ГОЛОС
ГОЛОС - российская ежедневная газета, выходившая в 1863-1884 годах в Санкт-Петербурге.
Издатель-редактор - А.А. Краевский, с 1871 года фактический редактор - историк В.А. Бильбасов. Создана по инициативе министра народного просвещения А.В. Головнина и при содействии министра финансов М.Х. Рейтерна. Программа «Голоса» заключалась в том, чтобы «оказывать поддержку правительству в его преобразовательной деятельности». До 1866 года газета негласно получала от правительства 12 тысяч рублей «на расходы по составлению статей по части финансов и народного просвещения» (лишена субсидии по требованию министра внутренних дел П.А. Валуева после отставки Головнина). Однако и в дальнейшем «Голос» сохранял связь с представителями «либеральных бюрократов» (многие из них - иногда под псевдонимами - являлись авторами статей в газете), благодаря чему имел репутацию хорошо информированного в вопросах внутренней и внешней политики издания.
«Голос» выступал за свободу торговли, развитие реального образования, поддержку борьбы славянских народов за освобождение от турецкого господства (в России и за рубежом «Голос» рассматривался как «официоз» МИД России). В отличие от других либеральных изданий, газета крайне резко осуждала деятельность народнических организаций; систематически публиковала материалы о крупнейших судебных процессах над революционерами. В 1870-х годах стала одной из влиятельнейших российских газет (тираж в 1877 году - 22 тысячи экземпляров). Среди постоянных сотрудников газеты - В.П. Безобразов, Н.Х. Бунге, А.И. Васильчиков, И.В. Вернадский, А.Д. Градовский, Г.К. Градовский, Н.П. Колюпанов, Н.А. Корф, В.И. Ламанский, В.А. Татаринов, Ю.Э. Янсон. Либеральная общественно-политическая направленность «Голоса» вызывала частые цензурные взыскания (за «вредное направление», представление «в ложном свете намерений правительства» и др.) в виде приостановки выпуска газеты (в целом на срок 19 месяцев), запрещения её розничной продажи (свыше 29 месяцев) и публикации в ней частных объявлений (3 месяцев). В связи с тем что «Голос» после очередной приостановки должен был подвергаться предварительной цензуре (согласно Временным правилам о печати 1882 года), при которой трудно было выпускать газету ежедневно, Краевский в 1883 году передал право собственности на газету сотрудникам редакции, однако её коллектив вскоре прекратил издание «Голоса» (в 1884 году вышел один номер).