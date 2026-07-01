«Голос»

«Го`лос» — ежедневная политическая и литературная газета , выходила с января 1863 по февраль 1883. Издатель-редактор А. А. Краевский, с 1871 — он же и В. А. Бильбасов. Тираж в 1865 — 4,9 тыс. экземпляров, в начале ­1880-х — 25 тыс. В программной статье первого номера издатели заявили, что они сторонники «деятельной реформы», но «не желают скачков и бесполезной ломки». Газета выступала с позиций умеренного либерализма, в 1860-е фактически являлась официозом. На политическое направление «Г.» большое влияние оказывали министр внутренних дел П. А. Валуев, министр народного просвещения А. В. Головнин. В 1863—1865 издание получало субсидию от Министерства народного просвещения. Среди ведущих сотрудников — Н. В. Альбертини, А. Д. Градовский, В. П. Безобразов, П. Д. Боборыкин, Е. Л. Марков. С усилением консервативных тенденций в правительстве в 1870-х и особенно с воцарением императора Александра III газета регулярно подвергалась цензурным нападкам (с 1871 по 1883 получила 15 предупреждений и 6 раз приостанавливалась). Когда в феврале 1883 газета была в очередной раз приостановлена, получив дозволение выходить только после предварительной цензуры, Краевский решил прекратить издание. Лит.: Лемке М. К. Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов. СПб., 1904; Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати. 60—70-е годы XIX века. Л., 1989.