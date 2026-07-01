ГОЛОС МОСКВЫ

ГОЛОС МОСКВЫ - российская ежедневная газета, орган политической партии «Союз 17 октября».

Вы­хо­ди­ла в Мо­ск­ве в 1906/1907-1915 годах. Пер­во­на­чаль­но из­да­ва­лась А.И. Гуч­ко­вым (он же ре­дак­тор га­зе­ты до середины 1907 года), с 1907 года - Московским товариществом для из­да­ния книг и га­зет (круп­ные пай­щи­ки - Кно­пы, Кон­ши­ны), с 1913 года - Московским изда­тель­ским товариществом (Кно­пы). Ти­раж дос­ти­гал 30 тысяч экземпляров. С га­зе­той со­труд­ни­ча­ли Н.С. Ав­да­ков, А.В. Боб­ри­щев-Пуш­кин, Н.С. Вол­кон­ский, В.А. Ги­ля­ров­ский , В.И. Ге­рье, Ф.Н. Пле­ва­ко и др. Пуб­ли­ко­ва­лись ста­тьи по внут­ри- и внеш­не­по­ли­тическим во­про­сам, про­бле­мам городского хо­зяй­ст­ва, ма­те­риа­лы пар­тий­ных съез­дов и кон­фе­рен­ций, за­яв­ле­ния ли­де­ров «Сою­за», от­чё­ты о за­се­да­ни­ях его ЦК. Вы­пуск га­зе­ты пре­кра­щён в свя­зи с фак­тическим рас­па­дом «Сою­за».

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