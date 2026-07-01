ГОЛОС МОСКВЫ
ГОЛОС МОСКВЫ - российская ежедневная газета, орган политической партии «Союз 17 октября».
Выходила в Москве в 1906/1907-1915 годах. Первоначально издавалась А.И. Гучковым (он же редактор газеты до середины 1907 года), с 1907 года - Московским товариществом для издания книг и газет (крупные пайщики - Кнопы, Коншины), с 1913 года - Московским издательским товариществом (Кнопы). Тираж достигал 30 тысяч экземпляров. С газетой сотрудничали Н.С. Авдаков, А.В. Бобрищев-Пушкин, Н.С. Волконский, В.А. Гиляровский, В.И. Герье, Ф.Н. Плевако и др. Публиковались статьи по внутри- и внешнеполитическим вопросам, проблемам городского хозяйства, материалы партийных съездов и конференций, заявления лидеров «Союза», отчёты о заседаниях его ЦК. Выпуск газеты прекращён в связи с фактическим распадом «Союза».