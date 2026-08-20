ГОЛОС АМЕРИКИ
ГОЛОС АМЕРИКИ - иновещательная радиостанция правительства США.
Финансируется Конгрессом США, главный офис находится в Вашингтоне. Вещание ведёт на 44 языках (2006). Объём трансляций новостных и информационно-аналитических передач, программ по культуре и пр. составляет свыше 1 тысячи часов в неделю (2006).
Идея создания радиостанции, вещающей на другие страны, родилась в окружении президента Ф.Д. Рузвельта после начала Второй мировой войны 1939-1945 годов. В 1941 году правительство США создало Международную информационную службу, а затем под эгидой Военно-информационного бюро (Office of War Information) - радиостанцию «Голос Америки». Её первая передача вышла в эфир на коротких волнах 24.2.1942 года. Вещание «Голоса Америки» было направлено на Германию и оккупированные ею страны Европы, а также на Северную Африку и преследовало цель противодействовать германской военной пропаганде. По окончании 2-й мировой войны «Голос Америки» еженедельно транслировал 3200 программ на 40 языках. С началом «холодной войны» главными объектами вещания «Голоса Америки» стали СССР и социалистические страны; вещание на СССР с 17.2.1947 года. С началом Корейской войны 1950-1953 годов было увеличено число языков вещания, расширена техническая база радиостанции. С 1953 года «Голос Америки» работал под эгидой Информационного агентства США (USIA). В 1970-х годах вещание осуществлялось на 38 языках около 850 часов в неделю через 109 передатчиков, из которых 68 находились за рубежом [самые мощные ретрансляционные центры были расположены в Великобритании, ФРГ, Греции, Марокко, Либерии, Таиланде, Южном Вьетнаме, на Цейлоне, Филиппинах и острове Окинава (Япония)].
С сернедины 1980-х годов «Голос Америки» начал транслировать также телевизионные программы, в частности специальную программу для Кубы - «Radio and TV Marti». После ликвидации в 1999 году USIA и передачи его функций Государственному департаменту США управление «Голосом Америки» перешло к Совету управляющих вещанием (Broadcasting Board of Governors). С 1.11.2000 года «Голос Америки» ведёт круглосуточное вещание в Интернете. С начала 2000-х годов уменьшен объём вещания на Россию (3 ч в сутки и получасовая программа теленовостей на русском языке; 2006), сокращены албанская, боснийская, македонская, сербская редакции. За счёт этого увеличено вещание на страны Ближнего Востока, Иран, Афганистан и государства Африки. На арабские страны «Голос Америки» транслирует свои программы как «Radio Sawa», на Иран (в сотрудничестве с радио «Свобода - Свободная Европа») - как «Radio Farda».