Голод в СССР 1932‒1933

Го`лод в СССР 1932—1933 — голод в период Первой пятилетки . Был вызван тем, что для выполнения планов индустриализации требовались продовольственные ресурсы, превышавшие возможности крестьянского хозяйства. Хлеб и другое продовольствие требовалось для обеспечения растущего городского населения и для экспорта. Ситуацию усугубила коллективизация , которая облегчала изъятие хлеба государством, но снижала стимулы к труду и на время дезорганизовала работу крестьян. В 1928—1932 произошло снижение урожайности с 8 ц с 1 га (1928) до 7 в 1932 (валовой сбор зерна упал с 733 млн ц до 699 млн). В 1932 заготовки были снижены в сравнении с 1931 всего на 13 % и составили 1181,8 млн пудов. Зато в 1933 заготовки резко выросли до 1444,5 млн пудов. Государственные и колхозные структуры изымали у крестьян хлеб по нормам, превышавшим возможности значительной части крестьян. Это вызвало голод в ряде регионов страны. Особенно тяжело пострадали Украина, Казахстан и южные области России. От голода и сопровождавших его болезней умерло несколько миллионов человек. Крестьянам запрещалось покидать голодающие районы. Только по завершении пятилетки туда была направлена продовольственная помощь. Тяжелое продовольственное положение на грани голода сохранялось в советской деревне до 1950-х (в 1946—1947 вновь разразился настоящий голод). Лит.: Голод в СССР. 1930—1934 гг. М., 2009; Голод 1932—1933 рокiв в Украiнi. Киïв, 2003; Голотик С. И., Минаев В. В. Население и власть. Очерки демографической истории СССР 1930-х гг. М., 2004; Кондрашин В. В. Голод 1932—1933 годов: трагедия российской деревни. М., 2008; Население России в ХХ веке. Исторические очерки. Т. 1—3. М., 2000-2006; Осокина Е. За фасадом «сталинского изобилия». М., 1998; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание . 1927—1939. Т. 1—4. М., 1999—2002; Шубин А. В. Великая депрессия и будущее России М., 2009.