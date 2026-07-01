ГОЛЛАР ВАЦЛАВ
ГОЛЛАР ВАЦЛАВ - Холлар Вацлав, чешский и английский гравёр и рисовальщик.
Возможно, обучался у Э. Заделера в Праге. В раннем творчестве заметно влияние немецкой гравюры (портрет А. Дюрера, 1625; виды окрестностей Праги, 1626). Создавал свои произведения в Штутгарте (1628), Страсбурге (до 1632 года), в мастерской М. Мериана во Франкфурте-на-Майне (1631-1632 годы), Кёльне (до 1636 года). В 1636 году сопровождал графа Т.Х. Арундела в его дипломатической миссии ко двору императора Фердинанда II в Линце; работал под его покровительством в Лондоне (1636-1644 годы и с 1652 года). В 1644-1652 годах жил в Антверпене; испытал влияние голландских и фламандских пейзажистов. Автор тонких по манере офортов с панорамами Майнца (1632), Праги (1636; издан в 1649 году), Лондона («История собора Святого Павла», 1658, и др.), Виндзорского замка, других городов (виды Танжера, 1668), портретов («Портрет графа Арундела на коне», 1639). Исполнил также иллюстрации к «Илиаде» Гомера и «Басням» Эзопа (1665), пейзажные рисунки, изображения торговых и военных кораблей Голландии (1647), костюмов, анималистические композиции, гравюры с картин Рембрандта и др.