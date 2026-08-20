ГОЛОС АМЕРИКИ

ГОЛОС АМЕРИКИ - иновещательная радиостанция правительства США.

Фи­нан­си­ру­ет­ся Кон­грес­сом США, главный офис на­хо­дит­ся в Ва­шинг­то­не. Ве­ща­ние ве­дёт на 44 язы­ках (2006). Объ­ём транс­ля­ций но­вост­ных и ин­фор­ма­ци­он­но-ана­ли­тических пе­ре­дач, про­грамм по куль­ту­ре и пр. со­став­ля­ет свыше 1 тысячи часов в не­де­лю (2006).

Идея соз­да­ния ра­дио­стан­ции, ве­щаю­щей на другие стра­ны, ро­ди­лась в ок­ру­же­нии пре­зи­ден­та Ф.Д. Руз­вель­та по­сле на­ча­ла Вто­рой ми­ро­вой вой­ны 1939-1945 годов. В 1941 году пра­ви­тель­ст­во США соз­да­ло Ме­ж­ду­народную ин­фор­мационную служ­бу, а за­тем под эги­дой Во­ен­но-ин­фор­ма­ци­он­но­го бю­ро (Office of War Information) - ра­дио­стан­цию «Голос Америки». Её пер­вая пе­ре­да­ча вы­шла в эфир на ко­рот­ких вол­нах 24.2.1942 года. Ве­ща­ние «Голоса Америки» бы­ло на­прав­ле­но на Гер­ма­нию и ок­ку­пи­ро­ван­ные ею стра­ны Ев­ро­пы, а так­же на Северную Аф­ри­ку и пре­сле­до­ва­ло цель про­ти­во­дей­ст­во­вать германской во­енной про­па­ган­де. По окон­ча­нии 2-й ми­ро­вой вой­ны «Голос Америки» еже­не­дель­но транс­ли­ро­вал 3200 про­грамм на 40 язы­ках. С на­ча­лом «хо­лод­ной вой­ны» главными объ­ек­та­ми ве­ща­ния «Голоса Америки» ста­ли СССР и со­циа­ли­стические стра­ны; ве­ща­ние на СССР с 17.2.1947 года. С на­ча­лом Ко­рей­ской вой­ны 1950-1953 годов бы­ло уве­ли­че­но чис­ло язы­ков ве­ща­ния, рас­ши­ре­на тех­ническая ба­за ра­дио­стан­ции. С 1953 года «Голос Америки» ра­бо­тал под эги­дой Ин­фор­мационного агент­ст­ва США (USIA). В 1970-х годах ве­ща­ние осу­ще­ст­вля­лось на 38 язы­ках около 850 часов в не­де­лю че­рез 109 пе­ре­дат­чи­ков, из ко­то­рых 68 на­хо­ди­лись за ру­бе­жом [са­мые мощ­ные ретранс­ляционные цен­тры бы­ли рас­по­ло­же­ны в Ве­ли­ко­бри­та­нии , ФРГ, Гре­ции, Ма­рок­ко, Ли­бе­рии, Таи­лан­де, Южном Вьет­на­ме, на Цей­ло­не, Фи­лип­пи­нах и острове Оки­на­ва (Япо­ния)].

С сернедины 1980-х годов «Голос Америки» на­чал транс­ли­ро­вать так­же те­ле­ви­зи­он­ные про­грам­мы, в ча­ст­но­сти специальную про­грам­му для Ку­бы - «Radio and TV Marti». По­сле ли­к­ви­да­ции в 1999 году USIA и пе­ре­да­чи его функ­ций Го­су­дар­ст­вен­но­му де­пар­та­мен­ту США управ­ле­ние «Голосом Америки» пе­ре­шло к Со­ве­ту управ­ляю­щих ве­ща­ни­ем (Broad­casting Board of Governors). С 1.11.2000 года «Голос Америки» ве­дёт круг­ло­су­точ­ное ве­ща­ние в Ин­тер­не­те. С начала 2000-х годов умень­шен объ­ём ве­ща­ния на Рос­сию (3 ч в су­тки и по­лу­ча­со­вая про­грам­ма те­ле­но­во­стей на русском языке; 2006), со­кра­ще­ны албанская, бос­ний­ская, ма­кедонская, сербская ре­дак­ции. За счёт это­го уве­ли­че­но ве­ща­ние на стра­ны Ближ­не­го Вос­то­ка, Иран, Аф­га­ни­стан и го­су­дар­ст­ва Аф­рики. На арабские стра­ны «Голос Америки» транс­ли­ру­ет свои про­грам­мы как «Radio Sa­wa», на Иран (в со­труд­ни­че­ст­ве с ра­дио «Сво­бо­да - Сво­бод­ная Ев­ро­па») - как «Radio Farda».

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