и звучать относительно ровно на всём протяжении диапазона. Это качество достигается с помощью развития смешанного звучания (т. н. микст).
Голос певческий классифицируют по тембру и высоте. В академическом сольном пении высокий женский голос - сопрано (самая высокая разновидность - колоратурное сопрано), средний - меццо-сопрано, низкий - контральто. Высокий мужской голос - тенор (изредка встречается сверхвысокий голос - мужской альт, или контратенор), средний - баритон, низкий - бас. В каждом типе более высокие и светлые по звучанию голоса носят название лирических, более низкие и густые - драматических (смотри также Амплуа). В 4-голосном смешанном хоре различают голоса женские и/или детские (сопрано, альты) и мужские (тенора, басы). Основной формой звуковеде́ния является связное пение, лежащее в основе кантилены. Умение петь в быстром движении зависит главным образом от выработанности колоратуры.
В теории музыки понятие голоса перенесено на составные элементы музыкальные фактуры. Характер движения голосов (и в вокальной, и в инструментальной музыке) определяет тот или иной тип голосоведения. В курсе гармонии дидактически-нормативным считается 4-голосие, где по аналогии с хором различают крайние (сопрано, бас) и средние (альт, тенор) голоса.
Смотри также Многоголосие, Одноголосие.
Дополнительная литература:
Tarneaud J., Seeman M. La voix et la parole. P., 1950;
Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной педагогики. 2-е изд. М., 1956;
Развитие детского голоса. М., 1963;
Морозов В. Тайны вокальной речи. Л., 1967.
Смотри также литературу при статье Пение.