ГОЛОД В СССР 1932-1933 ГГ.

Голод, вызванный форсированной индустриализацией и коллективизацией в период Первой пятилетки . Для выполнения её напряженных планов срочно требовались продовольственные ресурсы как для обеспечения строителей заводов и фабрик, так и для экспорта. Коллективизация облегчала изъятие хлеба государством, но снижала стимулы к труду. В 1928-1932 гг. произошло снижение урожайности с 8 ц. с га в 1928 г. до 7 в 1932 г. (валовой сбор зерна упал с 733 млн. ц. до 699 млн. ц.). В 1932 г. заготовки были снижены в сравнении с 1931 г. всего на 13% и составили 1181,8 млн. пудов. Зато в 1933 г. заготовки резко выросли до 1444,5 млн. пудов. Государственные и колхозные структуры безжалостно изымали у крестьян хлеб в соответствии с нормами, превышавшими возможности значительной части крестьян. Не осталось семян ни для питания крестьян, ни для посева. Это вызвало голод в ряде регионов страны. Особенно тяжело пострадала Украина, Казахстан и южные области России. От голода и сопровождавших его болезней умерло несколько миллионов человек. Но об этой трагедии почти не было известно в городах - они снабжались лучше, а крестьянам запрещалось покидать голодающие районы. Только по завершении пятилетки в голодающие районы была направлена продовольственная помощь. Тяжелое продовольственное положение на границ голода сохранялось в советской деревне до 50-х гг.

Источники:

Голод в СССР. 1930-1934 гг. М., 2009; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927—1939. Т.1-4. М., 1999-2002

Автор статьи: Шубин А.В.