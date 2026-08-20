ГОЛОС

ГОЛОС - российская ежедневная газета, выходившая в 1863-1884 годах в Санкт-Петербурге.

Из­да­тель-ре­дак­тор - А.А. Кра­ев­ский , с 1871 года фак­тический ре­дак­тор - ис­то­рик В.А. Биль­ба­сов. Соз­да­на по ини­циа­ти­ве министра народного про­све­ще­ния А.В. Го­лов­ни­на и при со­дей­ст­вии министра фи­нан­сов М.Х. Рей­тер­на. Про­грам­ма «Голоса» за­клю­ча­лась в том, что­бы «ока­зы­вать под­держ­ку пра­ви­тель­ст­ву в его пре­об­ра­зо­ва­тель­ной дея­тель­но­сти». До 1866 года га­зе­та не­глас­но по­лу­ча­ла от пра­ви­тель­ст­ва 12 тысяч рублей «на рас­хо­ды по со­став­ле­нию ста­тей по час­ти фи­нан­сов и на­род­но­го про­све­ще­ния» (ли­ше­на суб­си­дии по тре­бо­ва­нию министра внутренних дел П.А. Ва­луе­ва по­сле от­став­ки Го­лов­ни­на). Од­на­ко и в даль­ней­шем «Голос» со­хра­нял связь с пред­ста­ви­те­ля­ми «ли­бе­раль­ных бю­ро­кра­тов» (мно­гие из них - ино­гда под псев­до­ни­ма­ми - яв­ля­лись ав­то­ра­ми ста­тей в га­зе­те), бла­го­да­ря че­му имел ре­пу­та­цию хо­ро­шо ин­форми­ро­ван­но­го в во­про­сах внутренней и внеш­ней по­ли­ти­ки из­да­ния.

«Голос» вы­сту­пал за сво­бо­ду тор­гов­ли, раз­ви­тие ре­аль­но­го об­ра­зо­ва­ния, под­держ­ку борь­бы славянских на­ро­дов за ос­во­бо­ж­де­ние от турецкого гос­под­ства (в Рос­сии и за ру­бе­жом «Голос» рас­смат­ривал­ся как «офи­ци­оз» МИД Рос­сии). В от­ли­чие от других ли­бе­раль­ных из­да­ний, га­зе­та край­не рез­ко осу­ж­да­ла дея­тель­ность на­род­нических ор­га­ни­за­ций; сис­те­ма­ти­че­ски пуб­ли­ко­ва­ла ма­те­риа­лы о круп­ней­ших су­деб­ных про­цес­сах над ре­во­лю­цио­не­ра­ми. В 1870-х годах ста­ла од­ной из влия­тель­ней­ших российских га­зет (ти­раж в 1877 году - 22 тысячи экземпляров). Сре­ди по­сто­ян­ных со­труд­ни­ков га­зе­ты - В.П. Без­обра­зов, Н.Х. Бун­ге, А.И. Ва­силь­чи­ков, И.В. Вер­над­ский, А.Д. Гра­дов­ский, Г.К. Гра­дов­ский, Н.П. Ко­лю­па­нов, Н.А. Корф, В.И. Ла­ман­ский, В.А. Та­та­ри­нов, Ю.Э. Ян­сон. Ли­бе­раль­ная об­ще­ст­вен­но-по­ли­тическая на­прав­лен­ность «Голоса» вы­зы­ва­ла час­тые цен­зур­ные взы­ска­ния (за «вред­ное на­прав­ле­ние», пред­став­ле­ние «в лож­ном све­те на­ме­ре­ний пра­ви­тель­ст­ва» и др.) в ви­де при­ос­та­нов­ки вы­пус­ка га­зе­ты (в це­лом на срок 19 месяцев), за­пре­ще­ния её роз­нич­ной про­да­жи (свыше 29 месяцев) и пуб­ли­ка­ции в ней ча­ст­ных объ­яв­ле­ний (3 месяцев). В свя­зи с тем что «Голос» по­сле оче­ред­ной при­ос­та­нов­ки дол­жен был под­вер­гать­ся пред­ва­ри­тель­ной цен­зу­ре (со­глас­но Вре­мен­ным пра­ви­лам о пе­чати 1882 года), при ко­то­рой труд­но бы­ло вы­пус­кать га­зе­ту еже­днев­но, Кра­ев­ский в 1883 году пе­ре­дал пра­во соб­ст­вен­но­сти на га­зе­ту со­труд­ни­кам ре­дак­ции, од­на­ко её кол­лек­тив вско­ре пре­кра­тил из­да­ние «Голоса» (в 1884 году вы­шел один но­мер).

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