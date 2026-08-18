ГОЛОС ПЕВЧЕСКИЙ

ГОЛОС ПЕВЧЕСКИЙ - способность человека производить музыкальные звуки, петь с помощью голосового аппарата, а также сами эти звуки.

Раз­ли­ча­ют Голос певческий бы­то­вой («не­по­став­лен­ный») и про­фес­сио­наль­ный («по­став­лен­ный», смотри По­ста­нов­ка го­ло­са). Оп­ре­де­ляю­щие ка­че­ст­ва Голоса певческого - кра­со­та тем­бра, си­ла, спо­соб­ность дол­го вы­дер­жи­вать звук. Опер­но-кон­церт­ный го­лос дол­жен быть хо­ро­шо слы­ши­мым в боль­ших за­лах, т. е. об­ла­дать т. н. по­лёт­но­стью - ка­че­ст­вом, за­ви­ся­щим от на­ли­чия в спек­тре Голоса певческого груп­пы вы­со­ких обер­то­нов (вы­со­кой пев­че­ской фор­ман­ты). Ок­руг­лость и мяг­кость зву­ча­ния за­ви­сят от обер­то­нов низ­кой час­ти спек­тра. Вы­со­кая и низ­кая пев­че­ские фор­ман­ты, а так­же виб­ра­то обес­пе­чи­ва­ют кра­со­ту го­ло­са. Си­ла Голоса певческого - осо­бен­но важ­ное ка­че­ст­во в опер­ном пе­нии (тре­бу­ет­ся слы­ши­мость на фо­не ор­ке­ст­ро­во­го со­про­во­ж­де­ния).

Дет­ский Голос певческий от­ли­ча­ет­ся свет­лым («се­реб­ри­стым») тем­бром и к 13 го­дам дос­ти­га­ет объ­ё­ма в пол­то­ры ок­та­вы. В пе­ри­од му­та­ции у маль­чи­ка го­лос по­ни­жа­ет­ся при­мер­но на ок­та­ву, при этом не­ред­ко те­ря­ют­ся его луч­шие пев­че­ские свой­ст­ва; что­бы из­бе­жать это­го, в Ита­лии XVII-XVIII веков при­бе­га­ли к ка­ст­ра­ции (с искусством ка­ст­ра­тов свя­зан рас­цвет «бра­вур­но­го» сти­ля бель­кан­то в итальянской опе­ре XVIII века). Голос певческий взрос­ло­го че­ло­ве­ка от при­ро­ды име­ет несколько ре­ги­ст­ров. В муж­ском го­ло­се вы­де­ля­ют груд­ной ре­гистр в ниж­ней час­ти диа­па­зо­на (от­ли­ча­ет­ся си­лой и на­сы­щен­но­стью зву­ча­ния) и фаль­цет­ный - в верх­ней (ме­нее ярок по тем­бру). В жен­ском го­ло­се раз­ли­ча­ют: груд­ной ре­гистр, го­лов­ной - в верх­ней час­ти диа­па­зо­на (зву­чит свет­ло, от­кры­то) и цен­траль­ный (го­лов­ное и груд­ное зву­ча­ние). Профессиональный Голос певческий дол­жен иметь объ­ём не ме­нее 2 ок­тав и зву­чать от­но­си­тель­но ров­но на всём про­тя­же­нии диа­па­зо­на. Это ка­че­ст­во дос­ти­га­ет­ся с по­мо­щью раз­ви­тия сме­шан­но­го зву­ча­ния (т. н. микст).

Голос певческий клас­си­фи­ци­ру­ют по тем­бру и вы­со­те. В ака­де­мическом соль­ном пе­нии вы­со­кий жен­ский го­лос - со­пра­но (са­мая вы­со­кая раз­но­вид­ность - ко­ло­ра­тур­ное со­пра­но), сред­ний - мец­цо-со­пра­но, низ­кий - кон­траль­то . Вы­со­кий муж­ской го­лос - те­нор (из­ред­ка встре­ча­ет­ся сверх­вы­со­кий го­лос - муж­ской альт, или кон­тра­те­нор), сред­ний - ба­ри­тон, низ­кий - бас. В ка­ж­дом ти­пе бо­лее вы­со­кие и свет­лые по зву­ча­нию го­ло­са но­сят название ли­ри­че­ских, бо­лее низ­кие и гус­тые - дра­ма­ти­че­ских (смотри так­же Ам­п­луа). В 4-го­лос­ном сме­шан­ном хо­ре раз­ли­ча­ют го­ло­са жен­ские и/или дет­ские (со­пра­но, аль­ты) и муж­ские (те­но­ра, ба­сы). Основной фор­мой зву­ко­веде́ния яв­ля­ет­ся связ­ное пе­ние, ле­жа­щее в ос­но­ве кан­ти­ле­ны. Уме­ние петь в бы­ст­ром дви­же­нии за­ви­сит главным образом от вы­ра­бо­тан­но­сти ко­ло­ра­ту­ры.

В тео­рии му­зы­ки по­ня­тие го­ло­са пе­ре­не­се­но на со­став­ные эле­мен­ты музыкальные фак­ту­ры. Ха­рак­тер дви­же­ния го­ло­сов (и в во­каль­ной, и в ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке) оп­ре­де­ля­ет тот или иной тип го­ло­со­ве­де­ния. В кур­се гар­мо­нии ди­дак­ти­че­ски-нор­ма­тив­ным счи­та­ет­ся 4-го­ло­сие, где по ана­ло­гии с хо­ром раз­ли­ча­ют край­ние (со­пра­но, бас) и сред­ние (альт, те­нор) го­ло­са.

Смотри так­же Мно­го­го­ло­сие , Од­но­го­ло­сие.

Дополнительная литература:

Tarneaud J., Seeman M. La voix et la parole. P., 1950;

Ба­га­ду­ров В.А. Очер­ки по ис­то­рии во­каль­ной пе­да­го­ги­ки. 2-е изд. М., 1956;

Раз­ви­тие дет­ско­го го­ло­са. М., 1963;

Мо­ро­зов В. Тай­ны во­каль­ной ре­чи. Л., 1967.

Смотри так­же литературу при статье Пе­ние .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)