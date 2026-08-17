ГОЛЛИВУД (англ. Hollywood)

(англ. Hollywood, holly – падуб, wood – лес).

С начала ХХ в., когда пионеры кинематографа нашли в Южной Калифорнии идеальное сочетание мягкого климата, солнечной погоды, разнообразия ландшафтов и обширного рынка рабочей силы, и возможность избежать судебных преследований со стороны компании Эдиссона «МППК», заявившей свои права на все фильмы, снятые с помощью его аппаратуры. Так во всём мире сложился образ Голливуда как столицы американской киноиндустрии.

В 1908 г. в Голливуде были завершены съёмки одного из первых игровых фильмов «Граф Монте Кристо». В 1911 г. павильон на Бульваре Сансет стал первой голливудской студией «Нестор». А уже вскоре около 20 компаний стали снимать там свои фильмы. Формирование национальной киноиндустрии, в которую вошли студии «Юниверсал», «Парамаунт», «ХХ век – Фокс», РКО, «Метро-Голдвин-Майер», «Коламбия», «Юнайтед Артистс» продолжалось на протяжении многих лет и в основном завершилось к сер. 1920-х гг.

В то же время начала складываться система кинозвёзд, являющаяся осн. фактором продвижения фильма на рынке. В разное время в ранге звёзд побывали: М.Пикфорд, Л.Гиш, П. Негри, Г. Гарбо, М. Дитрих, Р.Валентино, К. Гейбл, Г. Купер, Х.Богарт и др.

Среди режиссеров известность приобрёл Д.У.Гриффит, которого называли «отцом кино», он поставил около 500 фильмов (в историю вошли «Рождение нации»(1913), «Нетерпимость» (1916), «Сломанные побеги» (1919)). Видной фигурой в те годы считался продюсер и режиссер С. Де Милл с его монументальными постановками «Десять заповедей», 1923; «Царь царей», 1927; «Клеопатра», 1934. В 1920-е популярность получили комедии с участием Г. Ллойда («Наконец в безопасности», 1923), Б. Китона («Генерал», 1926), особой любовью пользовались ф. Ч. Чаплина («Малыш», 1922; «Пиллигрим», 1923; «Золотая лихорадка», 1925; «Цирк», 1928; «Огни большого города», 1931). 16 мая 1929 г. прошла первая церемония вручения премии «Оскар» за лучшие кинематографические работы, со временем ставшая самой престижной наградой.

В 1929 г. в США разразился финансовый кризис. Из-за Великой депрессии и введения в 1933 г. кодекса Хейса (добровольного обязательства кинематографистов следовать определенным цензурным правилам) американская киноиндустрия начала приходить в упадок, который был все же преодолен к концу 30-х гг.

К середине 1940-х гг. Голливуд достиг своего расцвета (в 1946 г. вышло 400 фильмов). Окончательно определились основные жанры голливудской продукции: вестерн, гангстерский фильм, эксцентрическая комедия, мюзикл, историческая эпопея, психологическая драма, судебный фильм. Такие фильмы, как вестерн «Дилижанс», 1939, Д. Форда, эпопея «Унесенные ветром»,1939, В. Флеминга, мюзикл «Встретимся в Сент-Луисе», 1944, В. Минелли и детектив «Мальтийский сокол», 1941, Д. Хьюстона завоевывали мировые экраны. Однако ситуация резко ухудшилась в конце 40-х в связи с решением Верховного суда 5 мая 1948 утвердить т.н. «антитрестовский закон», разделяющий производство и прокат фильмов, а также широким распространением телевидения. Ведущие студии были вынуждены заниматься производством телесериалов и сдавать свои площади различным ток-шоу. Тем не менее в кино продолжали плодотворно работать такие мастера, как Б.Уайлдер, А. Хичкок, Дж. Форд, Дж. Хоукс.

В конце 1960-х появилось новое поколение, позже получившее название «нового Голливуда»: П.Богданович, Ф.Ф. Копола, Б. Де Палма, Дж. Лукас, М. Скорсезе, С. Спилберг и др. Для съемок конкретного фильма они основывали свои небольшие компании, чтобы потом продать прокатные права голливудским «гигантам».

В середине 1980-х гг. в кино пришли компьютерные технологии, изменившие привычный облик Голливуда и стимулировавшие производство фильмов с большим количеством спецэффектов.

Исключительные историч. особенности и экономич. база развития кинодеятельности в США, комфортные условия для съёмок, постоянно совершенствующаяся технич. база привлекают в Голливуд зарубежных кинематографистов, обеспечивая постоянный приток новых кадров.

Авторы статьи: Г.В. Краснова , А.Н. Дорошевич , Т.Н. Ветрова