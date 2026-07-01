Голландское королевство (нид. Het Koninkrijk Holland)

Голла`ндское короле`вство (нид. Het Koninkrijk Holland) — государство , существовавшее на территории Нидерландов в 1806—1810. Создано императором Наполеоном I Бонапартом в июне 1806 на территории Батавской республики (в 1801—1806 — т. н. Батавское содружество) с целью укрепления французского господства в Сев. Нидерландах и превращения их в надежный плацдарм для войны против Великобритании. 5 июня 1806 королем Г. к. был провозглашен брат Наполеона I Людовик (Луи) I Бонапарт (1778—1846). В стране сразу же начались важные преобразования: были введены французские законы, в том числе в судопроизводстве, изменена налоговая система, проведены административная реформа (пересмотрены границы департаментов и их число увеличено с 8 до 11), реформы в армии (голландская армия должна была принимать участие в военных кампаниях Франции) и в системе начального образования. Столицей Г. к. поочередно были Гаага (1806—1808), Утрехт (1808) и Амстердам (1808—1810), где здание ратуши на площади Дам было преобразовано в Королевский дворец . Однако король Людовик, часто повторявший, что «с того момента, когда я ступил на землю королевства, я стал голландцем», стремился проводить независимую от Франции политику. Прежде всего это касалось сферы торговли: Г. к. не соблюдало условий Континентальной блокады Великобритании, и, несмотря на запрет Франции, торговля нидерландскими колониальными товарами продолжалась. Король Людовик учитывал не только экономические интересы своих подданных. Он уделял большое внимание вопросам культуры: был создан королев-ский архив, началось формирование Королевской библиотеки, коллекции Королевского музея (ныне Государ­ственный музей ), в 1808 открыт Королевский институт науки, литературы и искусства. Восхищение подданных вызывало и то, что Людовик выучил нидерландский язык (брал уроки у известного нидерландского поэта В. Билдердейка). Внутренней политикой Людовика был недоволен Наполеон I, и это осложняло их отношения. После присоединения 16 марта 1810 к империи Наполеона Бонапарта левобережья р. Ваал в Сев. Нидерландах дни самостоятельного Г. к. были сочтены. 1 июля 1810 Людовик, пытаясь сохранить независимость страны, отрекся от престола в пользу своего сына Наполеона Людовика Бонапарта (с 1 по 13 июля 1810 — король Голландии Людовик II) и в ночь со 2-го на 3-е июля покинул ее пределы. Стратегически важная для планов Наполеона территория Г. к. (сложный рельеф и обилие водных преград являлись хорошим барьером на пути союзнических армий) на основании императорского декрета от 9 июля 1810 была включена в состав Французской империи. Лит.: Kikkert J. G. Koning van Holland. Louis Bonaparte, 1778—1846. Donker, Rotterdam 1981; Zaal W. (ed.) Lodewijk Napoleon, Koning van Holland. Gedenkschriften. Gekozen, vertaald en met getuigenissen van tijdgenoten vermeerderd. Amsterdam, 2005; Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806—1810) / Onder red. van J. Hallebeek en A. J. B. Sirks. Hilversum, 2006; Jourdan A. Louis Bonaparte: Roi de Hollande (1806—1810). Paris, 2010.