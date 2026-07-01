ГОЛЛАР ВАЦЛАВ

ГОЛЛАР ВАЦЛАВ - Холлар Вацлав, чешский и английский гравёр и рисовальщик.

Воз­мож­но, обу­чал­ся у Э. За­де­ле­ра в Пра­ге. В ран­нем твор­че­ст­ве за­мет­но влия­ние немецкой гра­вю­ры (порт­рет А. Дю­ре­ра , 1625; ви­ды ок­ре­ст­но­стей Пра­ги, 1626). Соз­да­вал свои про­из­ве­дения в Штут­гар­те (1628), Страс­бур­ге (до 1632 года), в мас­тер­ской М. Ме­риа­на во Франк­фур­те-на-Май­не (1631-1632 годы), Кёль­не (до 1636 года). В 1636 году со­про­во­ж­дал графа Т.Х. Арун­де­ла в его ди­пло­ма­тической мис­сии ко дво­ру императора Фер­ди­нан­да II в Лин­це; ра­бо­тал под его по­кро­ви­тель­ст­вом в Лон­до­не (1636-1644 годы и с 1652 года). В 1644-1652 годах жил в Ан­твер­пе­не; ис­пы­тал влия­ние голландских и фламандских пей­за­жи­стов. Ав­тор тон­ких по ма­не­ре офор­тов с па­но­ра­мами Майн­ца (1632), Пра­ги (1636; издан в 1649 году), Лон­до­на («Ис­то­рия со­бо­ра Святого Пав­ла», 1658, и др.), Винд­зор­ско­го зам­ка, других го­ро­дов (ви­ды Тан­же­ра, 1668), порт­ре­тов («Порт­рет графа Арун­дела на ко­не», 1639). Ис­пол­нил так­же ил­лю­ст­ра­ции к «Илиа­де» Го­ме­ра и «Бас­ням» Эзо­па (1665), пей­заж­ные ри­сун­ки, изо­бра­же­ния тор­го­вых и во­енных ко­раб­лей Гол­лан­дии (1647), кос­тю­мов, ани­ма­ли­стические ком­по­зи­ции, гра­вю­ры с кар­тин Рем­бранд­та и др.