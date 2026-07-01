ГОЛОС МИНУВШЕГО
ГОЛОС МИНУВШЕГО - российский исторический и историко-литературный журнал.
Издавался в Москве в 1913-1923 годах кооперативным товариществом «Задруга». В 1913-1916 годах выпускался ежемесячно, в 1917-1918 годах - 4 раза в год, в 1919-1923 годах вышло 8 книг (всего - 64 книги). Инициатор издания и редактор - С.П. Мельгунов, соредакторы: в 1913-1916 годах - В.И. Семевский, в 1913-1914 годах - А.К. Дживелегов и П.Н. Сакулин. Журнал был провозглашён «беспартийным» органом (в нём имели возможность публиковаться историки-марксисты П.М. Керженцев, М.Н. Покровский, Ю.М. Стеклов и др.), однако в целом имел либерально-народническую направленность. Помещал исследования (В.Е. Евгеньева-Максимова, В.В. Каллаша, А.А. Кизеветтера, П.Е. Щёголева и мн. др.) по истории движения декабристов, общественной мысли 1830-1850-х годов, народничества, а также (после Февральской революции 1917 года) работы о революционном движении начала XX века. В «Голосе минувшего» впервые опубликованы воспоминания многих декабристов и российских революционеров (М.И. Муравьёва-Апостола, А.В. Поджио, Е.И. Якушкина, В.В. Берви-Флеровского и др.), письма русских писателей, историков и военных деятелей (Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, А.П. Ермолова, В.А. Жуковского, Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого и др.). В «Голосе минувшего» уделялось также внимание вопросам всеобщей истории и литературоведения, археологии и искусства, помещались обзоры российских и зарубежных журналов.
«Голос минувшего» прекратил существование вскоре после высылки в 1922 году Мельгунова и части сотрудников «Задруги» из СССР. Непосредственным продолжением «Голоса минувшего» стали выпускавшиеся Мельгуновым исторические сборники «На чужой стороне» (№ 1-13, 1923-1925 годы; соредакторы Е.А. Ляцкий и В.А. Мякотин) и журнал «Голос минувшего на чужой стороне» (№ 1-6, 1926-1928 годы; соредакторы Мякотин и Т.И. Полнер).