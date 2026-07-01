ГОЛОС МИНУВШЕГО

ГОЛОС МИНУВШЕГО - российский исторический и историко-литературный журнал.

Из­да­вал­ся в Мо­ск­ве в 1913-1923 годах коо­пе­ра­тив­ным товариществом «За­дру­га». В 1913-1916 годах вы­пус­кал­ся еже­ме­сяч­но, в 1917-1918 годах - 4 раза в год, в 1919-1923 годах вы­шло 8 книг (все­го - 64 кни­ги). Ини­циа­тор из­да­ния и ре­дак­тор - С.П. Мель­гу­нов , со­ре­дак­то­ры: в 1913-1916 годах - В.И. Се­мев­ский, в 1913-1914 годах - А.К. Джи­ве­ле­гов и П.Н. Са­ку­лин. Жур­нал был про­воз­гла­шён «бес­пар­тий­ным» ор­га­ном (в нём име­ли воз­мож­ность пуб­ли­ко­вать­ся ис­то­ри­ки-мар­ксис­ты П.М. Кер­жен­цев, М.Н. По­кров­ский, Ю.М. Стек­лов и др.), од­на­ко в це­лом имел ли­бе­раль­но-на­род­ническую на­прав­лен­ность. По­ме­щал ис­сле­до­ва­ния (В.Е. Ев­гень­е­ва-Мак­си­мо­ва, В.В. Кал­ла­ша, А.А. Ки­зе­вет­те­ра, П.Е. Щё­го­ле­ва и мн. др.) по ис­то­рии дви­же­ния де­каб­ри­стов, об­щественной мыс­ли 1830-1850-х годов, на­род­ни­че­ст­ва, а так­же (по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года) ра­бо­ты о ре­во­люционном дви­же­нии начала XX века. В «Голосе минувшего» впер­вые опуб­ли­ко­ва­ны вос­по­ми­на­ния многих де­каб­ри­стов и российских ре­во­лю­цио­не­ров (М.И. Му­равь­ё­ва-Апо­сто­ла, А.В. Под­жио, Е.И. Якуш­ки­на, В.В. Бер­ви-Фле­ров­ско­го и др.), пись­ма русских пи­са­те­лей, ис­то­ри­ков и во­енных дея­телей (Н.В. Го­го­ля, И.А. Гон­ча­ро­ва, Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, А.П. Ер­мо­ло­ва, В.А. Жу­ков­ско­го, Н.М. Ка­рам­зи­на, В.О. Клю­чев­ско­го, Н.С. Лес­ко­ва , Л.Н. Тол­сто­го и др.). В «Голосе минувшего» уде­ля­лось так­же вни­ма­ние во­про­сам все­об­щей ис­то­рии и ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния, ар­хео­ло­гии и ис­кус­ст­ва, по­ме­ща­лись об­зо­ры российских и за­ру­беж­ных жур­на­лов.

«Голос минувшего» пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние вско­ре по­сле вы­сыл­ки в 1922 году Мель­гу­но­ва и час­ти со­труд­ни­ков «За­дру­ги» из СССР. Не­по­сред­ст­вен­ным про­дол­же­ни­ем «Голоса минувшего» ста­ли вы­пус­кав­шие­ся Мель­гу­но­вым ис­то­рические сборники «На чу­жой сто­ро­не» (№ 1-13, 1923-1925 годы; со­ре­дак­то­ры Е.А. Ляц­кий и В.А. Мя­ко­тин) и журнал «Го­лос ми­нув­ше­го на чу­жой сто­ро­не» (№ 1-6, 1926-1928 годы; со­ре­дак­то­ры Мя­ко­тин и Т.И. Пол­нер).

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